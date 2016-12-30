 Маккейн проведет слушания в Сенате относительно киберугроз со стороны России

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом пишет Politico.
По информации издания, на слушаниях в комитете выступят директор Национальной разведки Джеймс Клэппер, глава Национального агентства по кибербезопасности Майк Роджерс, заместитель главы Пентагона по вопросам разведки Марсель Леттре.
Напомним, ранее Министерство внутренней безопасности и Федеральное бюро расследований США опубликовали доклад о кибератаках, которые были организованы российской разведкой и направлены против американских правительственных и частных учреждений.
1357 24
Кабмин назначил Онищенко госсекретарем Минюста(18)
Маккейн: Я верю, что каждый достопочтенный член Сената США рассматривает Путина как угрозу и видит его таким, какой он есть(27)
Атаки российских хакеров - это сигнал угрозы мировому порядку, - Маккейн(65)
Сенатор Маккейн призвал Трампа признать, что Кремль вмешался в президентские выборы в США(104)
Сенатор Маккейн: "Путин - бандит, убийца и агент КГБ"(0)
"Пришло время для новой стратегии", - Маккейн предлагает создать "повышенную угрозу" для российских самолетов в Сирии(59)
"Подтверждение того, что мы уже знали", - Маккейн о результатах международного расследования по MH17(72)
"У документі йдеться про «знищення повітряних суден збройних формувань інших держав, які порушили державний кордон України.."
Ответить
Сейчас правда мордовские свинособаки даже дронов сцут запускать над материком.
Ответить
Ответить
1. В Крыму с момента его российской аннексии не прекращаются обыски в домах крымчан, задержания и аресты. Под каток оккупантов попадают не только проукраинские граждане и активисты, но и те, кто в 2014 году поддерживали россию. Крым.Реалии подвели итоги года репрессий http://ru.krymr.com/a/28205353.html
2. Симферополь. Район Свободы целый час тренировался встречать Новый год при свечах. В Сакском районе света не было 3 часа. Продолжают отключать свет и в других населённых пунктах, например, в Коктебеле и Курортном (Феодосия) https://twitter.com/KrimRt/status/814549327528034304 (скрин). Оккупанты сообщили, что у них нет свободных мощностей из-за перегрузки в сетях, но заверили, что графики веерных отключения пока не применяют. Снова рекомендовали ограничить использование электроприборов http://fresh.org.ua/novosti/127291/otklyuchenie-sveta-v-krymu-svyazali-s-peregruzkoy-seti_2016-12-30
3. Вчера в большинстве населенных пунктов Едыкуйского (Ленинского) района свет отсутствовал с 21:00 до 3 часов ночи. Сегодня тоже 2 раза отключали - на 30-50 минут.
4. 28000 человек сегодня на несколько часов остались без света: Судак, Джанкой, районы Симферополя, Яны-Капу (Красноперекопска), Феодосии, Керчи, Евпатории и Первомайска. Оккупанты обвиняют "неблагоприятные погодные условия" http://15minut.org/news/167454-v-okkupirovannom-krymu-massovo-otklyuchayut-elektrichestvo
5. Саки. Из-за ветра и мокрого снега авария на высоковольтных опорах. Сильные скачки напряжения. Владимировка уже сутки без света. Заканчивается вода. Без электричества и ряд других населённых пунктов http://ru.krymr.com/a/news/28205245.html
6. Симферополь. Что там Аксёнов говорил? На 200 лет вперед проблему с электроэнергией решил? А то как-то час без света незаметно было. (прим. В некоторых районах Симферополя свет отключали несколько раз).
7. В Давидовке (Симферополь) люди без света, воды и отопления уже 14 часов. Говорят, что скоро умрут от холода https://twitter.com/KrimRt/status/814779889811329024 (скрин).
8. Феодосия. С утра нет воды. С наступающим… (прим. Воду так и не дали)
9. В Партените некоторые счастливчики остались без тепла. Нашлись ватники, которые связали это с российским газом, которого нет https://twitter.com/KrimRt/status/814811014101340160 (скрин).
10. В Едыкуйском (Ленинском) районе Крыма вчера объявили о введении карантина из-за чумы свиней. А сегодня экстренно отменили карантин, что свидетельствует о полной неадекватности оккупантов и их болезненной реакции на наш смех. Раскулачивание отложили http://ru.krymr.com/a/news/28205686.html
11. Долги крымчан за услуги ЖКХ, телефонной связи и неоплаченные налоги оккупанты будут списывать с банковских карт и счетов в принудительном порядке. Храните деньги в банках… трёхлитровых http://podpricelom.com.ua/read/social-programs/dolgy-krymchan-za-uslugy-zhkh-prynudytelno-spyshut-s-bankovskoj-karty.html
12. В Крыму выявили торговые точки, продававшие аналог Боярышника. АНАЛОГ! БОЯРЫШНИКА! Здорово мы зажили http://ru.krymr.com/a/news/28204402.html . Кроме того, солевая наркомания в Крыму выходит за пределы городов, завоёвывая новые территории http://ru.krymr.com/a/news/28205181.html
13. Шабаш колорадов в Крым продолжается в режиме нон-стоп. Жалко только детей, которых используют в этой бесовщине https://twitter.com/KrimRt/status/814810311899435008 (фото-шок с открытия второго памятника т.н. "самообороне" в Симферополе).
