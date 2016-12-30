 Основное достижение в 2016 году - повышение соцстандартов на 16%, - Розенко

Об этом чиновник заявил в эфире канала "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Мы смогли, несмотря на то, что война в стране не закончилась, во-первых, не просто вовремя и в полном объеме выполнить все свои обязательства перед людьми по выплате пенсий, заработных плат и тому подобное. Мы смогли в этом году проиндексировать социальные стандарты на 16%. Это был непростой шаг", - заявил Розенко.
Также вице-премьер похвалил реформу системы субсидий, которая, по его словам, в этом году еще раз доказала свою эффективность.
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Более 7 млн украинских семей получили жилищные субсидии, - Розенко(109)
Розенко: Правительство никогда не будет говорить с бизнесом на языке ультиматумов, но решение о повышении минимальной зарплаты бизнес должен выполнить(54)
Гройсман потребовал от предпринимателей выплачивать минимальную зарплату работникам: "Такие возможности сегодня у бизнеса есть. Не надо никому играть с этим"(161)
На повышение зарплат сотрудникам бюджетной сферы дополнительно выделено 28 млрд грн, - Розенко(23)
О бедном Розенко замолвите слово(0)
Кабмин планирует выплатить пенсии за январь до Нового года, - Розенко(35)
Глобальный фонд продолжит финансирование программ по противодействию туберкулезу и ВИЧ/СПИДу в Украине в 2018-2020 годах, - Розенко(2)
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Гречку надо брать, но когда будут голосовать будут думать!
И на счет разных революций:
Революции задумывают романтики
Делают реалисты
А их плодами пользуются мерзавцы
Красиво сказано!
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они совсем не дураки, увы
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Зато быстро и много, опыт предшественников им подсказывает - успеем смотаться
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И так понятно что от них ждать.
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На всех корпоративах первый тост за наступающий НГ "Шоб не был хуже"
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Этот жирдяй уже совсем берега пустился в своей хуцпе! народ за идиотов держит
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«ФОП-стоп, мы подошли из-за угла…»- весело напевают украинские налоговики…
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В этом дебильном правительстве одни идиоты !!
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да и не только его - вот это стадо баранов какое будет...
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А инфляция за 11 мес. - 11,4%!
О це так перемога!!!
ЖИТИ ПО НОВОМУ
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