 Расследуется 280 производств, 45 дел, начатых в течении года, переданы в суд, - НАБУ о результатах в 2016 г.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
"За последние 12 месяцев нам удалось вернуть государству более 100 млн гривен, а также помешать хищению более полумиллиарда. Сейчас детективы Антикоррупционного бюро совместно с прокурорами САП расследуют более 280 производств, более 45 дел, начатых в течение года, уже переданы в суд, вынесено с десяток приговоров", - говорится в новогоднем поздравлении на сайте НАБУ.
В сообщении также отмечается, что "это был год институционального становления". Было создано первое территориальное управление НАБУ во Львове. В следующем году планируется начало работы еще двух теруправлений - в Одессе и Харькове.
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Vitaliy Shabunin
3 ч ·
Керівник антикор.прокуратури виписав собі 250 тис. грн. Нагадайте-но, Назар Холодницький, скільки справ НАБу ви в суді хоча б до розгляду по-суті дотисли? Я про вироки вже навіть не питаю...
Але ми розуміємо, ви бідний (схоже, вже не дуже) все одно дуже перепрацьовуєте. Чого лише врятувати ТОП-менеджерів Фірташа і Коломойського від НАБУ коштувало... (чого, до речі, коштувало-то?)
Клятий встид (((
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тра-та-та производств, тра-та-та дел начатых, не законченных .... блаблабла...
а КПД ниже чем у паровоза!
За то зимние носки для спецназа бюро по цене 373 грн. за одну пару.
Пришло время дебет с кредитом свести.
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