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Все про:НАБУ (1273) заявление (227) ОПЗ (240) Саакашвили (1632) Народный фронт (1047)

 "Народный фронт" обвиняет Саакашвили и НАБУ в остановке ОПЗ

Остановка Одесского припортового завода вызвана подрывной информационной кампанией, которую вели Михеил Саакашвили и руководство Национального антикоррупционного бюро.

Об этом говорится в заявлении партии "Народный фронт", передает Цензор.НЕТ.

"Именно из-за целенаправленной систематической дискредитации этого госпредприятия оно утратило кредитоспособность и быстро накопило долги. Большое ресурсоемкое производство с тысячами работников теперь не только не развивается, но и вынуждено остановиться для сокращения убытков.

Читайте: Кабмин решил реструктуризировать долг ОПЗ перед "Нафтогазом" на 2 года

Но всего год назад Одесский припортовый был рентабельным государственным активом (250 млн гривен прибыли в 2015 году). После Революции Достоинства правительство Яценюка не только наладило прозрачную эффективную работу ОПЗ, но и готовило предприятие к открытому приватизационного конкурса в июле 2016 со стартовой ценой в $520 млн. Западные инвесторы были готовы вложить в предприятие даже большую сумму", - отмечают в "Народном фронте".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одесский припортовый завод заявил о временной остановке работы

"Все изменилось после того, как тогдашний председатель Одесской облгосадминистрации Саакашвили решил дестабилизировать ОПЗ и использовать его для дискредитации премьера Яценюка. Регулярные пятиминутки губернаторской "чернухи" дали результат: на приватизацию не поступило ни одной заявки от инвесторов. Даже снижение стартовой цены вдвое не спасло повторный конкурс от срыва. Ведь менеджеры завода попали под "пресс" Национального антикоррупционного бюро и коррумпированных судей. По подозрительным стечению обстоятельств, первым заместителем председателя НАБУ является Гизо Углава - давний соратник Саакашвили.

Также читайте: Фонд госимущества объяснил, почему не были проданы ОПЗ и шесть облэнерго

