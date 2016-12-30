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Все про:Ляшко (1278) освобождение (921) Савченко (2368)

 "Савченко - это самое большое разочарование украинцев в уходящем году", - Ляшко

Народный депутат Надежда Савченко - это самое большое разочарование украинцев в 2016 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал глава Радикальной партии, парламентарий Олег Ляшко в эфире "112 Украина".

"Я думаю, что Надежда Савченко - это самое большое разочарование украинцев в уходящем году. Вся Украина держала за нее кулаки, боролась, весь мир подняли. Миллионы украинцев выходили для того, чтобы освободить героическую летчицу Надежду Савченко, а что получили взамен? Что она говорит, что украинцы вообще к этому не причастны, она благодарна только своей маме и сестре. Безусловно, и маме, и сестре, но рассказывать, что украинцы к этому не причастны... Какие миллионы вставали, чтобы вызволить ее. Я думаю, что это нечестно перед украинцами", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Можно встречаться в Луганске или Донецке, а потом - в Киеве", - Савченко заявила о подготовке новой встречи с главарями боевиков Захарченко и Плотницким

Политик убежден, что "сегодняшняя позиция Савченко чрезвычайно вредит Украине".
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Это когда сказала ,что мы должны извиниться перед лугандонцами ?
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Именно, что она стала работать на Медведчука, который кум путина. Так, что тут все стало ясно и те, кто зная это сознательно поддерживает Савченко сам становится сепаром.
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Ты спало тогда ?

"Надо начать говорить друг с другом. Надо начать слышать друг друга. Нам придется прощать многое. И нам также придется, возможно, просить прощения. Не возможно, а точно. Надо научиться просить прощения и прощать. Иначе мира не будет... У той матери, потерявшей последнего сына. Не важно, с какой стороны", - отметила Савченко.Источник: http://censor.net.ua/v398544

Это на цензоре кстати !!! Не спи больше. Про извинения перед януковощем тоже ничего не слышало. Блин !!! Когда вы ,старпёры , научитесь гуглом пользоваться??? Позанимали компы у внуков и кроме клавы никуя не освоили !!!
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Сам факт існування Ляшка і його "партії" в парламенті - вже діагноз для суспільства !
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Ігор Мосійчук поширив відео від Andriy Hartanovych.
2 год. ·

Це відео треба щовечора демонструвати тим хто говорить про амністію бойовиків та проведення виборів в ДНР і ЛНР. Савченкам, пінчукам та іншим колаборантам.
Вічна пам'ять Герою! Смерть ворогам!
https://www.facebook.com/100012949360728/videos/229419274166383/


