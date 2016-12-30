 "Народный фронт" обвиняет Саакашвили и НАБУ в остановке ОПЗ

Об этом говорится в заявлении партии "Народный фронт", передает Цензор.НЕТ.
"Именно из-за целенаправленной систематической дискредитации этого госпредприятия оно утратило кредитоспособность и быстро накопило долги. Большое ресурсоемкое производство с тысячами работников теперь не только не развивается, но и вынуждено остановиться для сокращения убытков.
Но всего год назад Одесский припортовый был рентабельным государственным активом (250 млн гривен прибыли в 2015 году). После Революции Достоинства правительство Яценюка не только наладило прозрачную эффективную работу ОПЗ, но и готовило предприятие к открытому приватизационного конкурса в июле 2016 со стартовой ценой в $520 млн. Западные инвесторы были готовы вложить в предприятие даже большую сумму", - отмечают в "Народном фронте".
"Все изменилось после того, как тогдашний председатель Одесской облгосадминистрации Саакашвили решил дестабилизировать ОПЗ и использовать его для дискредитации премьера Яценюка. Регулярные пятиминутки губернаторской "чернухи" дали результат: на приватизацию не поступило ни одной заявки от инвесторов. Даже снижение стартовой цены вдвое не спасло повторный конкурс от срыва. Ведь менеджеры завода попали под "пресс" Национального антикоррупционного бюро и коррумпированных судей. По подозрительным стечению обстоятельств, первым заместителем председателя НАБУ является Гизо Углава - давний соратник Саакашвили.
Вследствие их подрывных действий госбюджет воюющей страны недополучит 500 млн долларов. Благосостояние тысяч рабочих и их семей под угрозой. А олигархи и мафиозники спокойны: мощные западные компании не выиграли открытый приватизационный конкурс и не улучшили конкуренцию на рынке минеральных удобрений", - говорится в заявлении партии.
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і ПАБЄЖДАЄТ ... цинічних бандерівців.....
цей хасідський КРІЛЬ . разом з армянським РЮКЗАЧКОМ ЗАДРАЛИ....
Вони НІХТО і звать ЇХ НІЯК.....
Їх рейтинг не складає і 20-ї частини МІХО...
А туди з ХАСІДСЬКОЮ ХУЦПОЮ абвіняют......
ЧМИРІ .....
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Та на морду кроля з аваковим уже в телик прямо плюють .... а оні туда ЖЕ ... НА ДЄНЄЖНИЄ ФГОНТА ... пішли вон презирвативи з МОЄЇ ДЕРЖАВИ....
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- типичный бот!
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P.S. Минстецевско-ольгинские методички, в качестве доказательств, не принимаются.
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http://antikor.com.ua/articles/144223-timoshenko_potrebovala_ot_poroshenko_i_grojsmana_prekratitj_unichtohenie_opz
одні "спасателі"...
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Теперь эта загроза снята, заводу капец и слава Украине.
Аналогично решится и проблема с импортом природного газа, к 2020 году... Грося обещал...
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политические трупы из Народного фронта зловонять начали в сторону грузинских реформаторов....
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Сегодня они встречаются.
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- типичный бот!
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Западные инвесторы могут, за сходную цену, приобрести убыточный бизнес, но ни за что не купят кота в мешке. Если б инвесторы не получили "чернуху" от Саакашвили, они бы получили её из других источников.
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Vladimir Grabchenko
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Продублирую:
Стецьки-ольгинцы, ваш выход!
Подскажу фразы из методички: Саак - огенткрымля, галстукоед, элитныйкорупционер, грызун, гастролер, вгрузиионничегонесделал, вадесепровалилреформы.
P.S. Подельник порося фирташ поставлявший, через своих ставленников в руководстве ОПЗ, газ по завышенным ценам и сбывавших через них же продукцию завода по заниженным ценам здесь не причем! Это не он банкротил ОПЗ, это грызун во всем виноватый!
Цензор.нет или Цензор.да?
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Просмотрите тему и высравшихся - все под копирку.
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