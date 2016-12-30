EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Происшествия, За рубежом
  1456  14
Все про:Бразилия (187) Греция (464) посол (1011) смерть (4287) убийство (4522)

 Посол Греции Амиридис убит в Бразилии

Полиция Бразилии подтвердила факт убийства посла Греции Кириакоса Амиридиса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Бразильская полиция подтвердила, что в обгоревшей машине пропавшего посла Греции найдено его тело. Власти страны считают, что посол был убит в доме его жены, после чего тело было уложено в арендованную им машину, которая была подожжена.

Полиция уже допросила супругу посла. Она проходит по делу о его убийстве в качестве подозреваемой вместе с еще несколькими людьми. Следователи полагают, что у женщины был роман с неназванным сотрудником полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Греческий посол исчез в Бразилии, - Associated Press

Об обнаружении машины, которую ранее взял напрокат 59-летний посол, стало известно утром 30 декабря.

Напоминаем, греческий посол исчез три дня назад во время поездки из столицы страны города Бразилиа в Рио-де-Жанейро. Он намеревался принять участие в праздновании Нового года на пляже Копакабана. В последний раз его видели в минувший понедельник в пригороде Рио, в котором затем была найдена машина. Версию о похищении дипломата с самого начала называли маловероятным, так как никто не потребовал за него выкуп.

Смотрите также: Убийство российского посла в Турции. Новое ВИДЕО

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Для Бразилии нормально. "Предпродажная подготовка автомобиля" там обозначает не "снять защитную пленку и настроить радио" а "установить бронированные стекла и двери."
 показать весь комментарий
Ответить
 
думаю путлер убивает дипломатов что достроить южный поток по территориям несогласными с ним.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Эпидемия. Скоро послом будет опаснее, чем щахтёром..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
АБАЛДЕТЬ! Старый год ещё имеет какие сюрпризы? или это уже последний?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Американцы отобрали у Чуркина дачу в США (ФОТО)
30.12.2016 9:03


Второй объект, который отобрали у российских дипломатов в США оказался дачей представителя РФ в ООН Чуркина в штате Нью-Йорк, сообщили корреспонденты издания Times.
Напомним, что вчера президент Обама объявил о введении новых санкций против России в связи с хакерскими атаками на избирательную систему США и Демократическую партию.
По последним данным из США выслано 35 сотрудников дипмиссий и закрыто два дипломатических представительства.
Одним из них и была загородная резиденция Чуркина.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а если будет возмущаться, можно смело говорить в чуркинскую рожу что это все фейк и скрины из фильмов
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПосол Греции Амиридис убит в Бразилии
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия боевик военнослужащие Гройсман ГФС Донбасс Евросоюз Кабмин Киев МИД МИД РФ Минобороны НАТО Нацполиция Новый год нон грата Обама обстрел Одесса Пинчук Порошенко Путин розыск Россия Савченко санкции суд США убийство
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти