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Все про:взятка (3174) Ивано-Франковск (564) Нацполиция (5285) чиновник (1211) ГФС (2178)

 Двух сотрудников ГФС задержали в Ивано-Франковске за получение 2 тыс. долл. взятки, - Нацполиция

Нацполиция задержала в Ивано-Франковске двух сотрудников Государственной фискальной службы за получение взятки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Работники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Ивано-Франковской области ДЗЭ Нацполиции установили сотрудников фискальной службы области, которые требовали неправомерную выгоду от директора общества, одним из видов деятельности которого является экспорт леса и лесопродукции.

Прокуратурой Ивано-Франковской области было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

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Чиновники фискальной службы требовали от директора ООО 2,5 тысячи долларов США взятки за не проведение проверки касательно соблюдения указанным обществом требований налогового законодательства и не изятие документов по осуществлению обществом хозяйственной деятельности. Чтобы обезопасить себя, привлекли в качестве посредника местного частного предпринимателя, который занимался сбором средств и передачи их фискалам.

В рамках уголовного производства правоохранители задокументировали факты получения денег и передачи их должностным лицам: 500 и 1,5 тысячи долларов США. После того, как преступники распределили между собой часть оговоренной суммы, 1,5 тысячи долларов взятки, их задержали.

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Оперативники УЗЭ и следователи областной прокуратуры провели санкционированные обыски в жилищах фигурантов дела. Правоохранители изъяли деньги, которые они получили от директора общества через посредника. В настоящее время чиновники областной ДФС задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
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я вот не пойму мусарам зарплату подняли.как брали так и берут(даже больше)и этим еще поднимут реальный выезд тогда там премия а так в райцентрах спят сутками
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвух сотрудников ГФС задержали в Ивано-Франковске за получение 2 тыс. долл. взятки, - Нацполиция
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