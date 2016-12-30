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Все про:Маккейн (179) Путин (20559) Россия (64487) США (11539)

 США не пойдут на сделку с Путиным, - сенатор Маккейн

Соединенные Штаты Америки не пойдут на сделку с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил сенатор США от Республиканской партии Джон Маккейн.

Он подчеркнул, что любая сделка с Путиным вредит существующим принципам свободы и демократии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маккейн проведет слушания в Сенате относительно киберугроз со стороны России
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Совсем американцы озверели .Они не разу не православные , не скрепанутые,БОЯРЫШНИК не уважают,виски со льдом пьют....
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Как он мне гниду зорина напоминает. Был такой журнализд при совке.
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Пускай на Брайтон-Бич с кацапской мафией отдыхает.
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(2 дачи ) возглавляла разведчица-радистка, а через час радистку стало бросать то в озноб,то в жар. . новый год будем встречать на борту тушки 154!?
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Сирийские дети, посыпанные пылью посылают хотелки Чуркина далекоооо
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Бурліт кішечнік вазмущєнньій і в вечньій бой ідті гатов.
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а шо ему? прикинулся и живи себе , пока не убьют
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детишки скрепных родителей (обычным российским детям туда не пробиться) не могут посылать свои чада на загнивающий Запад
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Ну Маккейн всегда так говорил, встает вопросом насколько он сможет влиять на решения Трампа.
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...осколок Рейганомики... ...а Трамп дядюшку Ронни уважал...
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Пока что на горизонте одни Кисенджеры появляются.
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Плешивому сольют в скрепу и похвалят, что подмахнул
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Да будут дрючит Трамп будет в Твиттере хвалить и Трамп не чмо и жопа полная
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ВЫДАВЛИВАНИЕ русских из национальных республик Залесья -численность русского населения в ЯКУТИИ сократилось и стремится к нулю, процесс набирает обороты!


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У кацапов надежда на твиттер трампа,как коты за мышами охотятся на высеры,он пока частное лицо и трындеть может,шо угодно и сколько угодно,а вот после 20-го,когда поклянется,то уже лишнего не ляпнет,там ответственность быстро наступает и за базаром следят все
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хз Трамп такое нес когда была предвыборная кампания шо Боже Боже
и ничего прокатило
а теперь уже всерьез заявили что результаты выборов русней подтасованы
и опять же, ничего не происходит

а Трамп мутный и шо от него ждать, никто не знает. Так шо я не думаю что можно расслабиться
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Да не получится у них альянса! Скоріше з Джульєта з Кролем домовляться, ніж трампер з ботоксним педофілом.
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Это да, скорее всено, но, есть одно но, Трамп может спустить штаты совсем в унитаз истории хотя достижения Абамы чма трудно перевершить, но тем не менее новый пациент белого дома, похоже еще похлеще. А без сильных штатов и мирового закона, на планете настанет такой "реалполитик", что можно и до ядреной войны дожить.
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Маккейн подчеркнул, что любая сделка с Путиным вредит существующим принципам свободы и демократии.

