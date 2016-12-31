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Все про:Мариуполь (3917) Порошенко (10292)

 Сегодня 31 декабря Порошенко посетит Мариуполь, - источник в горсовете

Президент Петр Порошенко посетит Мариуполь (Донецкая область) 31 декабря.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сообщил источник в городском совете.

В частности Порошенко планирует посетить в Мариуполе Донецкий пограничный отряд, где поздравит военных с наступающим Новым годом.

Ранее Порошенко прогнозировал, что до конца текущего года будут восстановлены три разрушенных в ходе проведения антитеррористической операции (АТО) моста в Донецкой области.
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Бери и пиши , предлагать будешь ее подписать
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Зрвдоботи аж підпискують,так їм ця новина смакує.
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ну честно сказать - они даже на зрадоботов не тянут - тут талант нужен...
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грядёт Столетие распада кацаПсинской Ымперии Романовых-Шлезвиг-Гольштейн-Готторпских...,что он принесёт Трём Майданам в 1917-2017 гг, знал только Григорий Распутин...
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Semen Semenich
ШКОЛА порохоботов, которую посещает егорка)))


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Год 2017 будет удивительным на события,много будет непредсказуемых вещей во всём мире...,так что ждём-с...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСегодня 31 декабря Порошенко посетит Мариуполь, - источник в горсовете
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