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Все про:НАБУ (1274) коррупция (6520) результат (86) Антикоррупционная прокуратура (301)

 Расследуется 280 производств, 45 дел, начатых в течении года, переданы в суд, - НАБУ о результатах в 2016 г.

Национальное антикоррупционное бюро назвало результаты своей работы за год.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"За последние 12 месяцев нам удалось вернуть государству более 100 млн гривен, а также помешать хищению более полумиллиарда. Сейчас детективы Антикоррупционного бюро совместно с прокурорами САП расследуют более 280 производств, более 45 дел, начатых в течение года, уже переданы в суд, вынесено с десяток приговоров", - говорится в новогоднем поздравлении на сайте НАБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ завершило расследование в отношении чиновницы Минагрополитики, задержанной при получении $150 тыс. взятки, - Холодницкий

В сообщении также отмечается, что "это был год институционального становления". Было создано первое территориальное управление НАБУ во Львове. В следующем году планируется начало работы еще двух теруправлений - в Одессе и Харькове.
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пока еще верю в НАБУ, но все упирается в пгокугатугу....
Vitaliy Shabunin
3 ч ·

Керівник антикор.прокуратури виписав собі 250 тис. грн. Нагадайте-но, Назар Холодницький, скільки справ НАБу ви в суді хоча б до розгляду по-суті дотисли? Я про вироки вже навіть не питаю...
Але ми розуміємо, ви бідний (схоже, вже не дуже) все одно дуже перепрацьовуєте. Чого лише врятувати ТОП-менеджерів Фірташа і Коломойського від НАБУ коштувало... (чого, до речі, коштувало-то?)
Клятий встид (((
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о, заёрзали!
тра-та-та производств, тра-та-та дел начатых, не законченных .... блаблабла...
а КПД ниже чем у паровоза!
За то зимние носки для спецназа бюро по цене 373 грн. за одну пару.
Пришло время дебет с кредитом свести.
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НАБУ вы ничего за год не сделали, за что вы деньги получаете.
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Когда борьбу с коррупцией возглавляют коррумпированные жиды Пэти, то результат легко предсказуем. Здесь Ванга не нужна! Достаточно здравого смысла и элементарного жизненного опыта ученика пятого класса, который уже успел дать свою первую в жизни взятку учителю и получить "откат" за списанную контрольную по математике с соседа по парте... У меня старшенькая за пол класса контрольные пишет. К Новому Году на новый смартфон за 14 000 "написала"....
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Когда 280 высокопоставленых чиновников-коррупционеров реально сядут, тогда украинцы скажут: " вони працюють, честь їм і хвала ".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРасследуется 280 производств, 45 дел, начатых в течении года, переданы в суд, - НАБУ о результатах в 2016 г.
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