 Путин играет на национализме и патриотизме россиян, чтобы восстановить имперские границы, - канадский депутат Безан

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил депутат парламента Канады Джеймс Безан.
"Инвестиции в собственную военную машину и средства, которые Российская Федерация использует в Украине, будут применены ею и в странах Балтии, Польше и везде в мире, если Москве позволят безнаказанно это продолжать", - сказал он.
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"Не хочу никого пугать, но необходимо понимать, что лидер РФ, который возомнил себя царем, больше не избирается демократически. Многие считают, что он пытается вернуть Советский Союз, на самом же деле его цель - евразийская Россия в тех границах, в которых она она была прежде", - отметил политик. Безан добавил, что для достижения этой цели Путин "играет на национализме и патриотизме россиян".
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Україна, як суверенна держава, тим більше, у стані війни, має відповідне законодавство по забезпеченню охорони свого повітряного простору. Чужі літаки мають бути або відігнані нашою авіацією, або примусово посаджені на українське летовище, або збиті. Все це прописано у відповідних документах.
З якогось дива, Кабмін, який очолює містечковий агент великого Сіону Гройсман наказав збивати ворожі літаки, якщо вони вторглися у повітряний простір України і «мають мету» здійснити теракт, бомбардування, висадки ворожого десанту. Як цю «мету» визначити, Кабмін не пояснює. Збивайте і все. Чому Гройсман взяв на себе таку дивну відповідальність?
Прослідкуємо медіаполітикум Росії за кілька останніх днів. Всі, мабуть, бачили виступ Хазіна, вирізку від програми Соловйова і інші подібні російські джерела, де абсолютно серйозно, відкрито представники старозаповідного народу з російськими паспортами розказують про «плани» розгрому, окупації України, її поділу між Росією і західними сусідами України, бомбардування українських міст на кшталт Алеппо. А їхні блогери, пишучи про Україну, завжди беруть слово «революціонери» в лапки, ототожнюючи сіоністську тупу й злодійську владу, їхні дії зі всім українським народом. Я не бачив власне російських політологів, які би так настирно обробляли мізки масам, готуючи до вірогідності, чи, навіть необхідності такої війни. Всі ці «оракули» - горбоносі-кучеряві. Сіоністські «експерти», «консультанти» говорять, що потрібно тільки, «аби Україна порушила мінські домовленості». Тобто, треба тільки піймати за руку Україну, яка «перша почала» і тоді «впєрьод!».
Отож озвучений наказ збивати чужі літаки - це є запрошення Росії запустити такий літак. Тобто, створити ситуацію, аби «Україна почала перша».
Все йде від агентури Сіону. Так готувалася громадська думка перед Другою світовою війною, а у СРСР - перед Великою Вітчизняною, як він її й назвав. Людей привчали до думки, що буде війна. На фронті війни Росії з Україною з російської сторони йде ескалація бойових дій, яка розповзається по всій лінії фронту. Бачимо, що сіоністи, що мають величезний вплив у владі Росії, керують також і бойовими діями на Донбасі. Як, зрештою, і з українського боку. Отже маємо картину, коли після перемоги Трампа у світової закуліси, інструментом котрої є сіоністська частина жидівства, пішло все не так. Не так іде війна за розширення Ізраїлю від Тибру до Євфрату за рахунок територій Іраку, Лівії, Йорданії, Єгипту, Сирії. ООН вийшла з-під повного контролю сіоністів. ЄС не ліпиться в одну підконтрольну структуру. Україну, відчувається, сіоністи теж доконечно не загребуть. Фінішна пряма з Світовим урядом, на яку вийшла сатанинська глобалістська рать, до фінішу не веде. Назріває викриття злочинної сатанинської світової мережі і відповідальність за злочини. У Нетаньяху сталася істерика, Сіон занервував і шукає вихід. Вихід - Велика війна. Де її можна почати? Розвинуті держави не дадуть себе сьогодні втягнути. Німеччина, наприклад, не дала сіоністам влаштувати Баварську червону республіку, розпалити пожежу «світової революції» з Німеччини - самі німці-добровольці понищили сіоністів-інтернаціоналістів. Зіштовхнути у конфлікт Росію і Туреччину вбивством посла по прикладу-досвіду не вдалося, як це робилося і перед Першою, і Другою світовими. Та й для війни потрібна готовність і мотивація населення. От як перед так званим Жовтневим переворотом сіоністів-більшовиків у Росії. Російський народ, російське середовище, як думають сатаністи, добре підходить для цього. 1917-й же вдався! І війна з Україною ведеться, яку вони й почали - недаремно хазарин Турчинов віддав для цього Крим, не дав знищити єврея Гіркінда, який теж допомагав розкручувати війну(Шепа, ексмер Слов'янська, подала до прокуратури документи, що свідчать про фінансування Турчиновим Гіркінда), взяти українським добровольцям Луганськ і Донецьк. І саме місце - історичне зіткнення на межі цивілізацій - древньої Руси-України і Мордору-Московії - чи не останнього дикого лісово-болотного суспільства: фінських племен, перемішаних з прийшлими з Батиєм кочовими ординцями-татарами. Хоча там є і розумні голови і розумна частина населення - наших слов'ян, тим більше, там досить багато. Як показує історичний досвід, історична картина, у результаті двох останніх світових війн вигравав третій. І ділив світ. Той, хто і зараз готує і провокує Велику війну, можливо і Третю світову. Навряд чи тим потрібна земля-пустеля, але хто сьогодні може відповідати за наслідки? Хіба що вони контролюють і усі кнопки пусків носіїв ядерних зарядів. Дуже вірогідно, що сатаністи-глобалісти таким чином хочуть переформатувати світ великою війною, аби не отримати поразку. І ще й мати з того собі користь.
