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Все про:пенсия (1480) соцвыплаты (421) соцстандарты (201) субсидия (264) Розенко (372)

 Основное достижение в 2016 году - повышение соцстандартов на 16%, - Розенко

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко считает основным достижением в 2016 году повышение социальных стандартов на 16%.

Об этом чиновник заявил в эфире канала "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Мы смогли, несмотря на то, что война в стране не закончилась, во-первых, не просто вовремя и в полном объеме выполнить все свои обязательства перед людьми по выплате пенсий, заработных плат и тому подобное. Мы смогли в этом году проиндексировать социальные стандарты на 16%. Это был непростой шаг", - заявил Розенко.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Не может быть высоких пенсий в стране, где 50% людей либо не платят налоги, либо платят их не в полном объеме, - Розенко. ВИДЕО

Также вице-премьер похвалил реформу системы субсидий, которая, по его словам, в этом году еще раз доказала свою эффективность.
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Куму? Діпутатам, апарату гідранта, міністерствам, суддям і мусорам? Тоді так.
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Та не Мариш, ему конечно до лампочки, но то шо в голове сквозняк это 100%. А то бы не нес таку ху....ю!
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это он нас идиотами считает, которые проглотят всякую мульку. терпим же ж их мантру про "путин нападе", которой они оправдывают свое мародерство
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Он не бизнесмен , тем более не спд. Ему просто не понять почему украинцы закрывают спд. Очереди в налоговых. Так у людей хоть стаж шел, а теперь будет очередь по безработице в 10раз больше. 3200 в Киеве сложно сделать, а в селах ?а кому нужны штрафы и бесконечные проверки? Иногда кажеться, что советы нашему Кабмину пишут в раше.
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Не, уже не проглотим, медленно но верно доходит!
Гречку надо брать, но когда будут голосовать будут думать!
И на счет разных революций:
Революции задумывают романтики
Делают реалисты
А их плодами пользуются мерзавцы
Красиво сказано!
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- Миколо,ти знаєш,що в Кабінеті міністрів України,працюють одні дурні? - З чого це ти взяв? - А я сьогодні додзвонився до Гросімана і кажу:"Хочу в тебе працювати віце-прем'єром".А він мені:"Ві что,дурак?"
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розенко смело может претендовать на титул болван года.
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судя по тому, как их склоняют на все буквы алфавита они кретины полные, на то, чтобы грабить бюджет, в наглую, много ума не нужно.
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а что ты им сделаешь?
Зато быстро и много, опыт предшественников им подсказывает - успеем смотаться
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Какие же они там все болваны, если все в семью? Нет!... они не болваны, - болваны мы с вами...
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В семью может частный предприниматель таскать, а чиновник на государственной службе, о других должен думать. Если вы считаете себя болваном, то на здоровье, только обо мне писать такое не нужно, вы не являетесь свидетелем никаких моих публичных действий, чтобы клеить мне такой ярлык.
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На самом деле 2016 был не плохим годом, скоро вы убедитесь в этом сами.
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Не порть настроение перед Новым Годом.
И так понятно что от них ждать.
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Иду в магазин,аптеку, любуюсь на платежки и убеждаюсь и убеждаюсь
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Колюня ты прав!
На всех корпоративах первый тост за наступающий НГ "Шоб не был хуже"
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сначало уронить стандарты на 160 процентов.. и потом считать поднятие их на 16 процентов это великое достижение
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Завидую. Мой матюк от всего сердца - удалили
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Все это отчетливо показывает, насколько власть оторвана от народа...
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Лучшая Украинская власть за все времена!

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Ты уже встречаешь Снегурочку, я так понимаю
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афигеть. и сколько осталось с этих жалких крох после повышения тарифов? А курс доллара?
Этот жирдяй уже совсем берега пустился в своей хуцпе! народ за идиотов держит
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Перед этими людьми ты выполнил обязательства? Десятки тысяч сегодня по всей стране.