Вследствие их подрывных действий госбюджет воюющей страны недополучит 500 млн долларов. Благосостояние тысяч рабочих и их семей под угрозой. А олигархи и мафиозники спокойны: мощные западные компании не выиграли открытый приватизационный конкурс и не улучшили конкуренцию на рынке минеральных удобрений", - говорится в заявлении партии.
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Пусть сначала НФ объяснит с кем он воюет и какие потери он нанес врагу или какие враг нанес ему. А потом пусть обвиняет кого-то в чем-то!
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Дык и так понятно, что Банковая уже совсем умом тронулась со своей узурпацией власти. ОПЗ даже подмяла под себя.
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Да они делают так со всем, где можно нормально зарабатывать. То были донецкие, теперь пришли винницкие, разницы не вижу
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он воюют на дєнєжних хронтах......
і ПАБЄЖДАЄТ ... цинічних бандерівців.....
цей хасідський КРІЛЬ . разом з армянським РЮКЗАЧКОМ ЗАДРАЛИ....
Вони НІХТО і звать ЇХ НІЯК.....
Їх рейтинг не складає і 20-ї частини МІХО...
А туди з ХАСІДСЬКОЮ ХУЦПОЮ абвіняют......
ЧМИРІ .....
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Да тут и так понятно все как белый день, до 2015, когда Саакашвили вмешался в дела завода, все было ок, вспомните каким он бы успешным
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Какой осел будет покупать предприятие такими долгами? А, понимаю, ослы это мы все а купить хотел тот кто эти долги накрутил. Со скидкой, конечно - ведь завод весь долгах...
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Цена газа ( газ загоняют с хорошим навалом " свои"). Ничего нового . Специально банкротят ( власть ) предприятие , что бы забрать за гроши. Долги потом спишут ( главное чтобы чужой не купил).
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Читал статью сегодня . Почти уверен . Там же Кононенко правит бал.в ВР было смс по - телефоне сфоткано ( от Кононенка ) где газ на предприятие шел на 2000 дороже чем должен. Счет шел о нескольких десятках лямов за месяц .
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там дело даже не в долгах, похоже что в нагрузку к заводу пацаны пытаются всучить своих смотрящих....я так понял...
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Возможно, но маловероятно - больно уж наглый план. Хотя наглой тупости оседлавших гос. предприятия я уже устал удивляться.
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смотрящих ставить Кононенко, його люди вже давно в наглядовій раді, про це Радіо Свобода давно писали, так шо Пеця вже контролює
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Так у АП и так все обиходе. И заводы и целые регионы, все руководящие должности. Куда ж больше
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Ну судя по тому как работает вся эта схема в АП решили, что они пойдут по тому же пути, что и регионалы! вот и под себя все сгребают
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Та чорт вас там розбере, хто правий, а хто винний.
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Понятно только одно, Банковая пришла к власти, чтоб узурпировать власть, подмять под себя все, на чем можно заработать
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ні не ідіоти .... СУКИ..... коли ОБАНКРОТИЛИ своїми сматгящімі і пгакладками ПІДПРИЄМСТВО , а тепер УРОДИ хасідськоармянські пробують ЩЕ КОГОСЬ І ЗВИНУВАЧУВАТЬ...
Та на морду кроля з аваковим уже в телик прямо плюють .... а оні туда ЖЕ ... НА ДЄНЄЖНИЄ ФГОНТА ... пішли вон презирвативи з МОЄЇ ДЕРЖАВИ....
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зате бабки на ЦНАП зразу зявились, Кауфман підсобив))) харашо ж пройшло, тепер Міша і полетіти за кордон може, потусуватись)))
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Михо теперь сидит в Киеве с шикарном офисе своей новой партии и сто лет ему нужен этот ОПЗ! он на нем хорошо заработал, та что будет продвигать новую партиют украинцам
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"Сидеть в шикарном офисе" - это по вашиму "хорошо заработал"? Кому и кобыла - невеста.
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Ну так это только то, что простому смертному известно, а вот если начнется предвыборная кампания, так вот тогда дейстивтельно увидим все масштабы
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Масштабы чего? Арендованных за 1000 грв. в месяц "хатынок" в Конче? Или каждый день новых туфлей из страусиной кожи?
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Ольга Колушко
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- типичный бот!
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Доказательства "он на нем хорошо заработал" есть? или лишь бы прокукарекать?
P.S. Минстецевско-ольгинские методички, в качестве доказательств, не принимаются.
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...Партия «Батькивщина» сегодня, 30 декабря, озвучила заявление, что остановка Одесского припортового завода (ОПЗ) и передача его в аренду «третьему лицу» является следствием интриг руководителя НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева и его команды, которые выполняют указание на уничтожение ведущего химического предприятия государства и продажи его за бесценок.
http://antikor.com.ua/articles/144223-timoshenko_potrebovala_ot_poroshenko_i_grojsmana_prekratitj_unichtohenie_opz

одні "спасателі"...
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ой, ну я вас прошу, Коболєв не янгол - але ж і слухати Юлічку з її розповідями про енергетику))) чи ви забули, хто договори з Газпромом, оспорювані зараз в трибуналах, підписував?)))
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да ну это и не удивительно, Юля еще много сказок нам будет сказок рассказывать и в то же время пиарится на всю страну, зарабатывая себе рейтинг для следующих выборов! мне кажется, что ей вообще не принципиально на какую тему говорить,главное быть в центре внимания
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Что касается Юли то вы все забыли, что именно она запустила Энергорынок, который привел к прекращению веерных отключений, и запустил нормальную работу энергосистемы. Что касается газового контракта, кто нам мешал в 2011 обратися в стокгольм , как это сделали другие восточно европейские компании и выиграть у Грязьпрома ?
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Если вспомнить как все было до и после первой волны приватизации, то я не сомневаюсь в том, что Саакашвили сыграл тут ключевую роль со своим поппулизмом.
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Заводу для работы был нужен москальский аммиак, шо было загрозой незалежнисти...
Теперь эта загроза снята, заводу капец и слава Украине.
Аналогично решится и проблема с импортом природного газа, к 2020 году... Грося обещал...
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ну ви серйозно?? чому САМЕ кацапський аміак? завод знаходився на кінці трубопроводу, так, але ж ніхто не забороняв займатись імпортом від інших постачальників, схема давальницька так само - без кацапів завод міг працювати, але Гросі на це плювати(((
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знову-таки пишу - давальницька, було би бажання, трубопроводи так само будуються. хтось робив прорахунок?)) ні, політика БАнкової була - збагрити завод швидше, приватизація була зірвана і тому його тепер віддадуть за копійки в оренду
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Шоб побудувати иньшу трубу або морськую инфраструктуру потрiбни гроши, а их нема.
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приехали бля
политические трупы из Народного фронта зловонять начали в сторону грузинских реформаторов....
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Так цену на газ Саакашвили оказывается повысил?
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Вор кричит держи вора. Такой фронт народный что не знает за какой народ он фронтит. Ненасытные мрази. Ваша участь мороза и симоненки -педерасты продажные.
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Сдрысните чмошники . Саакашвили наведет порядок .
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А Саакашвили тут каким боком?! Спрашивайте со своих коррупционеров, это они правят бал в Украине.
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Сука твари ! Не буду называть национальность . Бо забанят .
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в свое времья и сейчас- и власть куйла и власть Петра и фронт Арсения на Михо балон катали и катают--- МИХО - общий враг для подельников дерибанящих Украину
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Ничего. Скоро вам всё на пальцах объяснят, шоколадные предатели.
Сегодня они встречаются.

