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 Трамп не планирует говорить с Путиным о высылке российских дипломатов из США, - пресс-секретарь

Новоизбранный президент США Дональд Трамп не планирует говорить с президентом России Владимиром Путиным о выдворении российских дипломатов из США за шпионаж и вмешательство в выборы президента.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.net, об этом заявил пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер.

"Ничего на этот момент не запланировано. Сейчас для новоизбранного президента является приоритетным получение обновленной информации от разведывательных органов", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия не будет высылать дипломатов США: дальнейшие шаги будем выстраивать исходя из политики администрация Трампа, - Путин

Напомним, 29 декабря США выслали 35 российских дипломатов и закрыли два российских диппредставительства в Нью-Йорке и Мэриленде в ответ на кампанию преследования со стороны России американских дипломатов в Москве.
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Игра в поддавки...хуйло дал Рыжему голевой пас.Теперь у Рыжего есть все основания говорить - "смотрите,какой хороший человек это хуйло - в ответ на жуткие козни сатаны Обамы он не то шо дипломатов не выслал,а даже их детишек на йолку пригласил.Я же говорил-с моим любимым хуйлом надо дружить"....Это два пидора в одной постели с 2006 года.
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Путен залишає в усруссии американських дипломатів на Новий рік. Путен садюга, бо розуміє, що перебування на сучасній усруссії - це найжорстокіше покарання для адекватної цивілізованої людини. Просто садист.
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Амерам нужно включить дурочку как кацапы. Россия не признает что осуществляла кибератаки, так амеры не должны признавать что они высылают дипломатов. Выслать и сказать - "мы никого не высылаем, они сами... Эти обвинения - недружественный шаг со стороны России" ))))
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Особенно ты ватин напрягся кахда же твой злой и хитрый хуйло начнёт наказывать американских дипломатов по одиночке и проганять их с нафтехазовой свЯрхдяржавы в загнивающую пиндосию
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Во гады! Человек всю жизнь откладывал по копеечке, что-бы дачку себе построить ...Американцы отобрали у Чуркина дачу в США (ФОТО) - Агония РУВторой объект, который отобрали у российских дипломатов в США оказался дачей представителя РФ в ООН Чуркина в штате Нью-Йорк, сообщили…AGONIA-RU.COM

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Для иллютрации слова ДЕБИЛ лучшей рожи не найти.
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Американський сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем заявляє, що у 2017 році щодо Росії, і, зокрема, президента Володимира Путіна, будуть представлені нові санкції через кібератаки під час президентської кампанії у США.
«Наступного року ми збираємося представити нові санкції - окрім тих, що вже існують, зокрема санкцій, запроваджених Обамою, - які вдарили б по енергетичному і банківському секторах, і які вдарили б не лише по ФСБ чи ГРУ, але й по самому Путіну, його найближчому оточенню. Я вважаю, єдина можливість змусити Росію змінитися - це щоб путінська економіка і сам Путін заплатили за дії Росії велику ціну. Тож можете очікувати, що на початку 2017 року Конгрес, за підтримки обох партій, спробує схвалити нові санкції, які торкнуться банківського й енергетичного секторів, критично важливих складових російської економіки. Я сподіваюся, ми матимемо позитивне голосування, а президент Дональд Трамп підпише закон», - сказав Ґрем в інтерв'ю Радіо Свобода, під час перебування у Києві.
Американський сенатор-республіканець Джон Макк
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Ты там будь уж тише мыши, напоследок не бузи...
Мне хоть чё, хоть чёрта в ступе от Обамы привези

Там у них другие мерки, не поймёшь - съедят живьём,
Снилась им Мишель Обама с бородою и ружьём
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У начучуркина во владениях Обамы дача была?
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А жЫдок-то хитрожопый! То всем забанить себя предлагал, то на Путю гонит! ЖЫдок, короче....
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шендерович умер для меня после заявы про Ту154
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А как пуйло отменно вылизало сегодня и всё зря. Даже на кремлевскую ёлку американцев пригласил и отказался высылать дипломатов ,как просила лошадь.
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Фактичски это есть форменное надругательство в извращённой форме над резеюжкой, да, кацапы ??? Бггг
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп не планирует говорить с Путиным о высылке российских дипломатов из США, - пресс-секретарь
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