 "Штрафы, угрозы, ультиматумы - это не будет основной деятельностью правительства в диалоге с бизнесом", - Розенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире "112 Украина".
"Штрафы, угрозы, ультиматумы - это не будет основной деятельностью правительства в диалоге с бизнесом. Это я вам точно могу сказать. Сотрудничество, убеждение, добрая воля и диалог с этими людьми. И уверенность в том, что это будет сделано", - сказал он.
Напомним, ранее Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине".
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Розенко: Правительство никогда не будет говорить с бизнесом на языке ультиматумов, но решение о повышении минимальной зарплаты бизнес должен выполнить(54)
Гройсман потребовал от предпринимателей выплачивать минимальную зарплату работникам: "Такие возможности сегодня у бизнеса есть. Не надо никому играть с этим"(161)
На повышение зарплат сотрудникам бюджетной сферы дополнительно выделено 28 млрд грн, - Розенко(23)
Кабмин планирует выплатить пенсии за январь до Нового года, - Розенко(35)
Розенко: Про підвищення пенсійного віку на сьогодні не йдеться(0)
Глобальный фонд продолжит финансирование программ по противодействию туберкулезу и ВИЧ/СПИДу в Украине в 2018-2020 годах, - Розенко(2)
Семьям, которые обратились за субсидией в ноябре-декабре, она будет предоставлена с начала отопительного сезона, - Розенко(11)
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"Штрафы, угрозы, ультиматумы - это не будет основной деятельностью правительства в диалоге с бизнесом"
Ця ЗЛОдіювата наглота сама себе видає, вони ж влада навіщо їм все це що вони перерахували, вони просто приймуть постанову або закон і якщо ти не з ними то ти порушник їх правил гри
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все эти 25 лет власть вначале добилась того, что платить все налоги не стал ни один предприниматель, иначе вылетишь в трубу.
Чем оставила себе огромную лазейку для взяточничества. И по сути выгодно периодически давать на лапу, чем опять же платить все налоги.
Эта власть за 2,5 года не сделала ничего, чтобы эту порочную систему изменить. Напротив.
Так что пока не приведен в порядок налоговый кодекс, все эти блаблабла можно смело пропускать мимо ушей.
Вон даже хуйло на словах миротворец и уважает суверенитет Украины.
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можно было бы проще сказать
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рэкет, что ли?
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главное трындеть правильные вещи, особенно хорошо - лозунги
а вот делать при этом уже можно шо угодно
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этих от кормушки хрен просто так оторвешь
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Пахал, как трактор. На мне неплохо заработали:
-пожарники, санэпидемстанция, менты, районные чиновники
и чиновники из мэрии, налоговики и даже таможенник.
Один я, почему-то, ничего не заработал.
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жги, Петруха, Бога нет (с)
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Скоты...
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Евангелия от Луки 12:15 При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения.
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