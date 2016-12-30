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 Миссия ОБСЕ зафиксировала 115 взрывов на Донбассе 28 декабря

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала 115 взрывов на Донбассе 28 декабря.

Об этом говорится в отчете миссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"СММ зафиксировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области 28 декабря,... около 100 взрывов по сравнению с около 150 взрывами 27 декабря", - говорится в отчете. В Луганской области миссия зафиксировала 15 взрывов 28 декабря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наблюдатели зафиксировали передвижение автомобилей с надписями "Похороны" и "Груз 200" с оккупированного Донбасса в Россию, - ОБСЕ

Миссия продолжила контроль процесса разведения сил и средств в Станице Луганской, Золотом и Петровском, свобода передвижения миссии была ограничена на всех 3 участках.
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Гляди до Рождества и выборы можно проводить. Зять кучмы и гадя не против тоже.
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проверь свое зрение.
сравни с ОБСЕ там ноль. сколько у тебя по десятибальнои?
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Машины "сотрудников посольства Залесья", агентов ФСБ и ГРУ , покидают территорию дачи в Сентервилле, штат Мэриленд. В полдень, в пятницу доступ к даче для них закрыт.

https://www.youtube.com/watch?v=zpDmIpsTFDY
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Трамп пуйла вже похвалив.....Твиттере действия российского лидера «отличным ходом» и добавил «Я всегда знал, что он очень умен».
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"115 руцких пуканов" имени 28 хероев-декабристов.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМиссия ОБСЕ зафиксировала 115 взрывов на Донбассе 28 декабря
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