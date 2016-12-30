 Основное достижением в 2016 году - повышение соцстандартов на 16%, - Розенко

Об этом чиновник заявил в эфире канала "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Мы смогли, несмотря на то, что война в стране не закончилась, во-первых, не просто вовремя и в полном объеме выполнить все свои обязательства перед людьми по выплате пенсий, заработных плат и тому подобное. Мы смогли в этом году проиндексировать социальные стандарты на 16%. Это был непростой шаг", - заявил Розенко.
Также вице-премьер похвалил реформу системы субсидий, которая, по его словам, в этом году еще раз доказала свою эффективность.
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