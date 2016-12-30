 Возле Попасной произошло боестолкновение, противник с потерями отступил, - пресс-центр штаба АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
На Мариупольском направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов боевики вели огонь по Широкино и Талаковке. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - по Марьинке, Широкино, Лебединскому и Гнутово.
На Луганском направлении из 82 миллиметровых минометов оккупанты вели огонь по Новозванивке. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - по Павлополю, Новозвановке, Кондрашевке Новой, урочищу Красное Гнилище и Новоалександровке.
На Донецком направлении противник из стрелкового оружия вел огонь по Южному и Опытному.
"В районе Попасной произошло боестолкновение. Около 16 часов противник совершил нападение на наблюдательный пункт. Нападение боевиков было отбито, противник понес потери и отступил", - говорится в сообщении.
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Скоты "лнр-днр" вбросили в сеть фото и видео убитого Украинского Воина, думали, испугаемся, как по-зверски они надругались над телом. Нет, не испугаемся. И да, отомстим. А еще навсегда запомним, что на снимке - Леонид Михайлович Проводенко, позывной Козак.
Леониду был 51 год, до войны жил в поселке Михайловка, Перевальского района, Луганской области. Работал гражданским инспектором охраны природы. Погиб под поселком Крутая Балка (Ясиноватский р-н, Донецкая обл.). Перед гибелью зарезал 2 врагов.
Царство Небесное и вечная память Герою!
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2) Кто будет проклинать детей?
3) лично ты будешь мочить? или на диване отсидишся?
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На вопрос, что помешало Верховной Раде в 2016 году принять решение об отмене безвизового режима с Россией, Парубий ответил: "Я являюсь автором соответствующего законопроекта, и когда я еще был секретарем СНБО, выходил с этой инициативой. Считаю, что со страной-агрессором должен действовать визовый режим. Это мое глубокое убеждение".
В то же время он добавил, что возникала дискуссия относительно того, насколько этот вопрос был готов для восприятия сессионным залом.
"После того, как некоторые фракции попросили перенести это решение, я предложил председателям парламентских фракций и МИД продолжить обсуждение и проработку этого вопроса, чтобы была выработана позиция по нему. Ведь отрицательное голосование по такому вопросу могло бы стать большим имиджевым ударом по Украине", - заявил Парубий.
По его словам, дискуссия продолжается. "И сейчас министр иностранных дел заявил, что допускает такую возможность", - сказал председатель ВР.
Парубий отметил: "Я надеюсь, что в следующем году мы сможем достичь согласия относительно введения виз с Россией. Этот вопрос остается под моей личной опекой. Я буду на нем настаивать, чтобы он нашел поддержку в сессионном зале".
http://telegraf.com.ua/ukraina/politika/3069752-parubiy-nadeetsya-na-vvedenie-vizovogo-rezhima-s-rf-v-2017-godu.html
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Про Афган не говорю -- то не на того Сеньку шапка пришлась, просто.
...да и никакого Политбюро щас нету... -- в смысле коллективной ответственности.
Правда, на Горбатом тоже Афган висит и нехило! -- но хоть кто слово ему в пыку пикнул?
...о то ж...
Хуйло сольётся, как любой совковый коммуняка... -- а все вокруг останутся фашистами...
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