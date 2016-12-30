 "С 0:00 по состоянию на сейчас у нас нет ни раненных, ни погибших", - Полторак

Об этом он сообщил Українським Новинам, передает Цензор.НЕТ.
"С 0:00 по состоянию на сейчас у нас нет ни раненных, ни погибших. То есть нет потерь", - сказал он.
Таким образом министр опроверг информацию главного военного прокурора Анатолия Матиоса, сообщившего на своей странице в социальной сети Facebook, что "ныне на фронте потери - 8 военных".
Позже Матиос написал, что имел ввиду потери на фронте за вчерашний день."За вчерашний день 3 боевых раненых, 5 - небоевых потерь (1-самоубийство, 4 при неосторожном обращении с гранатой РГД-5)", - отметил он.
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...но повоюем ещё... -- кацапам помирать, как нам жить -- в кайф. ...
Слава Украине! Будем жить!
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и за ваше кресло/зарплату/жiнку/хатинку , там хлопцы умираю и увечат их кацапские упыри.
так, шо давайте меньше пафосу и больше реальной заботы. пожалуйста.
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