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 По подозрению в преступлениях против "Автомайдана" арестован еще один действующий полицейский, - ГПУ

Суд арестовал полицейского, подозреваемого в незаконном задержании активистов "Автомайдана" в 2014 году.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"В пятницу, 30 декабря 2016 года, по ходатайству органа следствия следственным судьей применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога и в отношении второго правоохранителя, подозреваемого в совершении в ночь с 22 на 23 января 2014 на улице Щорса в Киеве возле городской больницы №17 провокации и совместном с работниками спецподразделения "Беркут" незаконном задержании 8 активистов общественного движения "Автомайдан", применении к ним насилия, причинения им телесных повреждений различной степени тяжести и умышленном повреждении их автомобилей, а также последующему предоставлении заведомо ложных показаний, соединенных с обвинением активистов в тяжких преступлениях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПУ направила в суд обвинение против 19 экс-гаишников, подозреваемых в преступлениях против активистов "Автомайдана"

Также суд отстранил подозреваемого от должности старшего оперуполномоченного Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины, которую он в настоящее время занимает", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Департаментом специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины объявлено о подозрении двум бывшим работникам столичного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в совершении вышеуказанных преступлений, и в отношении одного из которых 29.12.2016 была применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Также читайте: ГПУ сообщила о подозрении бывшему замкомвзвода одной из оперативных рот киевского "Беркута", продолжающему службу в Нацполиции

В отношении командира оперативной роты № 1 спецподразделения "Беркут" и 5 его подчиненных бойцов за участие в совершении указанных преступлений обвинительные акты рассматриваются в судах.

Что касается других соучастников этих преступлений, отметили в ГПУ, то досудебное расследование продолжается (недавно задержан милиционер спецподразделения, который долгое время разыскивался, а также один из "титушек", который содержится под стражей), в том числе шесть из них объявлены в розыск и судом предоставлено разрешение на их задержание.
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"арестован еще один действующий полицейский, - ГПУ" --перемога!
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а что разве по майдану есть не действующие полицаи? они ведь все очьень важьно, прошли переаттестацию и были повышены в звании.
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Действующий начальник полиции?Люстрация пройшла успешно.
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Против автомайдана)))))) Босота и шушера криминальная с гомосеком во главе...Тьху, блевота...
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это они поторопились!
мой юрист за рюмкой чая прокомментировал этот цирк на конной тяге следущим образом:
1. начиная с марта 2017 года, прокуратура, под руководством генерального алконавта, пачками предъявляет пидозри всем гадам против майдана. генеральный алконавт, заплевывая слюной телекамеры и глядя косым глазом, уверяет лохторат в своей невъебенной эффективности
2. суды, все как один, отказывают прокуратуре и закрывают дела. алконавт опять орет, опять плюется и призывает лохторат к одобрению очередной судебной реформы
3. оказывается, что по предъявляемым статьям (незаконное задержание, применение насилия, причинение телесных повреждений маленькой (различной) степени тяжести и умышленном повреждении автомобилей) срок давности 3 года и он уже истек.
4. лохторат переваривает лапшу, гляда вслед улетающему кортежу гаранта
...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПо подозрению в преступлениях против "Автомайдана" арестован еще один действующий полицейский, - ГПУ
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