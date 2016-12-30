 Посол Греции Амиридис убит в Бразилии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
Бразильская полиция подтвердила, что в обгоревшей машине пропавшего посла Греции найдено его тело. Власти страны считают, что посол был убит в доме его жены, после чего тело было уложено в арендованную им машину, которая была подожжена.
Полиция уже допросила супругу посла. Она проходит по делу о его убийстве в качестве подозреваемой вместе с еще несколькими людьми. Следователи полагают, что у женщины был роман с неназванным сотрудником полиции.
Об обнаружении машины, которую ранее взял напрокат 59-летний посол, стало известно утром 30 декабря.
Напоминаем, греческий посол исчез три дня назад во время поездки из столицы страны города Бразилиа в Рио-де-Жанейро. Он намеревался принять участие в праздновании Нового года на пляже Копакабана. В последний раз его видели в минувший понедельник в пригороде Рио, в котором затем была найдена машина. Версию о похищении дипломата с самого начала называли маловероятным, так как никто не потребовал за него выкуп.
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30.12.2016 9:03
Второй объект, который отобрали у российских дипломатов в США оказался дачей представителя РФ в ООН Чуркина в штате Нью-Йорк, сообщили корреспонденты издания Times.
Напомним, что вчера президент Обама объявил о введении новых санкций против России в связи с хакерскими атаками на избирательную систему США и Демократическую партию.
По последним данным из США выслано 35 сотрудников дипмиссий и закрыто два дипломатических представительства.
Одним из них и была загородная резиденция Чуркина.
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