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 Верховный Суд РФ отказался принять кассационную жалобу по делу украинского политзаключенного Костенко, - адвокат

Адвокат майдановца из Крыма Александра Костенко Дмитрий Сотников сообщил, что Верховный суд России отказался принять кассационную жалобу по делу его подзащитного.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По делу Костенко об обвинении Костенко А.Ф. в причинении легкого вреда здоровью сотрудника БМОН "Беркут" по мотивам идеологической ненависти на Майдане Незалежности в 2014 г. и хранении переделанного ствола от газового пистолета в собственной квартире все средства внутренней правовой защиты исчерпаны", - сообщил Сотников.

Адвокат заявляет, что он со своим клиентом теперь будет бороться только за условно-досрочное освобождение и за признания факта пыток Костенко сотрудниками ФСБ, что может дать возможность пересмотра приговора по вновь открывшимся обстоятельствам.

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"Также, насколько мне известно, Украинский Хельсинский союз по правам человека уже подал жалобу в ЕСПЧ в защиту Костенко", - отметил Сотников.

Костенко находится в колонии общего режима ГИК-5 в г. Кирово-Чепецкое в РФ. 5 февраля 2015 года в Крыму во время задержания Александру Костенко сломали руку сотрудники "Крымского УФСБ". В возбуждении уголовного дела на сотрудников было отказано. Позднее больная рука использовалась как средство пытки и оказания давления.

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Суд в оккупированном Крыму назначил Александру четыре года и два месяца тюремного заключения. По версии следствия, 18 февраля 2014 года во время "массовых беспорядков" в Киеве он причинил телесные повреждения сотруднику крымского спецподразделения "Беркут". Активиста также обвиняют в несанкционированном хранении дома нарезного ствола.
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А что еще можно ожидать от путинского правосудия?
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помниш ту бабу которая голову ребенку отрезала и бродила с ней по городу? они ее уже выпустили...

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мы так и поняли, шо жалобу послали для проформы.
у нас суд ПОЛНОЕ ГОВНО(!), а у кацапов - его вообще нет.
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с таким же успехом пожно бы было обратиться в нижаишии суд.
подонки-судьи и там и там...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВерховный Суд РФ отказался принять кассационную жалобу по делу украинского политзаключенного Костенко, - адвокат
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