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Все про:армия (7185) потери (701) Полторак (684)

 "С 0:00 по состоянию на сейчас у нас нет ни раненных, ни погибших", - Полторак

Глава Минобороны Украины Степан Полторак констатирует отсутствие потерь среди украинских военнослужащих в пятницу по состоянию на 17:00.

Об этом он сообщил Українським Новинам, передает Цензор.НЕТ.

"С 0:00 по состоянию на сейчас у нас нет ни раненных, ни погибших. То есть нет потерь", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки погибших нет. Ранены трое украинских воинов, - спикер АТО

Таким образом министр опроверг информацию главного военного прокурора Анатолия Матиоса, сообщившего на своей странице в социальной сети Facebook, что "ныне на фронте потери - 8 военных".

Позже Матиос написал, что имел ввиду потери на фронте за вчерашний день."За вчерашний день 3 боевых раненых, 5 - небоевых потерь (1-самоубийство, 4 при неосторожном обращении с гранатой РГД-5)", - отметил он.
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достижение..плять..сепары бухать начали..как набухаются так и жди сюрпризов...два дебила....минуты считают когда потерь нет..шо гидран шо степан
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И Слава Богу!!! Может хоть на праздники ребята отдохнут!!! С Наступающим Новым Годом!!!
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Гланое только не раслабляться, боярышника обожрутся и снова подарков набросают.
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молодец , мин.обороны , молодец , а два дня назад 2-200 и 2-300 !!!! где был ваш комент ???? еще до конца дня 6 часов ....НАКАРКАЕШ !!!!
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Перестань називати совковими кодами загиблих та поранених Героїв.Нічого проти тебе не маю,але в такий спосіб ти робиш їх жертви безликими.
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....уже восемь ГЕРОЕВ погибло !!!! по экспрессу тв передали
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Хоч би ото вже мовчав,армійський дубовий уєбень.Нема,і добре-нащо ото рота розкривати.
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....под таким генералисимусом воюете ???? это не КОМАНДИР !!!
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..от, что б их, с 0:00 следующего года вообще небыло!
...но повоюем ещё... -- кацапам помирать, как нам жить -- в кайф. ...
Слава Украине! Будем жить!
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Дуболомство и совок это все,что нужно знать про наших хенералов.Привыкли для галочки служить.Жаль пацанов которыми этот совок командует.
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мы поняли. Это типа заслуга каракуля. Я о другом. Не связано ли данные о потерях с приездом маккейна ? Сегодня кто то на 112 м говорил, что амеры не довольны что им врут о реальных потерях. Типа наши озвучили цифру 9 по светлодарском, а маккейн верит в 19.
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сплюнте пожалуйста, а то вам в мягком кожаном кресле, всё легко вангуется и СЧИТАЕТСЯ!
и за ваше кресло/зарплату/жiнку/хатинку , там хлопцы умираю и увечат их кацапские упыри.
так, шо давайте меньше пафосу и больше реальной заботы. пожалуйста.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"С 0:00 по состоянию на сейчас у нас нет ни раненных, ни погибших", - Полторак
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