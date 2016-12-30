 Стрельба в центре столицы: грабитель ранил двух человек из автомата

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева, в 19:25 на улице Эспланадной неизвестный позвонил в домофон офиса по продаже аксессуаров к мобильным телефонам. Злоумышленник потребовал деньги. Получив отказ, он несколько раз выстрелил из автоматического оружия в мужчину и женщину, после чего скрылся.
Пострадавшие в тяжелом состоянии госпитализированы.
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Причем, не факт, что они виновны.
Поэтому, "Закон Савченко", (хотя он и несовершенен, требует доработки), дает возможность выйти на свободу людям, которые никаких преступлений не совершали.
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