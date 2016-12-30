 Легковушка на Житомирщине снесла забор, влетела в дом и загорелась

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областное управление ГСЧС, в селе Хмелевка (Олевский район) Skoda, съехав с проезжей части, снесла деревянный забор частного двора и врезалась в жилой дом. Автомобиль загорелся. От удара в одной из комнат дома разбилось стекло. Также осколки стекла машины повредили окна в соседнем доме, находившемся на расстоянии около 10 м.
Местные жители начали тушить пожар с помощью подручных средств. В салоне автомобиля, между передними и задними сиденьями, был обнаружен мужчина без сознания.
Прибывшие спасатели сначала вытащили пострадавшего и передали его врачам, потом быстро ликвидировали пожар. Огнем был поврежден моторный отсек машины.
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