 Двух сотрудников ГФС задержали в Ивано-Франковске за получение 2 тыс. долл. взятки, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Работники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Ивано-Франковской области ДЗЭ Нацполиции установили сотрудников фискальной службы области, которые требовали неправомерную выгоду от директора общества, одним из видов деятельности которого является экспорт леса и лесопродукции.
Прокуратурой Ивано-Франковской области было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Чиновники фискальной службы требовали от директора ООО 2,5 тысячи долларов США взятки за не проведение проверки касательно соблюдения указанным обществом требований налогового законодательства и не изятие документов по осуществлению обществом хозяйственной деятельности. Чтобы обезопасить себя, привлекли в качестве посредника местного частного предпринимателя, который занимался сбором средств и передачи их фискалам.
В рамках уголовного производства правоохранители задокументировали факты получения денег и передачи их должностным лицам: 500 и 1,5 тысячи долларов США. После того, как преступники распределили между собой часть оговоренной суммы, 1,5 тысячи долларов взятки, их задержали.
Оперативники УЗЭ и следователи областной прокуратуры провели санкционированные обыски в жилищах фигурантов дела. Правоохранители изъяли деньги, которые они получили от директора общества через посредника. В настоящее время чиновники областной ДФС задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
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