 Вопрос неподачи Украиной воды в Крым Россия пытается вынести на международный уровень, - "Зеркало недели"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели", в ходе дебатов в ООН "Вода, мир и безопасность", состоявшихся 22 ноября, между представителями России и Украины возникла дискуссия по вопросу обеспечения водой оккупированных Донбасса и Крыма.
Представитель РФ заявил, что в разрушении инфраструктуры водоснабжения виновны обе стороны и дополнительно обвинил Украину в лишении воды "российского Крыма". В свою очередь, Украина опирается на положения четвертой Женевской конвенции 1949 года, согласно которой полную ответственность за удовлетворение нужд невоюющего населения несет оккупирующая сторона, осуществляющая военный контроль территории.
Положения дополнительных протоколов к Женевским конвенциям запрещают намеренное разрушение водной инфраструктуры в вооруженных конфликтах.
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Выносить нечего.
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"Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной" (Подписан в г. Киеве 31.05.1997)
ДОГОВОР О ДРУЖБЕ, СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ПАРТНЕРСТВЕ МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И УКРАИНОЙ
(Киев, 31 мая 1997 года)
Российская Федерация и Украина, далее именуемые "Высокие Договаривающиеся Стороны", опираясь на исторически сложившиеся тесные связи, отношения дружбы и сотрудничества между народами России и Украины, отмечая, что Договор между РСФСР и Украинской ССР от 19 ноября 1990 года способствовал развитию добрососедских отношений между обоими государствами, подтверждая свои обязательства, вытекающие из положений Соглашения между Российской Федерацией и Украиной о дальнейшем развитии межгосударственных отношений, подписанного в Дагомысе 23 июня 1992 года, считая, что укрепление дружественных отношений, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества отвечает коренным интересам их народов, служит делу мира и международной безопасности, стремясь придать новое качество этим отношениям и укрепить их правовую основу, преисполненные решимости обеспечить необратимость и поступательность демократических процессов в обоих государствах, учитывая договоренности в рамках Содружества Независимых Государств, подтверждая свою приверженность нормам международного права, прежде всего целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, и следуя обязательствам, взятым в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, договорились о нижеследующем:
Статья 1
Высокие Договаривающиеся Стороны как дружественные, равноправные и суверенные государства основывают свои отношения на взаимном уважении и доверии, стратегическом партнерстве и сотрудничестве.
Статья 2
Высокие Договаривающиеся Стороны в соответствии с положениями Устава ООН и обязательствами по Заключительному акту Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ.
Статья 3
Высокие Договаривающиеся Стороны строят отношения друг с другом на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления, права народов свободно распоряжаться своей судьбой, невмешательства во внутренние дела, соблюдения прав человека и основных свобод, сотрудничества между государствами, добросовестного выполнения взятых международных обязательств, а также других общепризнанных норм международного права.
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Напомню.......вода питьевая для населения есть-проблем с этим нет.
Есть проблемы с технической водой для полива
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