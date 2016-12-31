 Россия направит самолет за высланными из США дипломатами

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Материалы по теме: Санкции против России
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Лавров предложил Путину выслать из РФ 35 дипломатов США: "Взаимность - это закон дипломатии и международных отношений". ВИДЕО(165)
"Будет зачищено и американское посольство в Москве, и, видимо, консульства", - член Совфеда РФ Джабаров об ответе на санкции(246)
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Песков о санкциях: Действия США - проявление непредсказуемой и агрессивной внешней политики(129)
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Зранку подав цю новину, всім - весело і смішно.
І народ тепер буде стежити за таким цікавим рейсом.
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в терпком воздухе крикнет последний мой бумажный пароход...
(С)
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Глава МИД Австрии намерен добиваться смягчения санкций ЕС против России,так как маленькая Австрия привыкла спокойно жить когда ФЮРЕР находиться подальше.
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