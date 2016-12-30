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Все про:Киев (15730) Нацполиция (5286) стрельба (2057)

 В центре Киева произошла стрельба, - полиция

В центре столицы, на улице Эспланадной, произошла стрельба.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", один из полицейских, находящихся на месте происшествия, сказал: "Здесь была стрельба".

Сотрудники полиции проводят следственные действия во дворе многоквартирного дома по адресу Эспланадная, 30. В частности, правоохранители обыскивают клумбы во дворе.

Ранее СМИ сообщили о ранении мужчины и женщины и их госпитализации в тяжелом состоянии.

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Ну и что. Это теперь весь Стогний сюда переносить.
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В том районе киевлян почти нет, а это скорее богатые переселенцы с оружием.
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А может быть и твои единоверцы-террорюги с оружием.
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Вы не знаете кто мои единоверцы, а я вот понимаю кто вы.
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Уверяю тебя, что даунбасяне, воскресные дети, сделанные по пьянке, не его единоверцы, а твои.
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Так это же тебя по пьяни и делали, ты путаешь что-то
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Ну если ранили там чету коррупционеров, то и хрен с ними. Жалко не дострелили сразу!
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йшов пердоганич в сирію за башкою асада но штото пашло не так!
Россия и Турция начали совместные военные действия в Сирии

Российские истребители за последние сутки нанесли удары по трем объектам «Исламского государства» в городе Эль-Баб на севере Сирии.
Об этом сообщили турецкие вооруженные силы.
По видимости, это первые российские авиаудары в поддержку операций турецкой армии в этом районе.
Тем временем в полночь на всей территории Сирии началось хрупкое перемирие, достигнутое при посредничестве России и Турции. На «Исламское государство» перемирие не распространяется.
Сирийские повстанцы, которых поддерживает Турция, осаждают Эль-Баб уже несколько недель в рамках наступательной операции.
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..ёптыть! -- и у на стрельба началась! ... ...наверное немцы в Городе *) -- сёня начали феерверки продавать... ...НГ наступает на пятки... -- встречу Деда Мороза, как Санту Клауса... ...в центре Нюрнберга... ...отчитаюсь...*)
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Новый Год, люди корпоративы отмечают, то петарды или салют были, ну поранили кого-то, с кем не бывает, праздник все-таки.
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Там рядом много дорогих ресторанов. Вполне может быть.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ центре Киева произошла стрельба, - полиция
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