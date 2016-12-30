 "Почти каждую неделю кто-то из осужденных за сепаратизм выходит досрочно по "закону Савченко", - Ирина Геращенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила первый заместитель главы Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко в интервью "Укринформу".
"Почти каждую неделю кто-то из осужденных за сепаратизм выходит досрочно по "закону Савченко", - сказала она. По ее словам, некоторые заключенные, освобождения которых требуют боевики "ДНР" и "ЛНР", выходят на свободу, отбыв только половину срока. "И таких людей десятки", - подчеркнула Геращенко.
Напомним, 29 декабря СБУ сообщила, что Украина передала представителям "ДНР" и "ЛНР" 15 сепаратистов, ранее задержанных за участие в незаконных группировках.
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Тот пусть ее и танцует!
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... а присядут после за конкретное... -- куда они денутся?
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Правильно, вон пока Штепе что то разрадитесь проедьявить, ее не только нужно выпускать, а еще и доплачивать за лишнее сидение придется. Штепа уже 2 года в СИЗО, "Топаз" примерно так же и что? Где обвинения, где решения судов?
Ира иди...
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