НО нам советует придерживаться минских соглашений..?!? А это не сделка с путиным? Она не вредит существующим принципам свободы и демократии?
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Ну да..... ну да...... Не буду тебя разочаровывать накануне праздника. Ты и в Деда Мороза до сих пор веришь?
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Ну и дурак. Он тебя в Новом году крепко отблагодарит
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Надо ставить железный занавес с парашей. Иначе они за$$рут весь мир!
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Неаааа. Для того, чтобы засрать нужно что то съесть. Так что скорее заблюют с голодухи
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Вот кому-кому а Маккейну я верю! хотя я его в живую видел только один раз и то мимолетом на Майдане, и я понял что в нем что-то такое есть чего нет ни у Обамы,Трампа и тем более порошенко.. И америкосы долбо..бы что тогда проголосовали за Обаму вместо Маккейна.. имхо
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Спасибо на добром слове, конечно, но вы не правы... )
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Нет, блин, ну почему такие люди, как Маккейн не становятся президентами!?
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После 20-го января ждем на всех лобовых стеклах ватанов наклейку - ТРАМП ЧМО.
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Беда в том, что не Маккейн решать будет . . .
На Обаму мнение Маккейна не влияло до сих пор. Да, он из другой партии. Но со своим однопартийцем Трампом он тоже в контрах . . .
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Весь цимес в том, что сейчас в обеих палатах Трамп будет иметь противодействие как демократов, так и республиканцев. Кислая для него ситуация)))
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А сможет ли Маккейн внушить это трампу?
Не пора ли уже привести американского жирика в чувство, а то он уже стал хвалить ум хуйла?
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он не может, весь занят. у него срачка чередуется с блеванием
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а кто то думал . что американского президента может подкупить вовка -моль с болот?. у них никсона поперли за то что подслушивал конкурента. у них меры и президенты отказываются от зарплат и продают бизнес. там другая мотивация поступков.
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Никто и ничего там не продает. Передают в управление и обычно даже не трастовым компаниям, а членам своей семьи. Что и сделал Трамп. Передал свой бизнес сыновьям и дочери с зятем))
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очень даже хорошо. Вы там в подполье тигипко не видели?. что то давно Вас не было видно.
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Вот к тигипке меня еще не приписывали) У Вас новые фантазии предновогодние? А не видно.... да конец года как бы, работы много. Я же не бездельник, у которой весь интерес заключен в форуме)) А информацию корректную все же подавайте, без измышлизмов)) С наступающим!!!
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ИРАДА. -ВЫ ОКАЗЫВАЕТСЯ ПАРЕНЬ? извините. просто и тигипки давно не было видно. тоже заработался. . С НАСТУПАЮЩИМ И ВАС.
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Еще одна фантазия?? повторю *...у которой весь интерес...*))) Просто *бездельник*, как и *юрист* и много что еще не принято менять по родам))
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Пусть даже и не надеется х.ло на сделки в Америке выбирают не царя а только президента ..... и нац- безопасност превыше пожеланий и видений нового, так что бандюкам не светит снятие санкций , а речь уже будет идти о более жестких мерах......
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А ведь у этого дядьки мог бы сейчас заканчиваться второй президентский срок. Совсем немного не хватило. Не полезло бы тогда х#йло ни в Грузию, ни в Украину. А в подъезды фидирации сейчас можно было бы заходить только в защитных костюмах.)
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Alex Zverev А Трамп знает мнение жителей США?Это не рашка.
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Олег Пономарь
14 год ·
Лихорадка по Трампу-2.
Вы помните мою статью из Лондона два месяца назад о том, что Обама будет ставить Трампа в жесткий коридор действий и решений в отношении РФ. И мы это наблюдаем в эти два месяца.
Но вчера Обама сделал не просто сильный ход, а - гениальный ход. Он поставил Трампа не просто в коридор, он вытащил будущего Президента на всеобщее обозрение, направил на него прожекторы и посадил его на горячую сковородку.
Почему?
Потому что он не ввел какие-то секретные и незаметные санкции. А он просто взорвал ситуацию. Он ввел настолько сильные санкции, которые не вводили США даже против СССР- два главных специальных, террористических и разведывательных ведомства (ГРУ и ФСБ целиком) попали под санкции.
Также и массовая высылка из страны "дипломатов". Это крайняя и очень медиа-громкая мера, которая крайне редко применяется настолько массово.
То есть Обама опустил и без того унылые американо-российские отношения намного ниже плинтуса. Он их перевел в состояние очень холодной войны.
Зачем он это сделал?
Вот теперь - Трамп и сковородка под прожекторами. Трампу теперь, чтобы улучшить отношения с РФ, придется принимать громкие и публичные решения. Ведь по тихому такую войну уже не порешаешь. А демократы, Конгресс и часть республиканцев (Маккейн и компания) будут на чеку. Со своими прожекторами и четвертой властью - прессой. У отмены санкций и так мега-сложный механизм, а тут еще будет такой PR. Ведь как можно улучшать отношения со страной-международным террористом? Страной - агрессором и оккупантом?
Вот значение того, что произошло вчера.
И очень правильно, что Обама сделал это не на пике конфронтации. Неверно думают те, кто считают, что это нужно было делать раньше и это сберегло бы жизни в Украине и в Сирии. Нет, это привело бы к эскалации насилия, к потере большего количества жизней. Ведь РФ реагировала бы не так, как сейчас - за три недели до прихода Трампа, на которого в РФ столько надежд.
И только мои читатели не удивлены происходящему. Ведь они помнят, что летом 2015 г. в интервью Newsader я говорил, что самые жирные козыри Обама выложит в последние недели своего правления.
С наступающими всех!
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прекрасный "комент"...! всех моих сограждан также поздравляю с наступающим Новымгодом!!
здоровья ,удачи и веры!!!
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мені здається, президенство Трампа закінчиться Уотергейтським скандалом 2.0
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там подслушивали, здесь писят слишком много
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Трамп похвалив Путіна за кмітливість, що не вислав дипломатів з москви.
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Нет, он непременно должен был сказать - вован, какая же ты пакость, что не выслал мне взад 35 моих разведчиков?
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Трамп пока мыслит как бизнесмен а не политик...но думаю ему быстро растолкуют "ху-из-ху...ло"...)
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Трамп стебется с пукена. В твитере похвалил, а после встречт со спецурой усилит санцкии
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РАБссия круче Солнца,а фюрер круче Луны... а какая то вшивая Омерика ваще не Солнце,концлагерь ГУЛАГ короче...
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Жаль Маккейна в своё время не выбрали президентом, а пропихнули распиаренного Обаму. Сейчас бы Вовка Путин горшки из под него выносил, как самый надежный слуга
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Бомбив би лише кого заокевнський хазяїн скаже? Деякі рашкопотрєоти так і кажуть що "вован - агент госдєпа"
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ой да ладно вам..., нужна Маккейну Украина, как зайцу пятая нога, чувак просто ярый русофоб, его сбили русские, русской ракетой, он потом лет 5 в яме просидел, вьетнамцы его периодически имели, вот он и обижен на рашку по гроб жизни, путь лучше расскажет про то, как напалмом сжигал целые деревни, с женщинами и детишками.
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Он даже не заметил, что у него член уже свисает из правого уха
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Ага, не нужна)))) И поэтому он в Киеве сейчас
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Маккейн-вот кто должен бы быть Президентом США...это дядька решил
бы множество проблем быстро и чётко...)))
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Кстати, а новость была о встрече Маккейна вчера с Порошенко и что он награжден орденом Свободы?)))
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И еще ложка мёда)) Готовится поездка группы сенаторов в Киев)))
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мідальку сам віддав? бо указ від 22 серпня
це дуже "важливо"
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республиканци - єто Вьетнам, Афганистан, Куба, Буш ...
в лучшем случае москалям светят жесткие єкономические санкции и витеснение с сирьевого ринка Европи
в худшем - довести до конца дело Рейгана
- полное уничтожение империи зла
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСША не пойдут на сделку с Путиным, - сенатор Маккейн
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