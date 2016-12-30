 Должны меняться не Минские соглашения, а поведение России, - сенатор Маккейн

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Не думаю, что Минские соглашения должны меняться, но поведение России должна измениться, чтобы они выполняли соглашения, с которыми же сама согласились. Смелые украинцы гибнут каждый день.
Что касается США, то и США и другие страны могут присоединиться к переговорному формату, но все же Украина, которая имеет демократически избранную власть украинским народом, - именно она должна быть тем, кто приобщен к ключевому соглашению между Украиной и Россией ", - заявил Маккейн 30 декабря.
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Приняли сегодня конституцию. Обещают равенство всех языков и права общин "национальным меньшинствам". В сирийском Курдистане проживает около 4,6 миллиона человек, из них 2,5 миллиона курдов.
Короче Ассаду еще помогать и помогать
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