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 Вопрос неподачи Украиной воды в Крым Россия пытается вынести на международный уровень, - "Зеркало недели"

Россия пытается поднять на международном уровне вопрос о нарушении Украиной гуманитарного права в связи с ограничением поставок пресной воды в оккупированный Крым.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели", в ходе дебатов в ООН "Вода, мир и безопасность", состоявшихся 22 ноября, между представителями России и Украины возникла дискуссия по вопросу обеспечения водой оккупированных Донбасса и Крыма.

Представитель РФ заявил, что в разрушении инфраструктуры водоснабжения виновны обе стороны и дополнительно обвинил Украину в лишении воды "российского Крыма". В свою очередь, Украина опирается на положения четвертой Женевской конвенции 1949 года, согласно которой полную ответственность за удовлетворение нужд невоюющего населения несет оккупирующая сторона, осуществляющая военный контроль территории.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Международные организации не будут помогать с водой для Луганщины из-за шантажа "ЛНР", - Тука

Положения дополнительных протоколов к Женевским конвенциям запрещают намеренное разрушение водной инфраструктуры в вооруженных конфликтах.
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Депортируйте всех русских на историческую родину и вопрос отпадет сам собой.
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Только ради Донбасса и Сирии,воду этим фашистам поставлять нельзя.Пускай кацапам воздастся мучение Сирийских детей в 1000 раз больше.
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Донбасс и Крым это Украина. Подача воды - внутренне украинское дело.
Выносить нечего.
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На міжнародний рівень винести проблему Криму хоче Раша. Дуже добре. Обговорення слід почати з читання цікавого документа.
"Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной" (Подписан в г. Киеве 31.05.1997)
ДОГОВОР О ДРУЖБЕ, СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ПАРТНЕРСТВЕ МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И УКРАИНОЙ
(Киев, 31 мая 1997 года)
Российская Федерация и Украина, далее именуемые "Высокие Договаривающиеся Стороны", опираясь на исторически сложившиеся тесные связи, отношения дружбы и сотрудничества между народами России и Украины, отмечая, что Договор между РСФСР и Украинской ССР от 19 ноября 1990 года способствовал развитию добрососедских отношений между обоими государствами, подтверждая свои обязательства, вытекающие из положений Соглашения между Российской Федерацией и Украиной о дальнейшем развитии межгосударственных отношений, подписанного в Дагомысе 23 июня 1992 года, считая, что укрепление дружественных отношений, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества отвечает коренным интересам их народов, служит делу мира и международной безопасности, стремясь придать новое качество этим отношениям и укрепить их правовую основу, преисполненные решимости обеспечить необратимость и поступательность демократических процессов в обоих государствах, учитывая договоренности в рамках Содружества Независимых Государств, подтверждая свою приверженность нормам международного права, прежде всего целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, и следуя обязательствам, взятым в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, договорились о нижеследующем:
Статья 1
Высокие Договаривающиеся Стороны как дружественные, равноправные и суверенные государства основывают свои отношения на взаимном уважении и доверии, стратегическом партнерстве и сотрудничестве.
Статья 2
Высокие Договаривающиеся Стороны в соответствии с положениями Устава ООН и обязательствами по Заключительному акту Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ.
Статья 3
Высокие Договаривающиеся Стороны строят отношения друг с другом на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления, права народов свободно распоряжаться своей судьбой, невмешательства во внутренние дела, соблюдения прав человека и основных свобод, сотрудничества между государствами, добросовестного выполнения взятых международных обязательств, а также других общепризнанных норм международного права.
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Крым не украинский в РФ и не от РФ в Украине! Что снабжать и кто заплатит за водУ?
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Меняем воду на зеленых человечков и корыта в севасе. По моему не дорого.
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кажуть, якщо морську воду заряджати перед телевізором під час виступу путіна, вона перетворюється на прісну питтєву воду
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А я чув, що після сцарявови вода перетворюється на олімпійську речовину.
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Хотя можно и торговать водой - 100 баксов куб. Чё дорого? Походи по базару поторгуйся.
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надо еще Донецк обойти вокруг каналом Северский Донец и перерезать ниточку на Донецк, Горловку и т.д. Дыра через неделю завоет, через две на коленях приползут. Почему никто из политиков не подымает эту тему?
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На всякий случай узнай еще откуда питается Мариуполь!
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Памятник электрической лампочке в Крыму установили.Установите памятник пресной воде.Может поможет.
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Дебилы!!! Эту претензию можно было бы предъявить, если бы мы изменили РУСЛО РЕКИ!!! А что мы делаем с рукотворным каналом - не ваше собачье дело
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Канал принадлежит Херсонской области, все вопросы к меру Геническа.
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Эту претензию предъявить никак нельзя потому, что Парашка оккупант, а значит преступник. Приведи хоть один пример, когда террорист подавал в суд на свою жертву?
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Если бы изменили течение природной реки - могли бы. Это немного другая тема.
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Русло Дніпра змінили під час будівництва каналу. Знищили більше 30 сіл, людей (українців!) переселили з рідних земель, знищили унікальну екосистему - плавні. Заради кого? Заради перекоти-поля, голодних кацапських мігрантів. Здається, нинішні континентальні кацапи щось звизділи про якийсь "підводний водопровід" для порятунку висушених крисчан? ЧИ це такий же фейк як і енергошнурок?
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Я этого кремлевского мудака путина не как не пойму -эта урод разве не знал что Крым не может существовать без материковой Украины -но это путина не остановило и он всеравно захватил Крым и главно что сказал этот мудак путин что электричеством и водой пресной он сам обеспечит то я задаю вопрос этому мудаку путину то какого хрена ты урод примахался к Украине если сам можеш обеспечивать а если не можеш то отдавай Крым назад или эта гнида думает что Крым будет числится в раше а Украина будет обеспечивать Крым и водой и электричеством -видать мудак держит Украину за лоха -это только рашисты так могут думать и еще хочет мудак то что обещал Крыму вынести на международный уровень и повесить на Украину -ну и наглая сволочь этот путин -пусть сволочь даже и не пытается это сделать -скажут этому козлу сразу -не можеш обеспечить Крым -отдавай назад Украине или этому мудаку путину не ддоходит -видать мозги при борьбе вышибли из него.
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Он реально не знал, по кисель тв воды, электричества и дураков в Крыму на 100 лет припасено.
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А звідки крим брав воду до 1956 року? Тоді кацапська адміністрація не кричала про катастрофу? Кацапи, а слабо побудувати флотилію а ля "адмірал кузя" і тягати айсберги з антарктиди? Чи боїтеся санкцій Ізраїлю? Айсберги же приписані до Ізраїлю?
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Пущай по керченскому мосту несут))) И это мы ещё камни с неба не сыпали))) А у Рашки не получичтся принудить Украину поставлять воду)))) И басни о "геноциде" не прокатят. Оккупант должен снабжать всем. Иначе, какого х*ра он оккупировал если не может потянуть?
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Есть очень простой выход. Осветить мочу и использовать вместо пресной воды.
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если Крым и Донбас украинские как орут все питриоты.. то то что творили они 3 последних года является подрывной деятельностьб против Украины .. большего вредя чем нвтворили питриоты эти для Украины никто наверно за всё время её существования не сделал
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Та порешают проблему с водой-не переживайте так.
Напомню.......вода питьевая для населения есть-проблем с этим нет.
Есть проблемы с технической водой для полива
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВопрос неподачи Украиной воды в Крым Россия пытается вынести на международный уровень, - "Зеркало недели"
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