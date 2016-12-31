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Все про:киберпреступление (179) США (11541) хакер (501)

 Российские хакеры проникли в энергосистему США, - The Washington Post

В энергосистеме американского штата Вермонт был обнаружен код, который используют российские хакеры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Washington Post.

Как отмечается, хакеры не стали использовать код для нанесения вреда системе.

По мнению американских чиновников, разоблачения российского кода в сети демонстрирует уязвимость энергосистемы США.

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По их словам, такой факт вызывает опасения в правительстве США, что российские хакеры активно пытаются проникнуть в сеть, чтобы осуществлять потенциальные атаки.

Согласно сообщению, компания Burlington Electric, которая обнаружила подозрительный код на одном из ноутбуков, приняла необходимые меры для отключения устройства от общей сети и сообщила об этом властям.

В свою очередь губернатор штата Вермонт Питер Шумлин призвал чиновников "провести полное и всестороннее расследование этого инцидента и принять меры защиты, чтобы гарантировать, что это никогда не повторится".

"Жители Вермонта и все американцы должны быть одновременно встревожены и возмущены тем, что Владимир Путин делает попытки взломать нашу электрическую сеть, на которую мы полагаемся, чтобы поддержать качество нашей жизни, экономики, здравоохранения и безопасности. Этим инцидентом следует подчеркнуть настоятельную необходимость нашего правительства энергично продолжать борьбу и положить конец такого рода вмешательством России", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представленный пакет санкций - еще не весь ответ России за ее деятельность: будут еще и непубличные действия, - Обама
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это МНОГО-ХОДОВ-ОЧКА чмушного хуйла , в потом его как помойного таракана тапком
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Да с хУЙЛОМ всё и так понятно-вот с Трампом пока не очень.
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https://twitter.com/realdonaldtrump/status/814919370711461890 в принципе, имеет право сказать, что компутеры принесли ему только проблемы. Так позориться может дядя Вася с пивного ларька, но не лидер сверхдержавы.
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Сейчас трампушка напишет в твиттере,что он очень любит путина!А вы там возмущены америкосы не понятно почему)
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Он 24 декабря уже написал, что Владимир Путин совершенно прав, и Хиллари не умеет проигрывать.
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На парашке "тьомную" на Новый год сделать!!!
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Российские хрюкеры проникли в энергосистему США, - The Washington Post
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Якщо хтось насрав вам під двері, то це кацапи, більше нікому. Аксіома.
P.S. Висловлюю свою щиру озабоченность.
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А еще. Если в кране нет воды, значит выпили жиды. )))
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Ну после таких статей год питуха в росее обещает быть полным
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приятно еще , что выложил эту истину белорус, по всему видать.
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Так на западе Беларуси люди Степана Адреевича тоже "шорох" наводили.
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Отлично, подпитка общественного мнения в США, в данном случае негативного по отношению к кацапам, это архиважно.
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десь там обама заховав таємні санкції...
вже дістає зі схову, чи ще для чогось приберігає?
думаю, що вже час впроваджувати.
писати про це в вашінгтон-пост необовьязково.
ми те все зразу ж почуємо з москальских змі.
та й енергосистема у спецборті президента, що летить з штатів до москви - теж мабудь вразлива...
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Мерзкий плюгавый человечишка, подленький и злобный и методы у рассейского вождя такие же,-гадить из под тишка , тихим сапом выедать изнутри. Я и не помню в истории человека гаже и отвратнее, даже гитлер имел какие то принципы.
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Объявление:
Во дворе злая собака!!!
Дописано: Но без зубов!
Ещё дописано: Засосет насмерть!!!
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Код обнаружили в Америке, а свет исчез на острове Крысм. Прикольненько так...
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да отключить засрашке интернет-экстранет и пусть в своем говне там чебурашатся, взламывают друг-друга!!!
так сцатся все уйопкамикроцефальноботоксного!!!
как бы потом не жалели!!!
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Вот интересно - знают ли американцы пословицу: "Пусти свинью за стол, так она на стол вылезет"?
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до чего дошел прогресс, нынче даже пробиркой с мутной жидкостью трясти не надо
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А чого почварам московським боятися: Обама мовчки утреться, а Трамп не зрозуміє.
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А этот код в тулупе и валенках. Руки из одного места растут, а виноват код.
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Тільки смерть дураши врятує Світ від непоправимої біди.
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Упоротое хуйло слетело с катушек и решило даже трампу доказать, что иметь с ним дело не только бессмысленно но и опасно...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссийские хакеры проникли в энергосистему США, - The Washington Post
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