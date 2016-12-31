 Глава МОК Бах анонсировал новые санкции за допинг в отношении России в новом году

обращении в пятницу, 30 декабря, анонсировал новые санкции в отношении России и рассказал о тех мерах, которые будут приняты по результатам доклада Макларена о допинге в РФ. Сам доклад он назвал шокирующим.
По его словам, ответ МОК подготовят две специально созданные комиссии, которые предоставят право высказаться всем сторонам. "После этого МОК примет соответствующие меры и введет санкции", - пообещал Бах.
Он также заявил, что работа Макларена будет продолжена и расширена, так как изначально у специалиста не было полномочий на проверку всех проб российских спортсменов. По словам президента МОК, теперь же будут перепроверены все 254 пробы российских спортсменов, взятые на Олимпиаде в Сочи 2014 года, а также все пробы российских атлетов, принимавших участие в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.
Согласно второй части доклада Макларена о допинге в России, представленной 9 декабря 2016 года, более тысячи российских спортсменов в 30 видах спорта были причастны к манипуляциям с положительными допинг-пробами.
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"Путин - военный преступник.
Война для него это способ сохранять власть. Война для него - это почва на которой он стоит, которую он использует не гнушаясь не чем. Мы должны положить этому край, на Алеппо нечего не закончиться. Сколько мы будем на все это смотреть дамы и господа ? Когда мы начнем действовать, важно остановить его.То, что мы можем сделать уже сейчас это максимально усилить экономические санкции против Кремлевского режима и военных преступников. Нельзя оставлять без внимания и спускать на тормозах вопрос незаконно аннексированного Крыма. Мы и ООН должны начать суд над всеми военными преступниками уже сегодня, а не завтра или через 10 лет. Каждый военный преступник должен понимать, что его преступления ему не сойдут с рук. Мы не должны быть безвольными. Пора действовать, все дотянулись, точка".
В кремле от этого доклада, сделанного в Бундестаге, у многих диарея со свистом открылась.
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Но, лучше им сие: https://www.youtube.com/watch?v=M-5ZkrA1REM - Ф.Шопен Похоронный марш.mp4
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