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А ще кацахолам,чубакам,гыгам,шо начали уже топить за сепаров,нравится им программа плять когда сепаров отпускают
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в день освобождения Савченко я тут давал такой пост :
что то подозрительно быстро РАБссия и родственники дохлых журналистов согласились с тем, что Надя не убийца и большой приговор неправильный.. и какие условия освобождения её нам точно неизвестны..
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мне нет, я сразу что зря писала про савченков, обоих и их маманю тож когда ещё суд был и вся та пародия с голодовками и тд за что и была многократно несправедливо забанена тут)
мне б обидеться и писать - ага, ну и что теперь)? троллить этим тех кто рвал *опу тогда за савченко, но меня чего это безразлично
яяшко такая же мразь и, а лень( писать и неинтересно
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Українці, все що вам треба знати, під час цього ефіру хлопець з вулиці поставив питання про засіб набуття шляшкових статків, на що олігархічне підрілло повністю відморозилося і ввімкнуло звичну істеричну платівку про "московську зозулю". Продажний 112-й кілька тижнів стявся задати це очевидне нагальне питання галасливій олігархічній повії...
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кобла и тварь,из за которой Украинцы теперь не верят кого они вызволяют...
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Ну, образно говоря, Вилорогий прав, т.к. Савченко, производила на людей (до того, как она приехала в Украину и начала делать заявления и выдавать идею за идеей ), впечатление личности сильной, волевой а такие люди, безусловно привлекают внимание.
Кроме того, в любых других персонажах отечественного политикума, люди уже разочаровались настолько, что ниже уже просто некуда.
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...эх, Ляшко... -- Савченко больная, а ты, как нанялся... -- на баб кидаешся с трёхзубой оглоблей...
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А он больше ничего не умеет,- только с бабами воевать.
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Я бы назвал акцент Валерьича не наибольшим разочарованием, а НАИБОЛЬШИМ КИДАЛОВОМ (одного отдельно взятого лица всей страны, название которой - Украина с тенденцией преодоления государственных границ цивилизованных стран).
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Не народ, я за справедивсть и за труд. Вот сами прикиньте, как много надо трудиться нетрадиционным местом, чтобы по оконцовке стать доллярским миллионером ? А он сумел!
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После тебя! Откуда в Е- декларации у тебя 870 000 длр налом? Вилами накопал?
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Бля,пидоруснявый,ну где ж вас,дебилов,готовят-учат?Шо ж вы,гниды,на мелочах сыпетесь?Хотя может я зря смеюсь и ты имел ввиду Хуйло и Госдуру?
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Гадя давно вже пробила дно, ну а ляшко зі своєю ракоанальною партією стукає туди.
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Боюсь,что это дно нам подсовывают не только из России. Но в этом случае на дне окажется и Порошенко и Ляшко,- как бы не твердил Ляшко про то, что должна быть единая позиция, - если Трамп спишет Порошенко, то плевать всем на "единую позицию". Тем более, если про позицию говорит Ляшко, начинаешь думать, что та самая позиция его просто везде находит. "Глупая" Надя может быть просто в курсе.
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Странно, в России утверждали, что Савченко- агент США. А Пинчук вроде тоже не пророссийский, а ценит лишь Запад. Да....Их заявления не спроста совпали. Надо искать замену Порошенко, кажется.
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На Запад Пинчук смотрит по одной единственной причине - там рынок сбыта его продукции.
Если бы он жил по законам, как на Западе, то миллионером бы не стал.
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Тем более он не станет рисковать своими позициями именно на Западе ради Путина. До последнего времени Пинчук придерживался ровно противоположной позиции, чем он теперь высказал. Значит, не в России дело.
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...я б вообще: взял из каждой партии, министерства, администрации президента... -- и т.п., по первых 10 фамилий и запретил их использовать в политических целях!
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Савченко и есть патриот Украины.. если рассматривать слово патриот правильно.. она за целостность Украины.. в отличие от властей нынешних
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Нет, она раньше делала одну карьеру, теперь другую. Не надо отказывать ей в хитрости.
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она проста как апельсин.. патриот страны должен любить страну а не власть страны и идолов навязываемых.. она напримекр Бандеру героя никогда не упоминала.. а это и есть раскол внутри Украины..как в своё время большевики Ленина учили любить..
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Странненький он какой то. В его возрасте проститутки уже идут на пенсию, а тут видать амбиции попасть в буку рекордов Гинеса
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какие милионы?. был я возле посольства . человек 200 собралось. ну не лепите героиню. из того чего не было. не лепите и из своей возни. титаническую боротьбу. блин. еще бы украинцев Аргентины упомянул. и закон принимали 450 депутатов и подписывал главдиабет конфетснаб. теперь надька-гадька оказалась. да и здесь выбилось чудо законтаченое. из сирот -да через рот и жопу в люды.
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"Не
доверяйте деве юной прибор сложней чем помело" (С)
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в 1983 году отдыхал я в Пицунде,путёвка была на 24 дня.Купил билет домой раньше,потому что заболел младший сын.Приехал на вокзал в Адлер.Что из под земли передо мной выросли два мента: ваш паспорт,достаю, открываю страницу с фото и держу паспорт в руках.старлей спрашивает : почему переехали в Украину?говорю мама тяжело больная,нужен уход.Почему одеты так вульгарно?Говорю, участвую в конкурсе по стилистике.Что в пакете?говорю бутерброд и бутылка Боржоми.Оружие наркотики есть? говорю нет.Ладно,в поезде проверим...Через час эти два хмыря заходят ко мне в купе.Скажи честно.зачем уехал из России?я был в шоке...,1983 год...
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Сейчас становится понятным, что всё, что произошло с Савченко - операция и постановка с самого начала. Там же сидят наши Клых и Сенцов, увы. Даже неизвестно где они, где-то на этапе. Никто громко их не судит, громко не защищает, а главное - громко всё это не транслирует по ТВ.
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Савченко никто - это 1 голос в Раде,
а вот Ляшко вместе с его партией олигархических подстилок, коррупционеров и популизма оказался пидорасом не только у себя дома, а и в Раде.
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самое большое разочарование, это 450 пидарасов в Верховной Раде, которыи и дальше продолжают деребанить Украину, делать показушные реформы, декларировать миллионы наличкой в баксах, пока лучшие сыны Украины погибают на фронте...
всем бы вам каленым железом на лбу хер выжечь, за "хорошую работу"
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БУГАГА))))))
Одно недоразумение обсуждает другое недоразумение...
А мы в этой клоаке живем.

Нам эти олигофрены Законы устанавливают...
Покурили, широнулись наши депутаты, и вот, вуаля - дебильная тема с ФОПами.

Насрать на Конституцию и Законы - "мертвая" ФОПка - плати 704 грн. в Х знает куда и за Х за что!

У меня вопрос: Все налоги взымаются с чего-то . С прибыли, с заработной платы, с дохода.

А это как называется - "с воздуха"???

Где же тАвАрищь кужель, которая прям костьми ложится за средний и малый бизнес?))))))

Им явно не хватает бабла на их яхты, хатынки, офшорики.
В "закромах Украины" - 0.

Это так, для тех кто гонтареву и шоколада облизывает.
То что вам говорят про какие то золотовалютные резервы - плюньте им в рожу... у Украины нет ни чего... Потому что рулят такие сволочи как кгбешник, иуда, пчеловод, шапкокрад, шоколад...
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Это всегда так бывает -чем быстрее высоко поднимаешся тем быстрее падаеш с такой высоты -сразу действует сила тяжения а в даном случае народная и тебя быстро приземляют.Я тоже когда она молчала ее поддерживал но как только рот раскрыла -как на меня лучше бы молчала бы то сразу понял -не даром девка сидела 2года в окружении фсб а за два года многому нехорошему можно у них научится даже не осознавая и особенно если мозги слабоваты вот тому она и несет подсознательно разный бред .Если человеку постоянно говорить что он дебил то он может и поверить в это и если ей каждый товкли что в Украине идет гражданская война а тем более что она сидела в замкнутом помещении и других источников не было информации то она и поверила в то что ей рашисты внушали и что меня удивило что она не хотела идти на реабилитацию где бы всю ту гадость смыли бы запросто но видать ей в раше посоветовали не каких реабилитаций а сразу в руки методичку и за работу и поэтому она и несет какую то несуразицу.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Савченко - это самое большое разочарование украинцев в уходящем году", - Ляшко
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