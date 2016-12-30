 Регистрация брака за сутки начинает действовать еще в 8 городах Украины

Об этом говорится в распоряжении правительства №1068 от 28 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
В рамках пилотного проекта минимальный срок для регистрации брака с момента подачи заявления будет сокращен с 30 дней до 1 суток. Ранее Минюст прогнозировал, что с 2017 года возможно распространение данной услуги на все регионы.
Напоминаем, с июля данная процедура уже действует в Киеве, Одессе, Львове, Мариуполе (Донецкая область) и Северодонецке (Луганская область).
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Согласно части второй статьи 33 этого Кодекса по заявлению жениха и невесты регистрация БРАКА (не союза!) может осуществиться хоть в туалете, но т.к. брак возникает с момента государственной регистрации союза, до внесения изменений в ст.21 этого Кодекса брак, зарегистрированный вне органа РАГС, является недействительным (абз.2 ч.1, абз.2 ч.2 ст.40 СК Украины), т.к. психически здоровый человек (независимо от пола) не будет регистрировать "свободный" союз вне органа РАГС, находясь в состоянии либидо.
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Эту песенку мою пускай поют!
Пусть летит она по свету,
Я дарю Вам песню эту!
Эту песенку, про пять минут!
https://youtu.be/3kB72ZA1N9M
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развод теперь за сутки ввести и заживем))
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Идет новая волна перераспределения собственности.
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Тока плати.
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нам, нахер, не нужны пьяные браки и , после них, дИбльное пушечное мясо для порошенко.
к такому важному выбору нужно подходить осмысленно и сознательно.
шо то тут не то. херня какая то. кто этО придумал? назовите фамилию этого жЫвотного!
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