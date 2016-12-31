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 "В следующем году мы собираемся ввести новые санкции, которые ударили бы по энергетическому и банковскому секторам", - сенатор США Грэм о России

В 2017 году против России и президента Владимира Путина будут введены новые санкции из-за кибератак во время президентской кампании в США.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм.

"В следующем году мы собираемся ввести новые санкции (помимо тех, что уже существуют, - в частности, санкций, введенных Обамой), которые ударили бы по энергетическому и банковскому секторам и которые ударили бы не только по ФСБ или ГРУ, но и по самому Путину, его ближайшему окружению. Я считаю, единственная возможность заставить Россию измениться - это чтобы путинская экономика и сам Путин заплатили за действия России большую цену", - сказал он.

"В начале 2017-го Конгресс при поддержке обеих партий попытается принять новые санкции, которые коснутся банковского и энергетического секторов, критически важных составляющих российской экономики. Я надеюсь, мы получим положительное голосование, а президент Дональд Трамп подпишет закон", - добавил он.

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Напомним, на днях вступили в силу дополнительные экономические санкции США относительно России в связи с оккупацией Крыма.


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гы вот это подарок под елочку

хотя не говори гоп пока не перескочишь
но все же хочется верить шо таки да
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"В следующем году мы собираемся ввести новые санкции, которые ударили бы по энергетическому и банковскому секторам", - сенатор США Грэм о России
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