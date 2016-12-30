 "За вчерашний день 5 небоевых потерь", - Матиос

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос на Facebook.
"За вчерашний день 3 боевых раненых, 5 небоевых потерь (1 - самоубийство, 4 - при неосторожном обращении с гранатой РГД-5). Это война, и ее последствия страшны", - пишет он.
Напомним, по данным СНБО, за время АТО российско-террористическими группировками убиты 10 тысяч украинцев, более 20 тысяч ранены. По данным ООН, с начала АТО погибли 9 тыс. 758 человек, почти 23 тыс. человек получили ранения.
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А тепловизор смотрит через окно!
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НІКОЛИ .
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Бред Матиоса - в массы!..
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