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 Россия направит самолет за высланными из США дипломатами

Власти РФ отправят спецсамолет за дипломатами, которые в рамках санкций должны покинуть США в течении 72 часов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет МК.ru.

В Кремле изданию сообщили, что за дипломатами и их семьями Москва направит в США спецборт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия не будет высылать дипломатов США: дальнейшие шаги будем выстраивать исходя из политики администрация Трампа, - Путин

Напомним, что ранее в рамках антироссийских санкций США заявили о высылке из страны 35 дипломатов.
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Не подведите ребята, надеюсь вас встретят хором.
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..Широкий і могутній Атлантичний океан. Не кожний кацап долетить до його середини...😕😕😕
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Ну да. Ведь согласно православному календарю до 7 января - строгий пост!
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Ну правильно! Ну прелестно! Ну скрепно! Скрепить дипломатов с утопленниками... конгениально!...
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ЦН -хитрий.
Зранку подав цю новину, всім - весело і смішно.
І народ тепер буде стежити за таким цікавим рейсом.
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Домой козломордые твари,в рузке мир с вымышленными идеалами,с фейковой медициной,где рузке врёт о своих достижениях,а сам на жЫгулях 61 года,про полёты в космос вообще без слов.Партия тоже фейк как и страна-колония ферма рабов с временным названием рашшия

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Забыл дать ссылочку на супер достижение руззкого мира,так вот вот их космос,который в бассейне снимают.Нет у этой колонии ничего,а если и живёт кто там,так знай ПОРА ВАЛИТЬ.
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ту-154 не впустят в воздушное пространство Америки.Это же летающая бомба.
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Когда умолкнут все песни,которых я не знаю,
в терпком воздухе крикнет последний мой бумажный пароход...

(С)
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Поведінка Путіна - це поведінка вбивці, - Маккейн

Глава МИД Австрии намерен добиваться смягчения санкций ЕС против России,так как маленькая Австрия привыкла спокойно жить когда ФЮРЕР находиться подальше.
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США все делает,чтобы рашкованы жили лучше-и санкции вводят,которые Раше на пользу.И президента выбрали для Рашки.А рашкованам все равно не так,и американцы враги.
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Здесь есть юристы, Знающие международно право? Имею вопрос. Если последовала нота о высылке дипломатов, в данном случае в течении 72 часов, и если этот режим не выполнен. То есть они продолжают находиться на территории другого государства. В таком случае. Находятся ли они под защитой дипломатической неприкосновенности?
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Ну тогда их нельзя принудительно депортировать?
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Можно , их закроют в транзитной зоне аэропорта и не дадут боярышника .
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нет неприкосновенность заменяется общими правами
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Их можно депортировать принудительно, в случаи не выполнения ноты?
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И пусть это будет военный борт ТУ-154, и пусть их встречают с оркестром и журналистами телеканала "звезда" !
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редкий Ту-154 долетит до середины Атлантического океана . а если и долетит то так еб..нется что черные ящики хрен соберешь
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Гггг, я буду вголос ржать, если ихняя колымага уйдет в подводный режим где нибудь в районе Антильских островов.
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