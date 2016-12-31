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Все про:МОК (53) допинг-контроль (158)

 Глава МОК Бах анонсировал новые санкции за допинг в отношении России в новом году

Томас Бах заявил, что по результатам доклада Макларена будут перепроверены все допинг-пробы российских спортсменов, выступавших на Олимпиадах в Сочи и в Лондоне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Немецкая волна.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах (Thomas Bach) в своем новогоднем обращении в пятницу, 30 декабря, анонсировал новые санкции в отношении России и рассказал о тех мерах, которые будут приняты по результатам доклада Макларена о допинге в РФ. Сам доклад он назвал шокирующим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В допинговом скандале замешаны более тысячи российских спортсменов": WADA обнародовала второю часть доклада Макларена

По его словам, ответ МОК подготовят две специально созданные комиссии, которые предоставят право высказаться всем сторонам. "После этого МОК примет соответствующие меры и введет санкции", - пообещал Бах.

Он также заявил, что работа Макларена будет продолжена и расширена, так как изначально у специалиста не было полномочий на проверку всех проб российских спортсменов. По словам президента МОК, теперь же будут перепроверены все 254 пробы российских спортсменов, взятые на Олимпиаде в Сочи 2014 года, а также все пробы российских атлетов, принимавших участие в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

Согласно второй части доклада Макларена о допинге в России, представленной 9 декабря 2016 года, более тысячи российских спортсменов в 30 видах спорта были причастны к манипуляциям с положительными допинг-пробами.


Читайте на "Цензор.НЕТ": ФИФА готова ввести санкции против РФ за допинг в футболе
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Они и так уже обосцались. Мочат их за другое.
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То ж була моча,що міняли ,самого вєлікаго путена! Святая моча для кожного кацапа!
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#санкциипротивроссии, #сновымгодомроссияне


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Блін, рашку просто засипають подарунками з усіх сторін.
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Тю! А я вже квитки на ЧМ-18 з футболу придбав!
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Сдай. А то случайно попадешь в ФСБ,как украинский диверсант.
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Все бандитское кацапское нутро с главной кремлевской тварью надо вывернуть наизнанку и показать в дневном свете.С НОВЫМ ГОДОМ!!!!!
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Медленно и уверенно кацапню готовят к отмене ЧМ 18.
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Все равно мало, надо чтобы не оставили шанса стране- людоеду, чтобы они ответили за все свои злодеяния самой жесткой карой.
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Решать надо радикально: на несколько лет отстранить спортсменов РФ от всех международных соревнований. Только тогда перестанут мошенничать.Это спасёт российский спорт!
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они потратят время на совершенствование допинга
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У нас почему-то не обратили внимания на доклад Норберта Рёттгена, председателя комитета Бундестага по внешней политике. И очень зря. Рёттген заявил следующее:
"Путин - военный преступник.
Война для него это способ сохранять власть. Война для него - это почва на которой он стоит, которую он использует не гнушаясь не чем. Мы должны положить этому край, на Алеппо нечего не закончиться. Сколько мы будем на все это смотреть дамы и господа ? Когда мы начнем действовать, важно остановить его.То, что мы можем сделать уже сейчас это максимально усилить экономические санкции против Кремлевского режима и военных преступников. Нельзя оставлять без внимания и спускать на тормозах вопрос незаконно аннексированного Крыма. Мы и ООН должны начать суд над всеми военными преступниками уже сегодня, а не завтра или через 10 лет. Каждый военный преступник должен понимать, что его преступления ему не сойдут с рук. Мы не должны быть безвольными. Пора действовать, все дотянулись, точка".

В кремле от этого доклада, сделанного в Бундестаге, у многих диарея со свистом открылась.
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Это и есть та самая, доблестная пабеда, да, кацапы ??? Бггг
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Чего он такой злой , не понравилось что прочитал ?
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Не язык, а письменность. Язык майя не относится к мертвым языкам, на нем и сейчас индейцы Мексики разговаривают. Но г-н Кнорозов, конечно, еще тот красавЕц.
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"...Слышишь - время гудит "БАХ"! На просторах крутых-- "БАХ"!

Но, лучше им сие: https://www.youtube.com/watch?v=M-5ZkrA1REM - Ф.Шопен Похоронный марш.mp4
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Дураша слів не сприймає, думати наперед не може і робить, що хоче. Тільки сила спинить дурашу!
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Бояршниковую Федерастию загнали под шконку
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Кінець року просто вогонь для Московії) Просто свято якесь)
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Что-то прям запинали Засрашку со всех сторон!))))
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Бах на немецком значит ручей. Видать в 2017 он затопит расейский мельдониевый спорт.
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Цензор.НЕТНовостиСпортГлава МОК Бах анонсировал новые санкции за допинг в отношении России в новом году
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