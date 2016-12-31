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 Метро и наземный транспорт будут ходить в столице до 3-00, а фуникулер - круглосуточно, - КГГА

Киевская городская государственная администрация организовала работу метрополитена и наземного общественного транспорта в ночь с 31 декабря на 1 января до 3:00, фуникулера - круглосуточно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в распоряжении КГГА.

В ночь с 31 декабря на 1 января работа подвижного состава наземного пассажирского транспорта общего пользования продлена до 3:00.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Четыре ночных маршрута запускаются в Киеве. СХЕМА

Будет организована перевозка существующими маршрутами, которые проходят возле станций метрополитена, и после прохождения последних поездов метрополитена.

Работа фуникулера в ночь с 31 декабря на 1 января будет организована в круглосуточном режиме.

Кроме того, с 31 декабря с 20:00 до 2:00 1 января, 1 января с 14:00 до 20:00, а также 7 января с 11:00 до 14:00 движение троллейбусных маршрутов № 6, № 16 и № 18 будет изменено.

Указано, что на время проведения мероприятий на Михайловской, Софийской площадях и Владимирском проезде автобусные маршруты № 24 и № 114 будут курсировать по схеме движения рабочего дня.

С 30 декабря в столице организуется движение четырех ночных маршрутов общественного транспорта, которые будут курсировать на постоянной основе.

Также в ночь с 31 декабря 2016 на 1 января 2017 года до 5:00 продолжается работа автобусных маршрутов в режиме маршрутного такси, а именно: №150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 212, 220, 225, 234, 239, 425, 433, 457, 474, 530, 537, 548, 550, 586.

Также читайте: Контрактовая площадь в Киеве будет закрыта для въезда транспорта до 9 января
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Наши столичные жители в очередной раз имеют шанс выпить по стакану шампусика на Крещатике, выкинуть бутылочку с стаканчиком куда - нибудь в уголок, посмотреть новогодний салютик, погулять под елочку и свалить домой на фуникулере.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиМетро и наземный транспорт будут ходить в столице до 3-00, а фуникулер - круглосуточно, - КГГА
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