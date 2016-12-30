 Трамп похвалил Путина за решение не высылать американских дипломатов из России

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.
"Отличный ход Путина с отсрочкой. Я всегда знал, что он очень умен", - написал Трамп в своем "Твиттере".
Напомним, США выдворяют 35 российских дипломатов и вводят новые санкции из-за кибератак. Путин заявил, что по сложившейся дипломатической практике у России есть все основания для адекватного ответа на действия США, но на этот раз она не пойдет на такой шаг.
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брыспрашивай.
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По слухам из вполне достоверных источников, сценарий фильма номинирован на премию "Оскар" ....
Никита Михалков приступает к съемкам отечественной мелодрамы с элементами фантастического триллера "Тридцать пять российских дипломатов" о трагических событиях конца декабря 2016 года. Когда ничего не подозревавшие работники дипломатических миссий были вырваны вместе с семьями из привычных комфортабельных условий мягкого калифорнийского климата, и брошены на сибирский мороз и холод бездушной рукой госдепартамента.
Трагическая история любви семнадцатилетней дочери консула Анастасии, которую играет супруга режиссера, и восемнадцатилетнего сына американского миллионера Стива, которого играет сам режиссер, разлученных последним указом Обамы, не оставит зрителя равнодушными. Вместе с отцом и матерью вегетарианка Анастасия едет из Сан-Франциско в ханты-мансийское село Березово, где нет культуры, интернета и свежих овощей и фруктов, и умирает там от голода, ангины и несчастной любви.
Отец Анастасии, которого играет Михаил Пореченков, с горя выпивает настойку боярышника, и умирает на могиле дочери. Мать Анастасии, которую играет Сергей Безруков, тоже выпивает настойку боярышника и тоже умирает. Стив, узнав о смерти возлюбленной, скачет на коне, поднимает в Калифорнии восстание, устраивает там референдум, и присоединяет её к России.
В конце фильма Владимир Путин говорит фразу, ставшую крылатой: "Кто с мечом к нам в сортир придет - тот там и погибнет!" и награждает Стива наручными часами Победа и расписным тульским самоваром. Барак Обама, узнав о результатах референдума, выпивает с горя настойку боярышника, и тоже умирает. Путин национализирует Гугл и фейсбук и передает их под управление Сечина. Россия празднует победу: отключение ее от интернета отменяется!(С)
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Основные признаки русского идиотизма:
Вера в Путина
Вера в то, что русское телевидение говорят правду
Вера в то, что Россия великая страна
Вера в то, что весь мир враги России
Вера в то, что есть его мнение и неправильное
Вера в то, что Сталин отправлял русских идиотов в Сибирь для того, чтобы сделать их великими
Вера в то, что если поставить памятник своему палачу, он станет роднее мамы
Жизнь с навязчивой мыслью спасти мир от америкосов и бандеровцев
Складывается впечатление, что трампа вполне можно записать в кацапы, потребуется совсем маленькая корректировка.
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він як губи скрутить, то на курячу попку подібне
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http://kursobmenavalut.com/news/271/
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Ждемс как киселев будет рассказывать как Хуйло победило американцев, которые струсили и вынуждены были выразить благодарность, увидев многоходовочка Хуйла.
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