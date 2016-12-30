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Все про:Киев (15733) ограбление (1083) Нацполиция (5289) разбой (152) ранение (1266) стрельба (2058)

 Стрельба в центре столицы: грабитель ранил двух человек из автомата

Мужчина, устроивший стрельбу в центре столицы, пытался ограбить магазин. Ранены два человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева, в 19:25 на улице Эспланадной неизвестный позвонил в домофон офиса по продаже аксессуаров к мобильным телефонам. Злоумышленник потребовал деньги. Получив отказ, он несколько раз выстрелил из автоматического оружия в мужчину и женщину, после чего скрылся.

Пострадавшие в тяжелом состоянии госпитализированы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полицейские застрелили мужчину, который нападал на прохожих и порезал медсестру в психдиспансере в Хмельницком. ФОТОрепортаж
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Война Украины с засРашкой имеет вот такие последствия, когда оружие попадает в руки людям с гнилой рузгей душенкой.
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найти и посадить. нет счас начнется. что у зоряна. что у геращенкив-обох... путин наводнил патронами. обездолил и так обездоленных врачей и учителей. вот физрук и не выдержал. можете и не сомневаться
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На "Шатун" трохи похоже... центр Киева, автомат...
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на задницу, это похоже. Где крутится бабло и магазины работают до позна? Хера ты даже на танке добудешь в Мухосранске, а в Киеве и волыны хватит. И никаких заговоров.
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Программа "тебя ждут дома" делает положительные результаты!!!
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Не законы савченко, а "законы" шоколадной РЫГО-АНАЛЬНОЙ МРАЗИ, которая спускает все на самотек
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с каким ты удовольствием хунту ненавидишь .отож,кацапырло...
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В наших СИЗО, люди сидят годами, без суда и приговора.
Причем, не факт, что они виновны.
Поэтому, "Закон Савченко", (хотя он и несовершенен, требует доработки), дает возможность выйти на свободу людям, которые никаких преступлений не совершали.
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Принимая "Закон Савченко", а такой существует в единственной стране мира - в Украине, мы тем самым консервируем скотские условия пребывание задержанных и подследственных в КПЗ и СИЗО. Это дешево и очень удобно коррумпированным ублюдкам - они мало того что сидят в платных камерах со всеми удобствами, их за это еще и отпускают в два раза быстрее. У нас большинство числится в СИЗО за судами. Но суды не оплачивают их содержания с бюджета судов! Часть числится за следствием, но МВД тоже не дает ни копейки пенитенциариям и может тянут следствие бесконечно. Ну так кому нужно скотское состояние СИЗО с целью давления на подследственного и подсудимого за чужой счет?
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Закон савченко пропихнутый офшоренко и верховной зрадой
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Офшоренко не на долго, скоро как фанера над Парижем пролетит
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не понятно написано что произошло, позвонил в домофон получил отказ а стрелял он в кого раз ему не открыли просто в тех кто мимо проходил? а какой резон так засветится? как свидетелей? но там же наверное есть видеокамера и зачем он пошёл грабить офис по продаже аксессуаров к мобильным телефонам в магазин не проще было вломится или в пункт обмена валют выждав когда нет посетителей или минимум
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Как варианты : псих , пьян , наркоман ( в любом случае неадекват )
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Нужен закон об оружии, у бандюков стволы были и есть, а граждане не имеют права себя защищать. Если бы бандюк знал, что хотя бы у одного может оказаться ствол, он бы сильно подумал, перед тем как пойти грабить.
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...вот что самое страшное: уличная преступность! ...тут оно и рванёт -- опять мусора и спецура всё закрышуют... ...токо сперва бандюки кровякой всех умоют...
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а где полицаи очьень важьно с прэзумпцией невиновности и защищенные рюкзачками собаки.
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Нужен закон о легализации оружия, тогда бы жертвы были бы на равных с нападавшим, а он бы ещё очень хорошо подумал, стрелять ил нет.
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