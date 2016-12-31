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 1 января возможны сбои в работе реестра электронных деклараций, - администратор системы

Государственное предприятие "Украинские специальные системы" (ГП "УСС"), являющееся администратором Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, напоминает, что с 1 января 2017 года начинается второй этап декларирования, и предупреждает, что из-за увеличения нагрузки стабильность работы реестра под угрозой.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в заявлении ГП "УСС".

"В реализованной конфигурации Реестра имеющиеся ресурсные возможности позволяют проводить до 5 тысяч одновременных сессий и хранить и обрабатывать до 1 миллиона е-деклараций в год. Однако ожидается, что с 1 января количество одновременных сессий может вырасти до 70 тысяч и быть на порядок выше в дни пиковых нагрузок, а именно - в конце срока подачи электронной декларации. Количество деклараций на втором этапе е-декларирования (до 1 апреля) может достичь 2,5 млн", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вторая волна е-декларирования предполагает подачу деклараций руководителями вузов, главврачами медучреждений, нотариусами, - Корчак

Госпредприятие ранее неоднократно акцентировало внимание на проблемах, связанных с недостаточностью ресурсов Реестра, предоставило Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) рекомендации и предложения по составу необходимого дополнительного оборудования и по модернизации Реестра. Кроме того, были предложены решения, реализация которых позволила бы существенно снизить нагрузку на существующее оборудование и обеспечить надлежащую работу Реестра на втором этапе е-декларирования.

"Дооснащение и модернизация - это процессы, которые требуют времени, но они до сих пор даже не начаты. Вынуждены констатировать, что имеющиеся ресурсы, оборудование Реестра не позволяют обеспечить надлежащие условия его работы на втором этапе е-декларирования", - подчеркивается в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАПК направило в суд первые протоколы об админнарушениях о несвоевременной подачи е-деклараций

В ГП "УСС" также заявляют, что они лишены возможности обеспечить с 1 января 2017 года стабильную работу Реестра и надлежащие условия предоставления электронной декларации из-за ресурсной несостоятельности Реестра выполнять свои функции на втором этапе е-декларирования.

Первый этап е-декларирования для лиц, которые занимают ответственное и особо ответственное положение, в Украине продолжалось в течение 60 дней - с 1 сентября до 30 октября 2016 года включительно. Всего подано более 100 тыс. е-деклараций.

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Вот именно 1 января все и рванут заполнять декларации...счаз!!!
Весь Шарик сбоить по другой причине будет.
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Які ще декларації? 1-го числа всі бухатимуть святкуючи день народження С.Бандери. Ми ж бандерівці чи де?
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Украдено в сети.
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Новое кино - "Тридцать пять российских дипломатов"

По слухам из вполне достоверных источников, сценарий фильма номинирован на премию "Оскар" ....

Никита Михалков приступает к съемкам отечественной мелодрамы с элементами фантастического триллера "Тридцать пять российских дипломатов" о трагических событиях конца декабря 2016 года. Когда ничего не подозревавшие работники дипломатических миссий были вырваны вместе с семьями из привычных комфортабельных условий мягкого калифорнийского климата, и брошены на сибирский мороз и холод бездушной рукой госдепартамента.
Трагическая история любви семнадцатилетней дочери консула Анастасии, которую играет супруга режиссера, и восемнадцатилетнего сына американского миллионера Стива, которого играет сам режиссер, разлученных последним указом Обамы, не оставит зрителя равнодушными. Вместе с отцом и матерью вегетарианка Анастасия едет из Сан-Франциско в ханты-мансийское село Березово, где нет культуры, интернета и свежих овощей и фруктов, и умирает там от голода, ангины и несчастной любви.
Отец Анастасии, которого играет Михаил Пореченков, с горя выпивает настойку боярышника, и умирает на могиле дочери. Мать Анастасии, которую играет Сергей Безруков, тоже выпивает настойку боярышника и тоже умирает. Стив, узнав о смерти возлюбленной, скачет на коне, поднимает в Калифорнии восстание, устраивает там референдум, и присоединяет её к России.
В конце фильма Владимир Путин говорит фразу, ставшую крылатой: "Кто с мечом к нам в сортир придет - тот там и погибнет!" и награждает Стива наручными часами Победа и расписным тульским самоваром. Барак Обама, узнав о результатах референдума, выпивает с горя настойку боярышника, и тоже умирает. Путин национализирует Гугл и фейсбук и передает их под управление Сечина. Россия празднует победу: отключение ее от интернета отменяется!(С)
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Пусть возьмут сисадмина у Бутусова, он и не с такими нагрузками справлялся...
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с е-декларациями мутить начнут - типа - мыпридупришдалы?
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Збої не в системі, а в головах чиновників-корупціонерів
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины1 января возможны сбои в работе реестра электронных деклараций, - администратор системы
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