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Все про:ВР (21246) выборы (21361) Молдова (661) Парубий (1245)

 "Тема досрочных выборов - это внешняя тема", - Парубий

Весной 2017 года досрочных парламентских выборов не будет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал глава Верховной Рады Андрей Парубий в интервью УНИАН.

"Считаю, что тема досрочных выборов - это внешняя тема. Так, например, было в Молдове, когда государство дестабилизировали изнутри, затем сменили власть, а теперь есть попытки изменить внешний вектор страны. Но, подчеркну, любые попытки дестабилизировать украинский парламент будут полностью провалены", - сказал он.

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У кролегов рейтинг уже, наверно, в минус ушел...
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Мы пришли вас бить! - диаспора угрожала Парубию в Лондоне
14:32, 25 октября 2015 1263

http://24tv.ua/ru/my_prishli_vas_bit__diaspora_ugrozhala_parubiju_v_londone_n623924
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Кароче,очередной шатун...А че-пригрелись в креслах,решая пустяковые вопросы...А то,что караул устал-по хорошему не доходит?Напевно...
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шо? боитесь суки?
прикрываете свою некомпетентность и провал "внешними проблемами"?!
а шо ж так "внешняя проблема" душит жизнь простых украинцев? а?
лучше молчите, твари...
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Ага, вот не даром же начали выползать на голубой экран все кому не лень - сени, юли, олежки...
Вот кто они оказывается, они - это "внешняя тема"))))))))))
парубий, ты идиот?
Вы приняли такой бюджет, что там черным по белому, вдоль, поперек и по диагонали, на каждой странице, написано - "перевыборы неизбежны"!
И нех себя успокаивать и искать виноватых.

Самые хитро-сделанные быстро все поняли и уже занялись предвыборной агитацией.
А ты, жополиз безхребетный, сиди и успокаивай себя что это все проделки кремля))))...
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Вот эти люди- делом заняты, в отличие от Парубия! Всё! Приеду к букову, в гости... пусть он меня туда сводит! Я такое- в Мариуполе открою. Кошки- это моё ФСЁ!
В Черновцах открыли гостиницу для кошек, которая рассчитана на пребывание животных на то время, когда их хозяева уезжают на отдых. "Именно в период новогодне-рождественских праздников многие буковинцы хотят поехать отдохнуть, а вот домашнего любимца оставить не с кем. Для таких случаев мы решили открыть гостиницу", - рассказал директор местного приюта для животных, в одном из кабинетов которого и обустроили отель, Василий Виноградов. Стоимость суток проживания в отеле - 40 грн.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Тема досрочных выборов - это внешняя тема", - Парубий
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