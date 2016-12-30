 Трамп не планирует говорить с Путиным о высылке российских дипломатов из США, - пресс-секретарь

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.net, об этом заявил пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер.
"Ничего на этот момент не запланировано. Сейчас для новоизбранного президента является приоритетным получение обновленной информации от разведывательных органов", - сказал он.
Напомним, 29 декабря США выслали 35 российских дипломатов и закрыли два российских диппредставительства в Нью-Йорке и Мэриленде в ответ на кампанию преследования со стороны России американских дипломатов в Москве.
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https://www.youtube.com/watch?v=h4YxuH188Pw
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«Наступного року ми збираємося представити нові санкції - окрім тих, що вже існують, зокрема санкцій, запроваджених Обамою, - які вдарили б по енергетичному і банківському секторах, і які вдарили б не лише по ФСБ чи ГРУ, але й по самому Путіну, його найближчому оточенню. Я вважаю, єдина можливість змусити Росію змінитися - це щоб путінська економіка і сам Путін заплатили за дії Росії велику ціну. Тож можете очікувати, що на початку 2017 року Конгрес, за підтримки обох партій, спробує схвалити нові санкції, які торкнуться банківського й енергетичного секторів, критично важливих складових російської економіки. Я сподіваюся, ми матимемо позитивне голосування, а президент Дональд Трамп підпише закон», - сказав Ґрем в інтерв'ю Радіо Свобода, під час перебування у Києві.
Американський сенатор-республіканець Джон Макк
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Мне хоть чё, хоть чёрта в ступе от Обамы привези
Там у них другие мерки, не поймёшь - съедят живьём,
Снилась им Мишель Обама с бородою и ружьём
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