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Все про:высылка (14) МИД РФ (879) Россия (64487) США (11539) дипломаты (171) Захарова (55)

 96 россиян должны будут покинуть США до 2 января, - представитель МИД РФ Захарова

Общее число российских дипломатов и членов их семей, которые должны будут покинуть США, составляет 96 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"29 декабря администрация США озвучила решение о том, что более 30 российских дипломатов должны покинуть территорию Соединенных Штатов. Речь идет не только о дипломатах, но и о членах их семей. Это 96 человек, включая детей школьного и дошкольного возраста", - сказала она.

"Согласно тем данным, которые послужили основой для принятия решения администрацией, это данные спецслужб, что российские дипломаты якобы участвовали в некой работе по срыву проведения выборов президента США. В качестве дат называются 2015 год и весна 2016 года. Я хотела бы отметить, что в список дипломатов и сотрудников дипломатических ведомств на территории США (которые объявлены персонами нон-грата. - ред.) попали люди, которые работают в Америке буквально два месяца", - добавила чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп не планирует говорить с Путиным о высылке российских дипломатов из США, - пресс-секретарь

Напомним, 29 декабря в рамках новых санкций в отношении РФ Госдепартамент США объявил персонами нон-грата 35 российских дипломатов, которым предложено покинуть США в течение 72 часов - до конца дня 1 января.
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Россия инкубатор идиотов
Наверное, для очень важных дел, о которых я не знаю, Богу нужны не только умные, а и дураки. Поэтому для умных Бог создал Америку, Израиль и Украину, а для идиотов - он создал Россию. Большую резервацию для размножения идиотов.
Идиотизмом, как медицинским диагнозов в России больны порядка 85% взрослого населения. Именно такой совокупный рейтинг Путина, Зюганова и Жириновского. В Украине действующая власть никогда не имела больше 25% и для меня это является неоспоримым доказательством того, что украинцы в 3 раза умнее россиян.
Ни в одной стране мира нет такого срача в комментариях к интернет постам как в России и у людей, которые ориентированы на Россию. Их язык - это тупой гоблинский срач. Ни одной умной мысли их голова родить не может. Одни проклятия и тонны желчи на все вокруг. После чтения российских комментариев остается ощущение, что в России идет чемпионат по идиотизму, и жители этой страны активно принимают в этом посильное участие.
Любимая тема русского идиота - Украина. Как только речь заходит о ненавистных хохлах, поток русского бессознательного остановить невозможно. Вся сущность черной русской души открывается на распашку. Мегатонны помоев извергаются на народ, который считается как-бы братским.
Русский идиот очень любит соревнования. Любимое занятие русского идиота соревноваться с Америкой. Поскольку соревноваться с Америкой мозгами русский идиот не может, по причине отсутствия у него таковых, он соревнуется с Америкой в том, что у него хорошо получается - в идиотизме. Кстати, американцы, очень сильно удивятся, если узнают, что Россия оказывается таким способом соперничает с ними в геополитике.
Русский идиот существо высокодуховное. Результатом долгого пребывания в высокодуховных сферах стало то, что одухотворенное русское существо не может находиться рядом с менее одухотворенными существами других национальностей. Когда рядом с русскими высокодуховными организмами находятся американцы, прибалты, поляки, грузины или не дай бог украинцы у русского идиота начинается обильный срач в виде словесного поноса.
Самыми духовными существами в России являются офицеры КГБ Путин и Гундяев. На третьем месте по духовности Рамзан Кадыров. Он в КГБ не служил, но зато его все боятся, а это главный показатель уровня духовности у российского гражданина.
У русского идиота в доме всегда полный порядок. Он уже научился не бухать, он уже неделю не бьет свою жену, он уже построил ультрасовременные автобаны по всей России, наука и медицина в его стране знаменита на весь мир своими невероятными достижениями, русских футболистов зовут играть за сборную Бразилии, но они отказываются по причине низкой духовности бразильцев, в России нет коррупции, там самые честные суды, прокуроры живут на одну зарплату, а милицию там вообще отменили по причине отсутствия бандитов. Вместо милиции там теперь полиция, которая по причине полного отсутствия преступности, занимается разгоном митингов против войны с Украиной, которые проводят последние единицы бездуховных существ, лишь чудом оставшихся в России.
И поскольку дома русскому идиоту больше делать нечего, все радости своего высокодуховного русского мира он несет соседям. В этом и есть его главная жизненная миссия - прийти туда, куда его никто не звал и давать советы тем, кто в них не нуждается
