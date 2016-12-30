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Все про:граната (461) самоубийство (452) жертвы (767) Донбасс (11672) Матиос Анатолий (406) военнослужащие (3042) Антитеррористическая операция (15437) потери (702)

 "За вчерашний день 5 небоевых потерь", - Матиос

29 декабря в зоне проведения Антитеррористической операции (АТО) на Донбассе погибли 5 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос на Facebook.

"За вчерашний день 3 боевых раненых, 5 небоевых потерь (1 - самоубийство, 4 - при неосторожном обращении с гранатой РГД-5). Это война, и ее последствия страшны", - пишет он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военнослужащий покончил жизнь самоубийством в харьковском военном госпитале

Напомним, по данным СНБО, за время АТО российско-террористическими группировками убиты 10 тысяч украинцев, более 20 тысяч ранены. По данным ООН, с начала АТО погибли 9 тыс. 758 человек, почти 23 тыс. человек получили ранения.

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говорящая голова Толи-тепловизора? а шо такое?
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да и профессионалы неплохо справляются...беспечность.
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Чтобы не платить родственникам все списывают не небоевые потери, типа печенек несвежих наелись.
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военная полиция никому не кланяется в этом царстве коррупции?
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У нас в городе родственники погибшего на Донбассе судятся по этому поводу. Государство тупо морозится.
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да везде зрада прям таки! у нас в кафе подорвался сам и товарища ранил! родич с под Тореза приехал синий от бухла и рассказывал! не надо соревноваться по количеству боярышника с раисиянами!
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не грамотный ни разу? для внутреннего употребления - война, для внешнего - АТО. а иначе транш не дадуть...
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у нас не контрактная обученная армия,а есть там народ разный и с разными нравами и знаниями об оружии и дургих военных аспектов,с разной самодисциплиной и ответственностью, вполне реальная ситуация зная наших людей.
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кацапа,ты опять здесь?за мельдонием в растворе пришел?
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Может Рождество отмечали.Что то все с гранатами не аккуратно.
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неподготовленным солдатам выдали гранаты. Арестовать руководство. И что это за самоубийство? Наверное есть основания доведения до него? Матиос уже обязан открыть уголовное производство по данному факту. А он так спокойно говорит об этом бездельник и самого нужно за халатность привлекать.
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Если человек призвался государством для выполнения воинского долга и погиб до момента демобилизации, то не должна иметь значения причина смерти (самоубийство, по пьяни или еще как-то) для выплаты компенсации семье.
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В данном случае это не имеет ни малейшего значения, т.к. не контрактники не являются рабами, а ни одного человека не возьмут по контракту без малейшей необходимости.
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Ага,ага,- небойові втрати, провокуючі обстріли, неприцільний вогонь...
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Эта из области Ихтамнет или вывсеврети!!!
А тепловизор смотрит через окно!
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может боевые, те шо под Светлодарском раскидывают......шо-то очень непонятен какие то...??
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"С 0:00 по состоянию на сейчас у нас нет ни раненных, ни погибших. То есть нет потерь", - сказал он. Источник: http://censor.net.ua/n421750
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а шо не так?полторак об армии,матиос о военной прокуратуре
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а что это за гранаты такие,что от них потери как от атаки боевков...? брак или старьё подсунули...
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Толе-тепловизору верить? РГД-5 и четверо погибших??? Это далеко не Ф-1. Они, что четверо а каре построены были плечо-к-плечу, а граната между их сердцами, на расстоянии 25 см от каждого сердца, взорвалась? Бред не имеет алгоритма и системному анализу, не подлежит.
Бред Матиоса - в массы!..
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Хорошо, ватников убрали, я сам их хотел забанить (могу только в спам), админы молодцы.
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Після розстрілу Пшокіна з тепловізора рогаткою, Матіос повинен був піти у відставку миттево, а після його е-декларації мав би застралитись, як офіцер. Але ж воно сука!
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От РГД-5 четыре 200-х?! Что-то мне кажется, что Матиос п..дит.
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"4 - при неосторожном обращении с гранатой РГД-5" - Матиос, расскажи как обращаться с запалами УЗРГ, УЗРГМ, УЗРГМ-2 1941-го года выпуска, они ведут себя непредсказуемо. Одни взрываются раньше времени, другие только дымят как у Гуменюка возле ВР. Где украинские заводы по производству боеприпасов? Литва уже патроны присылает, хотя Сенька обещал патронный завод построить.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"За вчерашний день 5 небоевых потерь", - Матиос
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