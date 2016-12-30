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 Политика Украины, Экономика
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Все про:пенсия (1480) соцвыплаты (421) соцстандарты (201) субсидия (264) Розенко (372)

 Основное достижением в 2016 году - повышение соцстандартов на 16%, - Розенко

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко считает основным достижением в 2016 году повышение социальных стандартов на 16%.

Об этом чиновник заявил в эфире канала "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Мы смогли, несмотря на то, что война в стране не закончилась, во-первых, не просто вовремя и в полном объеме выполнить все свои обязательства перед людьми по выплате пенсий, заработных плат и тому подобное. Мы смогли в этом году проиндексировать социальные стандарты на 16%. Это был непростой шаг", - заявил Розенко.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Не может быть высоких пенсий в стране, где 50% людей либо не платят налоги, либо платят их не в полном объеме, - Розенко. ВИДЕО

Также вице-премьер похвалил реформу системы субсидий, которая, по его словам, в этом году еще раз доказала свою эффективность.
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Куму? Діпутатам, апарату гідранта, міністерствам, суддям і мусорам? Тоді так.
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розенко смело может претендовать на титул болван года.
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На самом деле 2016 был не плохим годом, скоро вы убедитесь в этом сами.
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вот же пидорs гнойные.... Хоть бы молчали. Или они выступают для внешнего пользования? ну да, там же одни лохи
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сначало уронить стандарты на 160 процентов.. и потом считать поднятие их на 16 процентов это великое достижение
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Все это отчетливо показывает, насколько власть оторвана от народа...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОсновное достижением в 2016 году - повышение соцстандартов на 16%, - Розенко
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