 "Савченко - это самое большое разочарование украинцев в уходящем году", - Ляшко

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал глава Радикальной партии, парламентарий Олег Ляшко в эфире "112 Украина".
"Я думаю, что Надежда Савченко - это самое большое разочарование украинцев в уходящем году. Вся Украина держала за нее кулаки, боролась, весь мир подняли. Миллионы украинцев выходили для того, чтобы освободить героическую летчицу Надежду Савченко, а что получили взамен? Что она говорит, что украинцы вообще к этому не причастны, она благодарна только своей маме и сестре. Безусловно, и маме, и сестре, но рассказывать, что украинцы к этому не причастны... Какие миллионы вставали, чтобы вызволить ее. Я думаю, что это нечестно перед украинцами", - сказал он.
Политик убежден, что "сегодняшняя позиция Савченко чрезвычайно вредит Украине".
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"Никто меня не финансирует, но есть люди, которые спрашивают: как мы можем вам помочь?", - Савченко о своем новом проекте(234)
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"Надо начать говорить друг с другом. Надо начать слышать друг друга. Нам придется прощать многое. И нам также придется, возможно, просить прощения. Не возможно, а точно. Надо научиться просить прощения и прощать. Иначе мира не будет... У той матери, потерявшей последнего сына. Не важно, с какой стороны", - отметила Савченко.Источник: http://censor.net.ua/v398544
Это на цензоре кстати !!! Не спи больше. Про извинения перед януковощем тоже ничего не слышало. Блин !!! Когда вы ,старпёры , научитесь гуглом пользоваться??? Позанимали компы у внуков и кроме клавы никуя не освоили !!!
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2 год. ·
Це відео треба щовечора демонструвати тим хто говорить про амністію бойовиків та проведення виборів в ДНР і ЛНР. Савченкам, пінчукам та іншим колаборантам.
Вічна пам'ять Герою! Смерть ворогам!
https://www.facebook.com/100012949360728/videos/229419274166383/
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что то подозрительно быстро РАБссия и родственники дохлых журналистов согласились с тем, что Надя не убийца и большой приговор неправильный.. и какие условия освобождения её нам точно неизвестны..
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мне б обидеться и писать - ага, ну и что теперь)? троллить этим тех кто рвал *опу тогда за савченко, но меня чего это безразлично
яяшко такая же мразь и, а лень( писать и неинтересно
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Кроме того, в любых других персонажах отечественного политикума, люди уже разочаровались настолько, что ниже уже просто некуда.
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Если бы он жил по законам, как на Западе, то миллионером бы не стал.
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доверяйте деве юной прибор сложней чем помело" (С)
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а вот Ляшко вместе с его партией олигархических подстилок, коррупционеров и популизма оказался пидорасом не только у себя дома, а и в Раде.
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всем бы вам каленым железом на лбу хер выжечь, за "хорошую работу"
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Одно недоразумение обсуждает другое недоразумение...
А мы в этой клоаке живем.
Нам эти олигофрены Законы устанавливают...
Покурили, широнулись наши депутаты, и вот, вуаля - дебильная тема с ФОПами.
Насрать на Конституцию и Законы - "мертвая" ФОПка - плати 704 грн. в Х знает куда и за Х за что!
У меня вопрос: Все налоги взымаются с чего-то . С прибыли, с заработной платы, с дохода.
А это как называется - "с воздуха"???
Где же тАвАрищь кужель, которая прям костьми ложится за средний и малый бизнес?))))))
Им явно не хватает бабла на их яхты, хатынки, офшорики.
В "закромах Украины" - 0.
Это так, для тех кто гонтареву и шоколада облизывает.
То что вам говорят про какие то золотовалютные резервы - плюньте им в рожу... у Украины нет ни чего... Потому что рулят такие сволочи как кгбешник, иуда, пчеловод, шапкокрад, шоколад...
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