 Геращенко: "Переговоры по освобождению украинских пленных нужно вести именно с РФ, а не с боевиками"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "5 канала" заявила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.
"Вопрос заложников стал одним из самых эмоциональных, тяжелых. Это та тема, тот козырь, который Москва держит у себя в рукаве и пытается им шантажировать Украину и мир, требуя амнистии. Решение о том, кого освободить, когда освободить, как освободить принимают не Игорек и Саша, а принимает именно Москва. Поэтому здесь очень важно говорить именно с Москвой искать путь, как требовать от Москвы освободить наших пленников", - сказала она.
680 24
"Я не считаю эти идеи реалистичными", - Ирина Геращенко о предложениях Киссинджера и Пинчука по Донбассу(174)
Статус беженца в России с начала 2015 года получили 115 украинцев, - Ирина Геращенко(87)
"Это жест доброй воли накануне Рождества", - Ирина Геращенко о передаче 15 человек боевикам. ФОТОрепортаж(152)
Боевики искусственно занижают число украинских заложников, - Ирина Геращенко(25)
10 марта в Верховной Раде пройдут слушания о правах женщин(0)
Минобороны направило 8 миллионов гривен на выплаты семьям военнослужащих, находящихся в заложниках у боевиков, - Ирина Геращенко(8)
В Раде проводится аудит автопарка, - Парубий(31)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
........
Ответить
Ответить
* * *
- Здесь палата с лёгкими больными. Есть Наполеон, МедвеФьедьев.
- А тут тяжёлые: Гиркин, два ПутиЦЕна, ОхлобЛыстин. ОхлобЛыстин, кстати, настоящий.
Ответить
Самый простой путь освободить заложников это действовать зеркально с параша-кацапнёй
Создать подразделение по ЗАХВАТУ ЗАЛОЖНИКОВ для обмена, без рекламы, тайно и охотиться за свинорылыми везде где это возможно.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
заложников можно добиваться политических целей, то заложников не станет меньше.
А наши власти вместо того, чтобы бороться за Украину, во время войны «борются
за освобождение пленных», идя на уступки агрессору и фактически легализуя их
наймитов-террористов.
Ответить