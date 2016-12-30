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Все про:Маккейн (178) Россия (64484) США (11536) минские соглашения (1800)

 Должны меняться не Минские соглашения, а поведение России, - сенатор Маккейн

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн заявляет, что Россия должна выполнять Минские договоренности, с которыми сама же и согласилась.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Не думаю, что Минские соглашения должны меняться, но поведение России должна измениться, чтобы они выполняли соглашения, с которыми же сама согласились. Смелые украинцы гибнут каждый день.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Без Минских соглашений, вероятно, наступит эскалация: мы не видим какого-либо другого варианта", - Мингарелли о переговорах по Донбассу

Что касается США, то и США и другие страны могут присоединиться к переговорному формату, но все же Украина, которая имеет демократически избранную власть украинским народом, - именно она должна быть тем, кто приобщен к ключевому соглашению между Украиной и Россией ", - заявил Маккейн 30 декабря.

Также читайте: Порошенко наградил американских сенаторов Маккейна и Грэма орденами и пригласил посетить Донбасс. ФОТОрепортаж

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Залещанин, глянь у нас невеста зарезала жениха прямо на свадьбе за то что потребовал вернуть сдачу после покупок в г. #Златоуст https://goo.gl/49Vsf0
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Глянь, ещё -1, и это без укропов.
Житель Карелии насмерть забил гостя кочергой за отказ уходить домой
http://flashnord.com/news/zhitel-karelii-nasmert-zabi..
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Глянь, -3 уже. И это ещё укропы даже не добрались до тебя.
Житель Челябинска зарезал ударом в спину собутыльника, обозвавшего его «голубком»
https://31tv.ru/programmy/agentstvo-chrezvychajnyh-no..
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Здрова редиска! Надень себе башню на жбан и не верещи :D

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Сирию жалко. Курды объявили на северных Сирийских территориях свое государство.
Приняли сегодня конституцию. Обещают равенство всех языков и права общин "национальным меньшинствам". В сирийском Курдистане проживает около 4,6 миллиона человек, из них 2,5 миллиона курдов.

Короче Ассаду еще помогать и помогать
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и правильно сделали- пусть теперь диктаторы всех мастей покрутятся
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А Ростов снова станет Папой криминала в РФ! 300 км с бандитами опасны!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДолжны меняться не Минские соглашения, а поведение России, - сенатор Маккейн
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