Русский идиот точно знает кто виноват и какой он национальности. Русский идиот знает, чем все кончится. Русский идиот способен предсказывать будущее. Иногда от его предсказаний в жар кидает даже Господа Бога.
Нет такой гадости, которую русский идиот не готов сделать ради духовности. Во имя торжества духовности русский идиот способен совершать любые преступления и с невиданной легкостью находить для этих преступлений оправдания.
Как свидетельствует вся история русского идиотизма - он не лечится. Более того, есть мнение, что лечить русский идиотизм не нужно, потому что он на самом деле является защитной реакций перепуганного организма на такие раздражающие русского идиота факторы как ум, честь, совесть и человеческое достоинство.
Основные признаки русского идиотизма:
Вера в Путина
Вера в то, что русское телевидение говорят правду
Вера в то, что Россия великая страна
Вера в то, что весь мир враги России
Вера в то, что есть его мнение и неправильное
Вера в то, что Сталин отправлял русских идиотов в Сибирь для того, чтобы сделать их великими
Вера в то, что если поставить памятник своему палачу, он станет роднее мамы
Жизнь с навязчивой мыслью спасти мир от америкосов и бандеровцев
Если русский идиот прожил свою жизнь и ни разу не получил по морде за свою духовность, такая жизнь у русских идиотов считается прожитой зря!
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На петуха поклянись))) Дочь Лаврова уже 8 лет как в Америке не была.
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Я хочу признаться , я не поскорбил за "тушками в тушке над Чорным морем ..
Так от , просьба Раиских шпийонов заказать борт в сил раисы и организовать нам повод "поскорбить под новый год , бо как то ,то не было случая , то банально пропустил .
Надеюсь на компетентность дип корпуса питерской гопоты .. Бо говорят , что на тел звонки своих же свиней на Территории США они перестали отвечать и ведут себя как подобает москалям - "настоящее Гавнюки разбежались по бездуховным бутикам и тарятса бо уже станут невыездными
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Манька, ну ты б подмылась хоть раз в году, НОВЫЙ УЖЕ ВОТ ВОТ
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А прикиньте дети этих жуков там с рождения живут и по мордорски говорить не умеют, и в рашку блины с лопаты есть.
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1 января 2017 года 00 часов :00 минут,Петух заходит в Мавзалей и орёт кукурекууу,Володька вставай на смертный бой с ЧеКиздонскою Ордой
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Так все вроди бы правильно! Но где госдеп ваша работа на опережение. Или там только все по факту! раша сернула, нате вам. Где ваша безопасность? Если вас е..ут на выборах? Где
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Уже есть видео и фотки как они сваливают с дачных поселков,вьезд туда с вечера пятницы им закрыт,Новый год в аэропорту это клево
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Там с этим поселком мистическая история развивается: кремляди само собой закатили истерику по поводу депортации вата-матов, но почему-то все подчеркнуто начали нажимать на тему этих самых дач. Выяснилось, что в этом поселке уже годы процветала махровая шпионская малина, и скорее всего со всяческим секретным оборудованием, недоступная для контроля американских властей. Самое серьёзное в этой операции - это то, что ватным дипам устроили очень неприятный нежданчик: резко выпинали из этих дач, и не запускают туда никого, так что они не успели там ничего ни припрятать, ни вывезти. Вот кремлядь и напряглась так заметно "непринужденно", что аж сам куйло именно за эти дачи сегодня высказался: типо деток прям жалко, не дают нг справить.
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От Санта Клауса до Деда Мороза оказывается один шаг.
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Ужас какой. Как же им теперь в родной мордор то?
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Росийские дипломаты прибыли в Расеюшку из проклятой Пиндосии.

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Кстати, деток жалко. Реально психика может поломаться.
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шито?! тебе руссосвинских недоносков жалко?..
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не зря обамка на мацковских подъездах тренировался, учись тромб...
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ну ничего, они же поедут в самую лучшую страну на свете
не все ж им мучиться в ужасной Америке :D

счастливы поди
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мацква слезам не верит, поди с лопаты падаль жрать разучились
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я просто представляю себе лица этих дипломатов
жили себе в Америке не тужили, получали з/пл в у.е. плюс надбавки
детей попристраивали в школы, у детей английский как родной.

