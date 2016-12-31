 Сегодня 31 декабря Порошенко посетит Мариуполь, - источник в горсовете

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сообщил источник в городском совете.
В частности Порошенко планирует посетить в Мариуполе Донецкий пограничный отряд, где поздравит военных с наступающим Новым годом.
Ранее Порошенко прогнозировал, что до конца текущего года будут восстановлены три разрушенных в ходе проведения антитеррористической операции (АТО) моста в Донецкой области.
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ШКОЛА порохоботов, которую посещает егорка)))
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