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Порошенко підписав закон щодо покращення інвестиційного клімату в Україні хехехе
«ФОП-стоп, мы подошли из-за угла…»- весело напевают украинские налоговики…
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Самое большое достижение Украины в этом году это то, что в Украине не достиг своих целей Путин.
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Конечно - это расцвет экономики и демократии в Украине.
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Вопрос на засыпку,почему национализировали Приватбанк,а не Сбербанк Раиси?
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Мутное дело. Это как с наперсточниками - видно, что грабят, но КАК именно - непонятно.
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А на сколько повысилась коммуналка, этот мудак не посчитал? А на сколько поднимутся ЕСВ и налоги, он не в курсе?
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C большой точностью меряют соцстандарты! Не на 15 или 17, а вот именно на 16!
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точно, как в аптеке. прахвисианалы ж, они с собой весы с винницкого рынка привезли
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Теперь осталось сделать так, чтобы пенсии и зарплаты граждан, повысились, до уровня этих "повышенных стандартов"...
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Вчіться , як треба брехати - нахабно , в очі , і не боячись !
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Якби кожна людина, яка відчула на собі це "підвищення" і "індексацію", плюнула в нього, - точно б втопився.
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Какой ПОП,такой и приход. Барыга брешит,Грося брешит и остальные шакалы брешут.
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Даже если он не врет инфляция в стране составляет 14.7% по той же государственной статистике, значит вы не подняли соцстандарты вы просто их в лучшем случае проиндексировали.
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АЖ НА ЦЕЛЫХ 16 % ! И 7 миллионов нищих семей получают субсидии ,пока что. А до этого в три раза обесценили гривну ( с 8,50 до 27 грн за доллар )
В этом дебильном правительстве одни идиоты !!
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ахаха, взносы поднимают на 100%, а стандарты хотят поднять на 16 ))) красавчки, ипут лохторат и дальше
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Падаль товстопуза , ти відібрало пенсії обезцінивши В ЧОТИРИ рази та пенсії обіцяло підвищити з Грудня -- ПОБІЙСЯ БОГА - ТИ ЗА ВСЕ ВІДПОВІДАТИ БУДЕШ ..
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Гайджин.лично Вс. с новм годом.бродяг.м похожи...клву менять поря внучки ...
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Гривна за год обесценилась на 20 процентов итого рост минус 4 процента ! считака толстобрюхая
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Розенко в пастухи баранов нужно отправить к нашему форумнуму барановоду...
да и не только его - вот это стадо баранов какое будет...
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Проста арифметика про мікробізнес. В Києві всіх торговців на базарі оформляли , тільки на другу групу єдиного податку, перевестись на першу, можливо буде тільки з 2 кварталу. Мінімальна плата 2017 року падаток =соціальний внесок 1400 грн, Це без врахування вартості оренди місця і складу. В знедоленій країні таких грошей не наторгуєш. Мікробізнес - на 90% інженери за 50, іншу роботу не знайти, та й закрити ФОП не малі гроші. Треба новий майдан, там краснобаї політики безкоштовно годувати будуть.

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Зато у всех чиновников и депутатов дети-индиго.С 12 лет занимаются бизнесом и дарят своим родителям оффшорные счета и виллы в странах с тёплым климатом.
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Повышение на все 16 % состоялось только в декабре, после последнего 10% повышения.
А инфляция за 11 мес. - 11,4%!
О це так перемога!!!
ЖИТИ ПО НОВОМУ
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Мда. 7 млн семей за чертой бедности и оно хвалится достижениями. Не пойму, это по скудоумию или от безнаказанности?
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Ну, да стандарты... , а розенко от каких стандартов отталкивается? Ну нет их этих стандартов европейских они не прописаны. Просто очередной МУДАК! Дурящий людей!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОсновное достижение в 2016 году - повышение соцстандартов на 16%, - Розенко
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