Жен устроили там же при посольстве работать секретарями, помощницами и так далее, тоже за з/пл в у.е

планы на будущее.

А тут такое
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Представляете лица? А их голоса не слышны издалека, ну такие зовущие Вас в омут?
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Я иду отдыхать, а Вы там встречайте Новый Год в Неметчине под прокси.
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Боже, как тяжело жить глупым людям без чувства юмора
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Он не глуп. Далеко нет. Переживает. Можешь попасться.
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Насколько я понял, это был стёб. Там же смайлик присутствует.
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Какой стеб? Я хотел документ, разрешающий ей так говорить увидеть.
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Дальше без меня. Я Залещанин. У меня другие функции.
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Дипломати покидають США, наспівуючи Гудбай Америка


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Это великолепное решение правительства США. Надеюсь, что и далее политика США будет последовательна.
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Дехто перейшов на нелегальне становище, щоб не повертатися у Рашу


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...чого їх так багато...? було 35,вийшло 96...до мордора буде летіти декілька тисяч... ...сподіваюся що полетять на ту-154...
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надеюсь это означает плюс 90 личных врагов хуйла.
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Суровые годы уходють
Борьбы за РАБство страны
За ними другие приходють
Они будут тоже трудны........
Собачье сердце..
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На ТУ-154 с боярышником и с дозаправкой в Сочи . 96 - как раз самолет заполнят .
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Дипломати проводять ділові переговори з місцевим населенням


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Прилетают, значится, дипломаты из загнивающих США в Масцкву, а там их уже встречает билборд...

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На Западе и без дипломатов хватает российских фашистов !
Дочь палача Сталина - десятилетия жила и умерла в США.
Сын Хрущева - гражданин США.
Где дочери хорька - фашиста )(уйла Путлина?
Депутат Пехтин, с сыном в США.
Министр транспорта - Кацыва, с сыном в США.
Дети депутата Железняка - живут в Швейцарии.
Дети Астахова. Один во Франции, другой в Англии.
Дети и внуки главы РЖД Владимира Якунина живут - в Англии и Швейцарии.
Дочка министра иностранных дел Сергея Лаврова Екатерина живет и учится в США.
Сын - вице-спикера госдумы А.Жукова долго жил и учился в Лондоне.
Дочь вице-спикера ГД Сергея Анденко учится и живёт в Германии.
Сын вице-премьера Дмитрия Козака - Алексей живет за границей и занимается бизнесом.
А брат Алексея Козака, Александр, работает в Credit Suisse
Сын депутата Ремезкова, Степан, недавно закончил милитер-колледж Вэлли Фордж (год обучения стоит 1 млн 295 761 руб.).
Его младшая дочь живёт в Вене. Маша Ремезкова представляла сборную Австрии(!!) . - Дочь депутата В. Фетисова - Анастасия, выросла и выучилась в США. Писать и читать по-русски Настя так и не научилась.
- Дочь Светланы Нестеровой, депутата ГД. «Единая Россия» - живет в Англии. - У главного борца за "традиционные православные ценности" Е. Мизулиной сын Николай учился в Оксфорде, получил диплом живёт в Бельгии, где разрешены однополые браки.
Дочь депутата Воронцова Анна проживает в Италии..
У единоросса Елены Раховой, дочь живет в США.
Дочь экс-спикера ГД "Единая Россия", члена Совбеза Бориса Грызлова Евгения получила эстонское гражданство и живёт в Таллине .
Сын бывшего министра образования Андрей Фурсенко живёт на постоянной основе в США.
Сын В.Никонова (внука Молотова), президента фонда «Политика» - гражданин США....и очень много других слуг народа и их отпрысков......
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Путлер приказал : всех домой,в СаРай родной...
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Ну это наверное часть глобального проекта по распространению рюзького биомусора по земному шару. На танках, увы, пока туда поехать не получается (бо Армата всё время глохнет), то хоть так...
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96 россиян должны будут покинуть США до 2 января, - представитель МИД РФ заХЕРОВА

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Наступит время когда посольство Раси в Киеве закроют или нет.
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Сейчас эти дипломаты кроют Пуйла трехэтажными или даже выше матами, такую малину из за него просрали.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом96 россиян должны будут покинуть США до 2 января, - представитель МИД РФ Захарова
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