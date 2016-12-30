EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 За рубежом
  1399  43
Материалы по теме:
Все про:Путин (20558) Россия (64484) санкции (5748) США (11536) Трамп (378)

 Трамп похвалил Путина за решение не высылать американских дипломатов из России

Избранный президент США Дональд Трамп похвалил президента России Владимира Путина за решение не высылать из России американских дипломатов в ответ на высылку их российских коллег из США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

"Отличный ход Путина с отсрочкой. Я всегда знал, что он очень умен", - написал Трамп в своем "Твиттере".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Лавров предложил Путину выслать из РФ 35 дипломатов США: "Взаимность - это закон дипломатии и международных отношений". ВИДЕО

Напомним, США выдворяют 35 российских дипломатов и вводят новые санкции из-за кибератак. Путин заявил, что по сложившейся дипломатической практике у России есть все основания для адекватного ответа на действия США, но на этот раз она не пойдет на такой шаг.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
...хы... ...а конь-то ржал... ...а мы спужались...*) --
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мне кажется, что надо нашего Петруччо пока оставить в покое и бросить все шатунные силы на досрочные выборы президента в США.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какой ход? В чём конкретно тут проявился глубокий ум? Шо в этой трампанутой голове происходит?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пускай уже трахнут друг друга, что ли. А то пря любовь
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ніхто не просік що Трамп елементарно стібається з карлика?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Интересно, а когда уже объявят, что аккаунт Трампа в Твиттере - фейковый?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Новосибирском Обл. суде не снизили срок двоим избившим парня с шевроном "Вежливые Люди". Во время избиения они выкрикивали: Слава Украине!
 показать весь комментарий
Ответить
 
И ты спецом зарегилась дабы сообщить нам сию трагическую новость?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тролит Трамп Вову,насрали на голову асВова просто пробормотал "ну и ладно'
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Новое кино - "Тридцать пять российских дипломатов"

По слухам из вполне достоверных источников, сценарий фильма номинирован на премию "Оскар" ....

Никита Михалков приступает к съемкам отечественной мелодрамы с элементами фантастического триллера "Тридцать пять российских дипломатов" о трагических событиях конца декабря 2016 года. Когда ничего не подозревавшие работники дипломатических миссий были вырваны вместе с семьями из привычных комфортабельных условий мягкого калифорнийского климата, и брошены на сибирский мороз и холод бездушной рукой госдепартамента.
Трагическая история любви семнадцатилетней дочери консула Анастасии, которую играет супруга режиссера, и восемнадцатилетнего сына американского миллионера Стива, которого играет сам режиссер, разлученных последним указом Обамы, не оставит зрителя равнодушными. Вместе с отцом и матерью вегетарианка Анастасия едет из Сан-Франциско в ханты-мансийское село Березово, где нет культуры, интернета и свежих овощей и фруктов, и умирает там от голода, ангины и несчастной любви.
Отец Анастасии, которого играет Михаил Пореченков, с горя выпивает настойку боярышника, и умирает на могиле дочери. Мать Анастасии, которую играет Сергей Безруков, тоже выпивает настойку боярышника и тоже умирает. Стив, узнав о смерти возлюбленной, скачет на коне, поднимает в Калифорнии восстание, устраивает там референдум, и присоединяет её к России.
В конце фильма Владимир Путин говорит фразу, ставшую крылатой: "Кто с мечом к нам в сортир придет - тот там и погибнет!" и награждает Стива наручными часами Победа и расписным тульским самоваром. Барак Обама, узнав о результатах референдума, выпивает с горя настойку боярышника, и тоже умирает. Путин национализирует Гугл и фейсбук и передает их под управление Сечина. Россия празднует победу: отключение ее от интернета отменяется!(С)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Они сначала эту идею обкатают на новогодних утренниках в Улан-Удэ, а уж если пойдёт, то тогда и кыно начнут снимать...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вофке дали пиченьку и он уволок её весело виляя гемороем к себе в кремль, с душесогревающей мыслью - "На новый год съем под "Боярышник"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
фейк.....до 20 Трампу паралельно......абы боярышник в посольство не завезли...............
 показать весь комментарий
Ответить
 
Этой похвалой трамп продемонстрировал и свой уровень дебила, увидев ум у откровенного дегенерата.
Основные признаки русского идиотизма:
Вера в Путина
Вера в то, что русское телевидение говорят правду
Вера в то, что Россия великая страна
Вера в то, что весь мир враги России
Вера в то, что есть его мнение и неправильное
Вера в то, что Сталин отправлял русских идиотов в Сибирь для того, чтобы сделать их великими
Вера в то, что если поставить памятник своему палачу, он станет роднее мамы
Жизнь с навязчивой мыслью спасти мир от америкосов и бандеровцев
Складывается впечатление, что трампа вполне можно записать в кацапы, потребуется совсем маленькая корректировка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я догадався чому вибрали Трампа в " рік півня"
він як губи скрутить, то на курячу попку подібне
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Украинцы. Я вам сейчас расскажу сказочку, как подружились страшные дядьки Трамп и Путин. И как к маленькой Украинушке прибежал русский северный пушистый звеР. Бггггг
 показать весь комментарий
Ответить
 
Бля, да он реально тупой. Типа овоща-легитимного, только рыжий и американский.)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я бы экс дипломатам не советовал лететь присланным за ними самолетом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хуйло серануло в штаны, за ето его похвалили. :D
Ждемс как киселев будет рассказывать как Хуйло победило американцев, которые струсили и вынуждены были выразить благодарность, увидев многоходовочка Хуйла.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп похвалил Путина за решение не высылать американских дипломатов из России
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия боевик взятка военнослужащие Гройсман ГФС Донбасс Евросоюз Кабмин Киев Крым Минобороны НАТО Нацполиция Новый год нон грата обстрел Одесса Пинчук Порошенко Путин Россия Савченко санкции суд США терроризм Трамп убийство
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти