 Верховный Суд РФ отказался принять кассационную жалобу по делу украинского политзаключенного Костенко, - адвокат

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"По делу Костенко об обвинении Костенко А.Ф. в причинении легкого вреда здоровью сотрудника БМОН "Беркут" по мотивам идеологической ненависти на Майдане Незалежности в 2014 г. и хранении переделанного ствола от газового пистолета в собственной квартире все средства внутренней правовой защиты исчерпаны", - сообщил Сотников.
Адвокат заявляет, что он со своим клиентом теперь будет бороться только за условно-досрочное освобождение и за признания факта пыток Костенко сотрудниками ФСБ, что может дать возможность пересмотра приговора по вновь открывшимся обстоятельствам.
"Также, насколько мне известно, Украинский Хельсинский союз по правам человека уже подал жалобу в ЕСПЧ в защиту Костенко", - отметил Сотников.
Костенко находится в колонии общего режима ГИК-5 в г. Кирово-Чепецкое в РФ. 5 февраля 2015 года в Крыму во время задержания Александру Костенко сломали руку сотрудники "Крымского УФСБ". В возбуждении уголовного дела на сотрудников было отказано. Позднее больная рука использовалась как средство пытки и оказания давления.
Суд в оккупированном Крыму назначил Александру четыре года и два месяца тюремного заключения. По версии следствия, 18 февраля 2014 года во время "массовых беспорядков" в Киеве он причинил телесные повреждения сотруднику крымского спецподразделения "Беркут". Активиста также обвиняют в несанкционированном хранении дома нарезного ствола.
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у нас суд ПОЛНОЕ ГОВНО(!), а у кацапов - его вообще нет.
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подонки-судьи и там и там...
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По данным СМИ, на борту потерпевшего крушение лайнера находилась украинка Надежда Игнатьева. В последнее время она с семьей проживала в РоссииСледить за темойДобавить в блокнотПоделиться:Фото: ЕРАСреди погибших в авиакатастрофе российского самолета Ту-154 была уроженка Украины 34-летняя Надежда Игнатьева. Она родилась в Снежном Донецкой области - поселке, у которого 17 июля 2014 был сбит Боинг MH17. Об этом в комментарии hromadske.ua сообщила мать погибшей Валентина Марченкова.
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