 "Это мечта Москвы, чтобы были Минск-105, 125, потому что тогда можно ничего не делать", - Ирина Геращенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила первый заместитель главы Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко в интервью "Укринформу".
"Никакого Минска-1, 2, 3, 103 нет. Это мечта Москвы, чтобы были Минск-105, 125, потому что тогда можно ничего не делать, только тянуть кота за хвост. Есть один комплексный пакет, который называется "Минские соглашения". Он содержит документы, подписанные 5 и 19 сентября 2014 года и 12 февраля 2015-го. Именно этот комплексный пакет мер для мирного урегулирования инспирированного РФ на Донбассе конфликта должен быть выполнен. И ключевой пункт - это соблюдение режима тишины, установление устойчивого мира, что, к сожалению, не выполняется РФ и подконтрольными ей боевиками - так же, как и все остальные пункты. И поэтому никакого Минска-5 или 105 быть не может", - сказала она.
"Украинская сторона настаивает на выполнении пакета, подписанного в сентябре 14-го и феврале 15-го года. Именно этот документ поддержан резолюцией Совета Безопасности ООН в феврале 2015 года, а также десятками других резолюций, заявлений, обращений различных международных влиятельных организаций - таких как ПАСЕ, Европарламент и других. В десятках документов звучит обращение цивилизованного мира к РФ с требованием выполнять Минские соглашения. А стремление Кремля - отойти от соглашений, дискредитировать "нормандский формат" и производный от него минский процесс, разрушить работу минских групп", - подчеркнула первый вице-спикер.
"Почему Москва так стремится размыть соглашения? Во-первых, потому что не собирается уходить с Донбасса и возвращать Украине контроль над нашей границей. Во-вторых, потому что экономические санкции, которые так больно бьют по России, привязаны именно к выполнению Москвой Минских соглашений. Санкции против Российской Федерации должны продолжаться до полного выполнения Минских соглашений", - заявила Геращенко.
"То есть речь идет о полном прекращении огня, о ключевых для Украины позициях в сфере безопасности - установлении устойчивого мира, выводе иностранных российских войск и кадровых военных, которые "заблудились" в Донбассе. Потому что среди незаконных вооруженных группировок, которые составляют почти 40 тыс. на территории оккупированного Донбасса, больше 6 тыс. - именно кадровые российские военные, которые ходят там с перешитыми шевронами. Но московское "аканье" очень отличается от луганского украинского "г". Все наши заложники, которых удалось вытащить, все граждане, с которыми я регулярно общаюсь на КПВВ, рассказывают об "акающих" московских кураторах, которыми нашпигованы все структуры псевдореспублик. На оккупированном Донбассе созданы квазигосударства, а управляют всем этим беспорядком российские кураторы, и поэтому так тяжело идут переговорные процессы", - отметила она.
Напомним, Минские соглашения были подписаны 12 февраля 2015 года.
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а так все так.
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Я так понимаю, что Пинчуку поручили реализовать концовку плана «Шатун». Эффектно так, прямо под елочку. Пишет, что надо согласиться на целый ряд «болезненных компромиссов», «постепенно отменить санкции», «нормализовать отношения». Короче, полностью лечь под Путина. Каков, однако, негодяй. Целиком статью прокремлевского олигарха не читал, но, понятное дело, осуждаю. И со мной осуждают две трети оставшегося населения нации (меньше половины в абсолютных цифрах) , которые готовы воевать до последнего, о чем свидетельствует как бы социологический опрос центра имени второго (или третьего?) мужа Мостовой. Точно не помню. Так вот, именно столько украинцев жаждут вступить в НАТО. Что из подобного желания следует?
Первое: пусть НАТО, если ему надо, воюет с Россией, а мы всячески его поддержим.
Второе: моральный дух в украинской армии крайне высок, все это видят, поэтому не питают особых иллюзий и рассчитывают на НАТО.
Третье: на подсознательном уровне у большинства населения сформировалась мысль, что НАТО - это тот же безвизовый режим, только в профиль. Можно будет без всяких ограничений передвигаться между европейскими странами, чтобы выполнить почетную миссию в Афганистане.
Но! Особо беспокоит тот факт, что Пинчук не просто какой-то алкоголик и бомж (с этим еще можно было бы смириться), а конечный бенефициар медиа-холдинга, в который входит, в частности, «СТБ». И тут уж дело попахивает далеко идущими политическими последствиями. С бенефициарами, особенно, конечными, в последнее время происходят странные вещи. Гендиректор «плюсов» Александр Ткаченко в последние дни уходящего года, вместо того чтобы закупаться к НГ, сыплет заявлениями. Опасается, что «1+1» захватят люди Порошенко и при этом брутально наступят на «свободу слова». АП давит на Национальный совет по телевидению и радиовещанию, а Совет, в свою очередь, лишает Сашу лицензии на аналоговое вещание. Налицо, по словам гендиректора, «рейдерский захват». Враги затевают всякие темные игры, вымогают пошлые документы о «конечных бенефициарах» телеканала, которые он, Ткаченко, как честный человек, подал еще до национализации «Привата».
Судя по заявлениям Саши, «плюсы» принадлежат чуть ли не всей нации, поскольку с «Приватом» у него нет ничего общего. При этом Александр, видимо, непреднамеренно, ради сохранения интриги, забывает указать собственников 25% акций «1+1». А именно конечных бенефициаров в лице братьев Суркис и лидера «Украинского выбора» Виктора Медведчука. Возможно, он чего-то стесняется? Саня, надо быть честным и ничего не бояться. Президент же тебе четко заявил: «готов умереть прямо в телестудии за свободу слова». Правда, Петр Алексеевич не уточнил, за чью именно свободу слова готов умереть, но то такое.
Виктор Медведчук, например, не скрывает, что ему, в том числе, принадлежат «плюсы», поэтому Александру Ткаченко нужно внимательно ознакомиться с соответствующими документами. В конце концов, не Коломойским же единым…
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Твое выражение лица, когда ты должен российскому банку 1,6млрд, а продать, кроме Родины нечего
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(из дневника Николая ll)
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Минск 100500 выгоден как хуй%лу так и шокоофшоренко, и, как не парадоксально и ей, иришке геращенко, тоже.
В противном случае все останутся не у дел, а ее вообще задвинут сортиры мыть, за ненадобностью.
Ну кто такая иришка-всхлыпывающая?
Да ни кто. И ни кто бы про не не знал и не ведал, а тут и сейчас она, типа, спасительница.
У всех на виду и на слуху.
А когда война закончится, то про эту "освободительницу" ни кто и не вспомнит, и это в лучшем случае, а в худшем придут к ней вопросы неудобные задавать...
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