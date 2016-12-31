 Российские хакеры проникли в энергосистему США, - The Washington Post

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Washington Post.
Как отмечается, хакеры не стали использовать код для нанесения вреда системе.
По мнению американских чиновников, разоблачения российского кода в сети демонстрирует уязвимость энергосистемы США.
По их словам, такой факт вызывает опасения в правительстве США, что российские хакеры активно пытаются проникнуть в сеть, чтобы осуществлять потенциальные атаки.
Согласно сообщению, компания Burlington Electric, которая обнаружила подозрительный код на одном из ноутбуков, приняла необходимые меры для отключения устройства от общей сети и сообщила об этом властям.
В свою очередь губернатор штата Вермонт Питер Шумлин призвал чиновников "провести полное и всестороннее расследование этого инцидента и принять меры защиты, чтобы гарантировать, что это никогда не повторится".
"Жители Вермонта и все американцы должны быть одновременно встревожены и возмущены тем, что Владимир Путин делает попытки взломать нашу электрическую сеть, на которую мы полагаемся, чтобы поддержать качество нашей жизни, экономики, здравоохранения и безопасности. Этим инцидентом следует подчеркнуть настоятельную необходимость нашего правительства энергично продолжать борьбу и положить конец такого рода вмешательством России", - заявил он.
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Прощай...
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P.S. Висловлюю свою щиру озабоченность.
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вже дістає зі схову, чи ще для чогось приберігає?
думаю, що вже час впроваджувати.
писати про це в вашінгтон-пост необовьязково.
ми те все зразу ж почуємо з москальских змі.
та й енергосистема у спецборті президента, що летить з штатів до москви - теж мабудь вразлива...
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Во дворе злая собака!!!
Дописано: Но без зубов!
Ещё дописано: Засосет насмерть!!!
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так сцатся все уйопкамикроцефальноботоксного!!!
как бы потом не жалели!!!
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