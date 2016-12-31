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Все про:бизнес (980) Кабмин (9557) предприниматели (1033) Розенко (373)

 "Штрафы, угрозы, ультиматумы - это не будет основной деятельностью правительства в диалоге с бизнесом", - Розенко

Правительство не будет разговаривать с бизнесом на языке штрафов и ультиматумов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире "112 Украина".

"Штрафы, угрозы, ультиматумы - это не будет основной деятельностью правительства в диалоге с бизнесом. Это я вам точно могу сказать. Сотрудничество, убеждение, добрая воля и диалог с этими людьми. И уверенность в том, что это будет сделано", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Человек, который законно поставил киоск, является не меньшим героем, чем тот парень, который на фронте держит линию", - Луценко. ВИДЕО

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине".


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эти кабаны розенки, гнуссманы, вольсманы и прочая перхоть - уже угробили экономику и средний бизнес в Украине...
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"Штрафы, угрозы, ультиматумы - это не будет основной деятельностью правительства в диалоге с бизнесом"

Ця ЗЛОдіювата наглота сама себе видає, вони ж влада навіщо їм все це що вони перерахували, вони просто приймуть постанову або закон і якщо ти не з ними то ти порушник їх правил гри
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Они добились своего, средний класс вымирает как вид, еще немного и будет только два варианта или ты нищий, или у тебя все в достатке но ты бандит-мафия-депутат. Да взять только то что обложили неработающих предпринимателей налогами. Это же каким мудаком нужно быть чтобы такое придумать. Это они так помогают бизнесу -казлы
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давайте начнем сначала

все эти 25 лет власть вначале добилась того, что платить все налоги не стал ни один предприниматель, иначе вылетишь в трубу.
Чем оставила себе огромную лазейку для взяточничества. И по сути выгодно периодически давать на лапу, чем опять же платить все налоги.

Эта власть за 2,5 года не сделала ничего, чтобы эту порочную систему изменить. Напротив.

Так что пока не приведен в порядок налоговый кодекс, все эти блаблабла можно смело пропускать мимо ушей.

Вон даже хуйло на словах миротворец и уважает суверенитет Украины.
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разговаривать никто не будет ! точка)
можно было бы проще сказать
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другими словами, "сопли, просьбы, молитвы - вот это будет основной деятельностью правительства в диалоге с бизнесом"
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Сотрудничество, убеждение, добрая воля и диалог с этими людьми. И уверенность в том, что это будет сделано
----------------------
рэкет, что ли?

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убеждать будут при помощи старого доброго паяльника и утюга
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Бизнес враз поверил и смылся за бугор. Кто верит в эти бредни?
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я просекла фишку
главное трындеть правильные вещи, особенно хорошо - лозунги

а вот делать при этом уже можно шо угодно
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Сотрудничество, убеждение, добрая воля - именно поэтому за пару дней сотни ФОПов закрылись? Убеждать не умеете? Идите к Дейлу Карнеги на курсы
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только что писал на другом ресурсе и на другую. тему -"а ведь скоро уже ничего не будет". ни будет штрафов. ни уговоров. ни шантажа. просто не кого будет шантажировать штрафовать.уговаривать. даже стартапы по ковырянию в носу через приложение у соседки . не спасут. даже на кол нельзя будет посадить виновнвных. дерева не найдем.
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Не ту корову доите суки.Скоро пойдете догонять шлепера.
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Хряк, яви милость народу! Уйди наконец на хер......
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не-не, воно само не уйдет - прохани, прошу пана до гилляки! только так.
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ага щаз
этих от кормушки хрен просто так оторвешь
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Пять лет трудился мелким предпринимателем.

Пахал, как трактор. На мне неплохо заработали:
-пожарники, санэпидемстанция, менты, районные чиновники
и чиновники из мэрии, налоговики и даже таможенник.
Один я, почему-то, ничего не заработал.
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Мордва, если ты ФОП, то какой налог, какая сумма, вводится с 1 января 2017 года?
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==="Штрафы, угрозы, ультиматумы - это не будет основной деятельностью правительства в диалоге с бизнесом", - Розенко=== Слова отжим тут нет, значит, отжимать самый крупный банк страны можно
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они все атеисты из бывших партийных
жги, Петруха, Бога нет (с)
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Доктрина "развития". Сперва на корню убить мелкий и средний бизнес. а потом пообещать убитым, что их никто трогать не будет. А большой бизнес отжать по полной, но дать твердые гарантии, что государство (понимай мы) все возместит.

Скоты...
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Евангелия от Луки 12:15 При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения.
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все буде як завжди - рекет, хабарі й віджим. Ну хто ще сумнівається, що Розенко більш нічим не займався?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономика"Штрафы, угрозы, ультиматумы - это не будет основной деятельностью правительства в диалоге с бизнесом", - Розенко
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