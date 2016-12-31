 За минувшие сутки Широкино, Талаковка и Новозвановка обстреляны из минометов. Под Попасной произошло боестолкновение, - пресс-центр штаба АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В сообщении отмечается: "На Мариупольском направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов оккупанты вели огонь по Широкино и Талаковке.
Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - по Водяному, Талаковке, Павлополю, Марьинке, Широкино, Лебединском и Гнутово.
На Луганском направлении из 82 миллиметровых минометов оккупанты стреляли по Новозвановке. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Станице Луганской, Новозвановке, Кондрашевке Новой, урочищу Красное Гнилище и Новоолександровке.
На Донецком направлении из стрелкового оружия - по Троицкому, Авдеевке, Луганскому, Зайцево, Южному, Верхнеторецкому и Опытному.
В районе Попасной произошло боевое столкновение. Нападение боевиков отбито, противник понес потери и отступил.
В целом в течение минувших суток произошло 48 обстрелов".
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чем после первой сигареты
в поля Донбасса кинуть взгляд
где плотно, морда к морде, рядом
облагороженные "Градом"
кацапские жмуры лежат
воинственною шли толпою
покуда враз не успокоил
их украинский пулемёт
теперь лежат кацапы мирно
и лишь ленивый ворон жирный
глаза их нехотя клюёт
быть может, гуманизма ради
останки этой русской рати
лопатой с поля соберут,
ну а их мамки и невесты
пусть принимают грузом-200
и стекломоем помянут
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І ввесь твій ненависний народ
За не зіграні юні весілля
І обірваний батькивський род
За зруйновані "смерчем" будинки
І обстріляні "градом" міста
За маленьку вітцівську хатинку
Що сімейне тепло берегла
За невинні, скалічені долі
За поломані душі й кістки
І за те, що братів домовини
Зі сльозами прийшлося нести
За синів, за батьків і за доньок
За маленьких сиріток дітей
Що не можуть ніяк відірватись
Від убитої неньки грудей
Будь ти проклята тричі Россія!!!
І твоя божевільна орда...
Ти лиш смерть навкруги завжди сієш
І прощення тобі вже нема!
Едуард Шевченко .......
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Доки славні її діти не скорились долі,
Не зреклися своїх предків, слави, віри, мови
І готові боронити рідний край чудовий!
Майоріє гордо в небі прапор жовто-синій!
Гучно лине над землею: «Слава Україні!» (с)
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