Якщо оцінити стартові можливості Росії окупувати Україну, то сьогодні це ніби практично неможливо. Росія має недостатню і абсолютно не мотивовану армію. Технічно слабка. Хоча ресурсно значно більша. Зайти в Україну живій силі Росії - нереально. Понищити міста бомбардуваннями - навіть з великими запасами бомб і ракет - неможливо. І Росія одна. Без держав - воєнних союзників. І світ буде проти неї. Тож не все добре складається у ініціаторів війни. Лукашенко вже отримав інформацію, що Путін його хоче скинути. Бо Путіну(чи кремлівським сіоністам) потрібна Білорусь проти України, Польщі, Прибалтики… для великої війни. А Лукашенко до цієї ролі попри його імідж ніяк не підходить. Виборів формату навіть як у Молдові - у Білорусі немає, там Путін свого білоруського Додона не поставить. А Лукашенко достатньо амбіційна особа. Лукашенко зробив неймовірний як для союзника Росії крок - не поїхав на надважливий форум по Євразу. А почав чистити саме у цей момент своїх військових керівників. Тож розпочати при цих умовах велику війну досить важко. І воювати у такій війні, яка точно буде вже і на територіях самої Росії - ніхто у самій Росії не хоче. Але сіоністи можуть піти на все, якщо ситуація для них буде складатися все гірше.
Це повинні знати і розуміти і росіяни в Росії і Україні, і тверезомислячі євреї по всьому світу. Бо кара паде потім перш за все на них.
Щоби зупинити цей можливий сценарій, для профілактики найважливіше - показати дії ініціаторів, їхні мотиви й методи. Тому щобільше людей буде це знати й розуміти - тим менш вірогідною буде Велика Війна.
Все дуже серйозно. Завтра може бути таке, що сьогодні здається неймовірним. Сирія зовсім недавно була мирною спокійною країною. Її мешканців попереджали, а вони сиділи, обговорювали - «Та що ви! Ми не боїмося - яка війна! Цього не може бути, це абсурд!». Сатана є.
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Спасибо уважаемый Петр Алексеевич за то что мы благодаря Вам будем встречать Новый год.
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Напомним, что при штурме Дебальцево боевики и российские военные только убитыми потеряли примерно 2000. Но командир танкового батальона даже не засветился. В Алеппо же накрыли их всех. Огромные потери в Сирии, которые скрываются от россиян, вынудили Госдуму продавить подписание "коротких контрактов", поскольку контрактников катастрофически не хватает на две войны и дырки будут закрывать срочниками. Но похоже даже это не помогло - начинается так называемое "перемирие" и оно странное. Очевидно что перемирие готовили впопыхах.
В соглашение о перемирии не включены курды из YPG, не включена "Джебхат ан-Нусра". Нет также и ИГИЛ, который захватил Пальмиру и аэродром возле нее. Суммарно они контролируют три четверти сирийской территории. Не удивительно, что США предусмотрительно дистанцировались от турецко-российско-иранских договоренностей, тем более что YPG скоро получат новые ПЗРК из Штатов.
Интересно, что "Ахрар аш-Шам", которую Россия еще в мае 2016 требовала в ООН занести в список террористических группировок, в соглашении участвует. Нужно отметить, что "Ахрар аш-Шам" - крупнейшая группировка на севере Сирии, и если "перемирие" заключать без нее, то оно будет стоить ровно ноль для Турции к примеру.
Но выхода у Путина нет, поскольку воевать после Алеппо в Сирии кроме авиации нечем, а отправлять неподготовленное "срочное" мясо не хочется - начнется поток трупов как из Афганистана. Однако одной авиацией, а особенно в условиях поставок ПЗРК результата не добьешься. Также и Асаду достались сильно разбитые остатки армии. У Турции особых возможностей в регионе нет, да и желания двигаться вперед. Только на днях была разбита турецкая бронетанковая группа, которую расстреляли ИГИЛ российскими трофейными "корнетами", после чего Турция запросила поддержки у американской коалиции.
В целом, как и предполагали в Вашингтоне, в Сирии намечается долговременный пат. И тут, в силу обстоятельств, уже звучит со всех сторон так называемых подписантов перемирия "Трамп помоги". Сможет ли чем-то помочь Трамп на фоне охлаждения отношений между РФ и США большой вопрос. Ранее Трамп пообещал не вмешиваться в сирийский конфликт, если там с ИГИЛ борется Кремль из чисто экономических соображений.
В результате мы понимаем, что Путин очень хочет выйти из Сирии, но до конца не может это сделать. С другой стороны, ему крайне нужны боеспособные войска на границе с Украиной, где 2017 год будет ключевым в окончательном решении вопроса с сепаратистами Донбасса.
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