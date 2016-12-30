 Миссия ОБСЕ зафиксировала 115 взрывов на Донбассе 28 декабря

Об этом говорится в отчете миссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"СММ зафиксировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области 28 декабря,... около 100 взрывов по сравнению с около 150 взрывами 27 декабря", - говорится в отчете. В Луганской области миссия зафиксировала 15 взрывов 28 декабря.
Миссия продолжила контроль процесса разведения сил и средств в Станице Луганской, Золотом и Петровском, свобода передвижения миссии была ограничена на всех 3 участках.
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сравни с ОБСЕ там ноль. сколько у тебя по десятибальнои?
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https://www.youtube.com/watch?v=zpDmIpsTFDY
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