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НАБУ за все время своей деятельности так ни одно дело и не довела до конца, а в ситуации с ОПЗ только помогла еще больше сделать ситуацию плохой
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Ангеліна Архипенко

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- типичный бот!
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Так вот оно что! Предлагаю отказ США финансировать реформы на Одесской таможне, как уже не реальные, тоже считать происками Саакашвили и НАБУ!
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Саакашвили как и НАБУ, со своим пиаром и популизмом много чего плохо го сделали. Один срывает приватизации, другие орут на весь мир кого собираются задержать, в итоге те бегут как мыши с тонущего корабля
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Прем"єр Яценюк, ОПЗ і Приватбанк впали через дискредитацію Саакашвілі? Так що це було, якщо воно встояти не може?
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Ну ладно, предположим что Саакашвили торпедировал приватизацию ОПЗ. А кто тогда помешал приватизации сотен других госпредприятий?

Западные инвесторы могут, за сходную цену, приобрести убыточный бизнес, но ни за что не купят кота в мешке. Если б инвесторы не получили "чернуху" от Саакашвили, они бы получили её из других источников.
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Что НАБУ, что Херпрокуратура с алкашом Югиком , они все до Барыги бегают, А оно всё оффшорами занято, ему некогда, а страну всё растягивают и растягивают....
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У Юли появился конкурент.На этот раз виноват Михо.) Логично.
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Ну,если головастики обвиняют-значит,все правильно делается.Блин,Михо- дави гаденышей...
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Если все проанализировать, то получается, что до вмешательства друзей из Грузии, в 2015 году, завод был достаточно успешным, а что сейчас имеем?
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Имеем нашествие ботов, шпарящих по методичкам и льющих дерьмо на Саакашвилли.

Vladimir Grabchenko
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С какой стати, админ удаляет комменты которые не нарушают правил форума?
Продублирую:
Стецьки-ольгинцы, ваш выход!
Подскажу фразы из методички: Саак - огенткрымля, галстукоед, элитныйкорупционер, грызун, гастролер, вгрузиионничегонесделал, вадесепровалилреформы.
P.S. Подельник порося фирташ поставлявший, через своих ставленников в руководстве ОПЗ, газ по завышенным ценам и сбывавших через них же продукцию завода по заниженным ценам здесь не причем! Это не он банкротил ОПЗ, это грызун во всем виноватый!

Цензор.нет или Цензор.да?
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Да НАБУ только то и делает, что имитирует бурную деятельность, разве 44 провадження - это нормальный результат?
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Форумчане, если вы видите высер на Михо - зайдите в профиль к написавшему. Если там увидите ноль (один) друзей, ноль в друзьях и фотку на аватарке - знайте перед вами бот.
Просмотрите тему и высравшихся - все под копирку.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Народный фронт" обвиняет Саакашвили и НАБУ в остановке ОПЗ
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