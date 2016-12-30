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Все про:армия (7185) помощь (3108) посол (1010) посольство Украины (102) Турция (1714)

 Турция выделит Украине в 2017 году 3,1 млн долл. на нужды армии, - посол Сибига

Турция выделит 3,1 млн долларов на нужды украинской армии в 2017 году.

Об этом в своем микроблоге Twitter написал посол Украины в Турции Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Чудесное окончание года, подписал соглашение. Будет помощь Турции в 2017 для украинской армии 3,1 млн долларов. Стратегическое партнерство в действии", - написал посол. Сибига добавил, что сотрудничество с Турцией в военно-промышленной сфере является ключевым приоритетом в 2017 году.

Также читайте: Правительство Турции утвердило соглашение по проекту "Турецкий поток"

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У курдов был шанс в 40-х , но они хотели мировой войны .
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Да нет конечно , повелись на кремлевских говнюков , в итоге просрали возможность создания своей страны .
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Он понимает ситуацию, и изворотлив! Дивиденды от этих денег могут быть колосальные при локальном конфликте. Да и у нас с турками никаких разногласий нету.
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Ну 3 млн. деньги, мягко говоря, не такие уж большие. Скорее символические. На ботинки и куртки для батальона Ислямова.

Гораздо важнее, что Турция согласилась на турецкий поток, который пустит газ в обход Украины. Вот с этим нужно быть настороже.

Да и Турция, россия и Иран решили поделить Сирию без американцев. Так что, выводы делаете сами.
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В общем, диктаторы всегда будут друг за друга держаться. Ведь если сломается один - остальные посыпятся, как карточный домик. А Эрдоган уже начал строить диктатуру. Они там хотят перейти к Президентской форме правления. Так что, всё серьезно.
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Не только согласилась на поток но и сотрудник спецслужбы в прямом эфире замочил посла русни , а та утерлась .
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А какая должна быть ответка? Убить посла в ответ, объявить войну? У них общие бизнес-интересы.

Эрдоган, вроде топит за Меджлис, но турецкие суда снуют в Крым.

Эрдоган поддерживает туркоманов, которых бомбит вова, но согласился на Турецкий поток.
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Вы серьезно спрашиваете какая должна быть ответка за убийство посла сотрудником государственной спецслужбы ? Обратитесь хотя бы к Ясе Чингизхана .
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Я ничего не спрашиваю. Я лишь призываю быть с турками настороже. Где есть общие интересы - нужно работать, где нет - стараться выстраивать отношения.
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К тому же скоро безвиз.
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Не нож, а мужской половой орган и не в спину, а пониже. Иначе Эрдоган был бы бабушкой.
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Вот это номер не важна сумма очень интересно для армии кацапы шо опять Эрдоган чмо
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немного но все равно спасибо . а вот если в наступающем году еще одну москальскую СУшку в Сирии завалят вообще молодцы будут
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Путин поздравил президента Турции с Новым годом.
Рэджэп Эторган, Карл, Рэджэп Эторган
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Турция выделит Украине в 2017 году 3,1 млн долл. на нужды армии, - посол Сибига
http://censor.net.ua/news/421749/turtsiya_vydelit_ukraine_v_2017_godu_31_mln_doll_na_nujdy_armii_posol_sibiga

Чиновник Минобороны задержан в Одессе при получении 350 тыс. грн взятки, - Матиос.
http://censor.net.ua/photo_news/421748/chinovnik_minoborony_zaderjan_v_odesse_pri_poluchenii_350_tys_grn_vzyatki_matios_fotoreportaj
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Одна под другой статьи на цензоре.

Иностранные государства помогают Украине финансово в усилении обороноспособности, а украинские чиновники деньги тупо киздят.
Театр абсурда.
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Зачем спамить , репост ЦН уже запрещен ? Человек правильную тему поднял .
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турция - бацька номер2.
на двух скачущих лошадях однои задницеи усидеть хочет.
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Просто так деньги не дарят. Им это выгодно.
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Щелбанчик , но вместе с послом и самолетом номалек .
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Это у нас и так есть , важен сам факт поддержки .
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все правильно,турки пошли своим путем :D

В МИД Турции назвали неправильным подходом высылку российских дипломатов из США: https://life.ru/954539
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Опят помидоры будут давить!?, мне их жалко
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в новостях пишут про твит без ссылки на сам твит. мне нравятся эти новости
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=)))

Американцы отобрали у Чуркина дачу в США
Второй объект, который отобрали у российских дипломатов в США оказался дачей представителя РФ в ООН Чуркина в штате Нью-Йорк


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шо то не пойму я этих турок!?
думаю, шо кацапам рановато их в губы целовать. бо могут , тем временем, и жопу трахнуть кацапьё. незаметно. но потом больно.
самолёт сбили, посла убили, Украине 3 ляма баков отстегнули...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТурция выделит Украине в 2017 году 3,1 млн долл. на нужды армии, - посол Сибига
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