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Все про:брак (61) Кабмин (9556) Минюст (1001) регистрация (180)

 Регистрация брака за сутки начинает действовать еще в 8 городах Украины

Кабинет Министров запустил пилотный проект по регистрации бракосочетания в течение 24 часов в Виннице, Днепре, Луцке, Николаеве, Каменец-Подольском (Хмельницкая область), Ривне, Житомире и Харькове.

Об этом говорится в распоряжении правительства №1068 от 28 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

В рамках пилотного проекта минимальный срок для регистрации брака с момента подачи заявления будет сокращен с 30 дней до 1 суток. Ранее Минюст прогнозировал, что с 2017 года возможно распространение данной услуги на все регионы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По процедуре "Брак за сутки" уже поженились 3122 пары, - Петренко

Напоминаем, с июля данная процедура уже действует в Киеве, Одессе, Львове, Мариуполе (Донецкая область) и Северодонецке (Луганская область).
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Согласно ч.1 ст.21 Семейного кодекса Украины браком считается союз, зарегистрированный в органе ГОСУДАРСТВЕННОЙ регистрации актов гражданского состояния.

Согласно части второй статьи 33 этого Кодекса по заявлению жениха и невесты регистрация БРАКА (не союза!) может осуществиться хоть в туалете, но т.к. брак возникает с момента государственной регистрации союза, до внесения изменений в ст.21 этого Кодекса брак, зарегистрированный вне органа РАГС, является недействительным (абз.2 ч.1, абз.2 ч.2 ст.40 СК Украины), т.к. психически здоровый человек (независимо от пола) не будет регистрировать "свободный" союз вне органа РАГС, находясь в состоянии либидо.
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...так ото ж... ...я в 30 на 18 летней женился... -- три месяца легальный доступ к телу ожидали...*)
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Кто не уложится в 24 часа , рубите на пятаки .
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Я вам песенку спою про пять минут!
Эту песенку мою пускай поют!
Пусть летит она по свету,
Я дарю Вам песню эту!
Эту песенку, про пять минут!

https://youtu.be/3kB72ZA1N9M
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... с последующей пролонгацией ещё на сутки. Если понравится.
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Есть даже на час. От 500 гривен в час если оплатишь
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ребята интересуются, а с разводом за сутки как?
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то есть девушкам по вызову беспокоиться не о чем.
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...не скажи... -- спрашивают: Куды теперь ваш полный презик девать прикажете ? -- На рассаду -- отвечаю...*)
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Совкова дуристика потроху йде в минуле. От і добре.
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ну да, шоп не передумали
развод теперь за сутки ввести и заживем))
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Гетеросексуалы не возбуждайтесь, имеются в виду гомосексуальные браки
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А шоколад Липецк минсець шо является забыл но думаю поправите
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для оформления квартирных афер и афер с имуществом очень удобно.
Идет новая волна перераспределения собственности.
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Ну да,теперь все одинокие старички будут женатьіе и замужние
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Ага, за день до смерти. Не выдержали первую брачную ночь типо
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А обычный рассейский хакер это - тхир чебуреков ?
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Правильно..правильно, чтобы сцука от алиментов даже не пытался отмазаться..))
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Це реформа!
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шо то влада замухлевалась с демографией.
нам, нахер, не нужны пьяные браки и , после них, дИбльное пушечное мясо для порошенко.
к такому важному выбору нужно подходить осмысленно и сознательно.

шо то тут не то. херня какая то. кто этО придумал? назовите фамилию этого жЫвотного!
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Значит можно найти американку, которая прилетит сюда на сутки, выйдет за меня замуж и улетит. А я спокойно оформлю документы вида на жительство в США, являясь законным мужем гражданки США, и спокойно улечу туда попытать другого счастья.) Не, может лучше в Канаду? Или в Новую Зеландию? Кто как думает? Есть идеи?
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А когда будет программа Декрет за час????????????
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З кущів лунав дівочий стогін, який поступово переходив в жіночий.)))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРегистрация брака за сутки начинает действовать еще в 8 городах Украины
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