 "Я не считаю эти идеи реалистичными", - Ирина Геращенко о предложениях Киссинджера и Пинчука по Донбассу

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказала первый заместитель главы Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко на Facebook.
"Коллеги спрашивали об отношении к позиции Киссинджера - по размену Крыма на Донбасс. При всем уважении к выдающемуся дипломатическому прошлому Генри Киссинджера, как и при всем уважении к Пинчуку, я не считаю эти идеи реалистичными. Они учли интересы США и РФ, Трампа и Путина, но забыли о ключевом - о позиции украинского народа. А народ не собирается капитулировать и отказываться от евроатлантической интеграции, чтобы успокоить Европу и РФ. Нас и не таким пугали последние 3 года, но не остановили. И, наконец, должен же хоть кто-то напоминать старой богатой Европе о принципах. А сегодня европейские принципы защищают украинские ребята на Донбассе. Именно они, а не кто-либо иной, отстаивают сегодня выбор 42-миллионной страны, наш путь в НАТО и ЕС", - пишет она.
Напомним, ранее немецкое издание Bild сообщило, что экс-госсекретарь США Генри Киссинджер фигурирует как автор плана по урегулированию ситуации в Украине в будущей администрации новоизбранного президента Дональда Трампа. Суть его идеи заключается в том, что Россия гарантирует безопасность на востоке Украины, постепенно уходя оттуда, а в ответ Запад больше не поднимает крымский вопрос.
В свою очередь, в колонке для The Wall Street Journal украинский олигарх Виктор Пинчук написал, что Украине стоит принять ситуацию на Донбассе такой, какой она есть, и провести местные выборы. Кроме того, по его мнению, Украине надо отказаться от ЕС и НАТО.
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