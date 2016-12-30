 "Тема досрочных выборов - это внешняя тема", - Парубий

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал глава Верховной Рады Андрей Парубий в интервью УНИАН.
"Считаю, что тема досрочных выборов - это внешняя тема. Так, например, было в Молдове, когда государство дестабилизировали изнутри, затем сменили власть, а теперь есть попытки изменить внешний вектор страны. Но, подчеркну, любые попытки дестабилизировать украинский парламент будут полностью провалены", - сказал он.
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14:32, 25 октября 2015 1263
http://24tv.ua/ru/my_prishli_vas_bit__diaspora_ugrozhala_parubiju_v_londone_n623924
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прикрываете свою некомпетентность и провал "внешними проблемами"?!
а шо ж так "внешняя проблема" душит жизнь простых украинцев? а?
лучше молчите, твари...
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Вот кто они оказывается, они - это "внешняя тема"))))))))))
парубий, ты идиот?
Вы приняли такой бюджет, что там черным по белому, вдоль, поперек и по диагонали, на каждой странице, написано - "перевыборы неизбежны"!
И нех себя успокаивать и искать виноватых.
Самые хитро-сделанные быстро все поняли и уже занялись предвыборной агитацией.
А ты, жополиз безхребетный, сиди и успокаивай себя что это все проделки кремля))))...
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Вот эти люди- делом заняты, в отличие от Парубия! Всё! Приеду к букову, в гости... пусть он меня туда сводит! Я такое- в Мариуполе открою. Кошки- это моё ФСЁ!
В Черновцах открыли гостиницу для кошек, которая рассчитана на пребывание животных на то время, когда их хозяева уезжают на отдых. "Именно в период новогодне-рождественских праздников многие буковинцы хотят поехать отдохнуть, а вот домашнего любимца оставить не с кем. Для таких случаев мы решили открыть гостиницу", - рассказал директор местного приюта для животных, в одном из кабинетов которого и обустроили отель, Василий Виноградов. Стоимость суток проживания в отеле - 40 грн.
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