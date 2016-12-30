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Все про:Геращенко Ирина (777) освобождение (920) сепаратизм (12597) терроризм (19603) закон Савченко (13)

 "Почти каждую неделю кто-то из осужденных за сепаратизм выходит досрочно по "закону Савченко", - Ирина Геращенко

Многие люди, осужденные за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, выходят на свободу по "закону Савченко".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила первый заместитель главы Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко в интервью "Укринформу".

"Почти каждую неделю кто-то из осужденных за сепаратизм выходит досрочно по "закону Савченко", - сказала она. По ее словам, некоторые заключенные, освобождения которых требуют боевики "ДНР" и "ЛНР", выходят на свободу, отбыв только половину срока. "И таких людей десятки", - подчеркнула Геращенко.

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Напомним, 29 декабря СБУ сообщила, что Украина передала представителям "ДНР" и "ЛНР" 15 сепаратистов, ранее задержанных за участие в незаконных группировках.



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А хто эту гыдоту назначил в списке номер рас?????
Тот пусть ее и танцует!
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А Геращенко не пробовала инициировать в Раде увеличение срока заключения за сепаратизм и не только? В Украине для преступников Рай.Сроки заключения мизерные.
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А что это за сроки им такие наши суды дают? Явно ж не 10 лет.
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Ну закон не только шкуры. Ей мозгов не хватило бы одной написать. Сепары еще те кто помогал ей.
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что мешало какалиции внести поправки в этот закон? трындят уже год, а воз и ныне там. Гнаягерман2
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вот для этого этой 'закон' cавченко и подсунули...cо срасеи.все писало фсб.
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хорошо, пока патриотов не содят... по "закону Савченко"...
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А ті хто голосував за цей закон не мають до цього відношення?
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... сепаратизм -- так шо их, за онанизм в тюряге держать? -- подрочили на хуйла и будя...
... а присядут после за конкретное... -- куда они денутся?
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Что то ни куя не понял! Если прошло три года и сепара выпустили, то получается 1,5 года он сидел в СИЗО без суда?!!!!!! А срок ему припаяли 3 года?!!! Я просто куею. Оказывается Савченко в этом виновата, а не соевые твари.
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Вы представляете, какой у неё электорат? Тысячи вышедших и десятки тысяч желающих это сделать. А ещё сколько потенциальных ... Не удивлюсь, что она президентом станет.
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еще одна.... закон не такой.
Правильно, вон пока Штепе что то разрадитесь проедьявить, ее не только нужно выпускать, а еще и доплачивать за лишнее сидение придется. Штепа уже 2 года в СИЗО, "Топаз" примерно так же и что? Где обвинения, где решения судов?
Ира иди...
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это подтверждает что закон работает! и что тут плохого?!
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Отмените этот закон так быстро, как вы голосуете за повышение зарплаты депутатам. За несколько часов.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Почти каждую неделю кто-то из осужденных за сепаратизм выходит досрочно по "закону Савченко", - Ирина Геращенко
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