 США не пойдут на сделку с Путиным, - сенатор Маккейн

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил сенатор США от Республиканской партии Джон Маккейн.
Он подчеркнул, что любая сделка с Путиным вредит существующим принципам свободы и демократии.
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и ничего прокатило
а теперь уже всерьез заявили что результаты выборов русней подтасованы
и опять же, ничего не происходит
а Трамп мутный и шо от него ждать, никто не знает. Так шо я не думаю что можно расслабиться
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НО нам советует придерживаться минских соглашений..?!? А это не сделка с путиным? Она не вредит существующим принципам свободы и демократии?
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На Обаму мнение Маккейна не влияло до сих пор. Да, он из другой партии. Но со своим однопартийцем Трампом он тоже в контрах . . .
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Не пора ли уже привести американского жирика в чувство, а то он уже стал хвалить ум хуйла?
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14 год ·
Лихорадка по Трампу-2.
Вы помните мою статью из Лондона два месяца назад о том, что Обама будет ставить Трампа в жесткий коридор действий и решений в отношении РФ. И мы это наблюдаем в эти два месяца.
Но вчера Обама сделал не просто сильный ход, а - гениальный ход. Он поставил Трампа не просто в коридор, он вытащил будущего Президента на всеобщее обозрение, направил на него прожекторы и посадил его на горячую сковородку.
Почему?
Потому что он не ввел какие-то секретные и незаметные санкции. А он просто взорвал ситуацию. Он ввел настолько сильные санкции, которые не вводили США даже против СССР- два главных специальных, террористических и разведывательных ведомства (ГРУ и ФСБ целиком) попали под санкции.
Также и массовая высылка из страны "дипломатов". Это крайняя и очень медиа-громкая мера, которая крайне редко применяется настолько массово.
То есть Обама опустил и без того унылые американо-российские отношения намного ниже плинтуса. Он их перевел в состояние очень холодной войны.
Зачем он это сделал?
Вот теперь - Трамп и сковородка под прожекторами. Трампу теперь, чтобы улучшить отношения с РФ, придется принимать громкие и публичные решения. Ведь по тихому такую войну уже не порешаешь. А демократы, Конгресс и часть республиканцев (Маккейн и компания) будут на чеку. Со своими прожекторами и четвертой властью - прессой. У отмены санкций и так мега-сложный механизм, а тут еще будет такой PR. Ведь как можно улучшать отношения со страной-международным террористом? Страной - агрессором и оккупантом?
Вот значение того, что произошло вчера.
И очень правильно, что Обама сделал это не на пике конфронтации. Неверно думают те, кто считают, что это нужно было делать раньше и это сберегло бы жизни в Украине и в Сирии. Нет, это привело бы к эскалации насилия, к потере большего количества жизней. Ведь РФ реагировала бы не так, как сейчас - за три недели до прихода Трампа, на которого в РФ столько надежд.
И только мои читатели не удивлены происходящему. Ведь они помнят, что летом 2015 г. в интервью Newsader я говорил, что самые жирные козыри Обама выложит в последние недели своего правления.
С наступающими всех!
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здоровья ,удачи и веры!!!
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бы множество проблем быстро и чётко...)))
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це дуже "важливо"
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в лучшем случае москалям светят жесткие єкономические санкции и витеснение с сирьевого ринка Европи
в худшем - довести до конца дело Рейгана
- полное уничтожение империи зла
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