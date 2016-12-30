 Российская служба финмониторинга внесла Умерова в перечень террористов и экстремистов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крымскую правозащитную группу.
Попадание в данный перечень предполагает наложение запрета на проведение финансовых операций. Умеров в этом списке под номером 5826.
Ранее в этом списке оказались другие крымчане, в том числе журналисты: Андрей Клименко, Николай Семена, Анна Андриевская и другие.
Вчера Умеров сообщил, что пытался оплатить через банк в Крыму штраф, который ему присудил крымский "суд", но не смог, так как банковские операции были заблокированы.
"Сотрудники банка, посоветовавшись со своим начальством, извиняясь рассказали мне, что любые банковские операции от моего имени невозможны т.к. Ильми Умеров заблокирован в программе как "экстримист", - написал он.
Напоминаем, в отношении Умерова оккупантами в Крыму возбуждено уголовное дело по статье "экстремизм". Следствие подозревает его в совершении публичных призывов и действий, "направленных на изменение территориальной целостности РФ".
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14 ч ·
Зачетный троллинг будет - присоединяемся к флешмобу!
Vitalii Chepynoga
16 ч ·
Придумав флешмоб для співвітчизників в США...
Треба цілий день звонить в посольство Росії і казать: "Вас же всьо-равно висилають, то можна вами кульок передать?"
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классная девочка
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