 В центре Киева произошла стрельба, - полиция

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", один из полицейских, находящихся на месте происшествия, сказал: "Здесь была стрельба".
Сотрудники полиции проводят следственные действия во дворе многоквартирного дома по адресу Эспланадная, 30. В частности, правоохранители обыскивают клумбы во дворе.
Ранее СМИ сообщили о ранении мужчины и женщины и их госпитализации в тяжелом состоянии.
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Россия и Турция начали совместные военные действия в Сирии
Российские истребители за последние сутки нанесли удары по трем объектам «Исламского государства» в городе Эль-Баб на севере Сирии.
Об этом сообщили турецкие вооруженные силы.
По видимости, это первые российские авиаудары в поддержку операций турецкой армии в этом районе.
Тем временем в полночь на всей территории Сирии началось хрупкое перемирие, достигнутое при посредничестве России и Турции. На «Исламское государство» перемирие не распространяется.
Сирийские повстанцы, которых поддерживает Турция, осаждают Эль-Баб уже несколько недель в рамках наступательной операции.
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