 Сегодня 31 декабря Порошенко посетит Мариуполь, - источник в горсовете

В частности Порошенко планирует посетить в Мариуполе Донецкий пограничный отряд, где поздравит военных с наступающим Новым годом.

Ранее Порошенко прогнозировал, что до конца текущего года будут восстановлены три разрушенных в ходе проведения антитеррористической операции (АТО) моста в Донецкой области.