14. В Симферополе заложили капсулу с посланием к будущим спортсменам. Я бы написал: 1) Никогда не верь россии; 2) Смотри пункт первый. Этого достаточно, чтобы жить http://news.allcrimea.net/news/2016/12/29/v-simferopole-zalozhili-kapsulu-s-poslaniem-k-budushim-sportsmenam-72645/
15. Ватница из Ялты уехала в Киев визу открывать после того, как ее в Москве послали… в Киев.
16. Севастополь. Пл. Нахимова перегораживают бетонными плитами. Наверное, опасаются наступления боевых Дедов морозов на бронированных Снегурочках.
17. В Севастополе с ёлки украли половину игрушек. Вата в недоумении https://twitter.com/KrimRt/status/814776995909423104 (скрин) и https://twitter.com/KrimRt/status/814781141534330884 (фото).
18. Людям с депрессией не советую посещать новогоднюю ёлку в Бахчисарае, чтоб не впасть в окончательное уныние https://twitter.com/KrimRt/status/814760660810731524 (фото). Не менее удручающая картина и в Саках https://twitter.com/Wintercrim/status/814804413575548929 (фото).
19. А с туристами в Ялте на Новый год полнейшая ЖОПА.
20. Как вспомню, как хреново жилось до оккупации: потратить пару сотен баксов на новогодние салюты? Легко! Сейчас разбогател: салюты посмотрю в окно.
21. Вчера привезли новогодний подарок из мАсквы, а в нем набор санкционных продуктов. Вспомнил свое советское детство.
22. Крымчане про высылку 35 российских дипломатов из США: "Рашка, как клептоман, которого попросили удалиться из гостей после того, как обнаружили кражу ложек, но он негодует и взывает к справедливости" http://ru.krymr.com/a/28205514.html . Отмечу, что Украина также расширила санкции против россии и колаборантов http://ru.krymr.com/a/news/28204290.html
23. Крымчане про отказ путина высылать дипломатов США из россии: "Бо путiн розуміє, що перебування на сучасній росії - це найжорстокіше покарання для адекватної цивілізованої людини. Просто садист" http://ru.krymr.com/a/news/28205747.html
24. Сьогодні 1020 днів, як кримчанам на голови валяться каменюки, а на мізки - "самі чесні" новини.
25. В Госпогранслужбе Украины заявили, что поток людей в Крым с материковой Украины в предновогодние дни снизился на треть http://ru.krymr.com/a/news/28205682.html . Теперь крымчане едут на праздники за пределы гетто, чтоб отдохнуть http://khoda.gov.ua/krimchani-masovo-%D1%97dut-na-materikovu-ukra%D1%97nu-dlya-svyatkuvannya-novorichnix-svyat/
P.S. Оккупация Крыма уничтожила событийный туризм на полуострове, как и любой другой. Больше нет предновогоднего ажиотажа, нет наших туристов, нет праздничного настроения, нет ничего того, что раньше считалось нормой. О поездах с бандеровцами осталось только мечтать.
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
Ответить
Александр Дубинский
Помните, недавно президент российского государственного банка ВТБ Костин передавал поздравления и слова поддержки главе НБУ Гонтаревой за национализацию Приватбанка? http://goo.gl/wN4tvt
Так вот, оказывается, Москва поддержала Валерию Алексеевну и «ценными сотрудниками» -например, мои источники в НБУ утверждают, что заместителем руководителя проверки НБУ в Кипрском филиале - назначен Ластовский Михаил.
Не смотря на скромную позицию, он фактически руководит всем процессом проверки со стороны НБУ.
Ластовский - россиянин, москвич, руководитель отдела форензик (экономической разведки) компании KPMG. Близок к правительству России - он соруководитель группы по анализу отраслевых коррупционных рисков при комиссии по координации открытого правительства РФ.
http://goo.gl/IPgcxW
Зачем в кипрском филиале Приватбанка, - где обслуживались многие украинские политики и бизнесмены, - Нацбанку понадобился московский экономический разведчик, и кто рекомендовал его Гонтаревой - вопросы, конечно, риторические
http://goo.gl/WhgwPM
Равно, как и вопрос - кто ответит, если через таких ластовских в фсб попадёт вся база данных клиентов всего ПБ?
Ответить
Ответить
Трамп -- прагматик. ...а щас ещё окажется, шо Обама лучше...*)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Я до сих пор не могу понять как все это смог. Приравнял еще Израиль и Россию.
Ответить
Ответить
Шо по Украине? К осени поближе, начнётся торжественный вывоз русскоговорящих из Зоны под эгидой ОБСЕ ... ...образуется демиллитаризованная граница вдоль обычной -- км . с 5 -- 10 нашей стороны...
...Донецк, Горловка, Луганск тоже... ...и всё такое до Мариуполя... -- и трошки вправо... --всё наше.
...Крым совковым останется... ...-- вот в Крым всё и упрётся. ...тут я за Трампа не ответчик...*) --звыняйтэ, кумэ...
Ответить
Вы по англицки шпрехаете? - http://www.usatoday.com/pages/interactives/trump-lawsuits/
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
...думаю так: хуйло потребует-попросит преференций ... а стыцы начнут считать "никому ненужные зелёные бумажки"... ... пока считают, хуло молчать не будет. -- будет стрелять и бомбить. ...к весне дебет с кредитом сведут... ...а дальше будет так, как Кровавый Пастор прописал... -- Мы победим! ..дурных нидэ нэма, особенно среди богатых и нищих... -- а хуйло бурый. *)
Ответить
Ответить
Ответить