 Турция выделит Украине в 2017 году 3,1 млн долл. на нужды армии, - посол Сибига

Об этом в своем микроблоге Twitter написал посол Украины в Турции Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Чудесное окончание года, подписал соглашение. Будет помощь Турции в 2017 для украинской армии 3,1 млн долларов. Стратегическое партнерство в действии", - написал посол. Сибига добавил, что сотрудничество с Турцией в военно-промышленной сфере является ключевым приоритетом в 2017 году.
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Гораздо важнее, что Турция согласилась на турецкий поток, который пустит газ в обход Украины. Вот с этим нужно быть настороже.
Да и Турция, россия и Иран решили поделить Сирию без американцев. Так что, выводы делаете сами.
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Эрдоган, вроде топит за Меджлис, но турецкие суда снуют в Крым.
Эрдоган поддерживает туркоманов, которых бомбит вова, но согласился на Турецкий поток.
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Рэджэп Эторган, Карл, Рэджэп Эторган
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http://censor.net.ua/news/421749/turtsiya_vydelit_ukraine_v_2017_godu_31_mln_doll_na_nujdy_armii_posol_sibiga
Чиновник Минобороны задержан в Одессе при получении 350 тыс. грн взятки, - Матиос.
http://censor.net.ua/photo_news/421748/chinovnik_minoborony_zaderjan_v_odesse_pri_poluchenii_350_tys_grn_vzyatki_matios_fotoreportaj
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Одна под другой статьи на цензоре.
Иностранные государства помогают Украине финансово в усилении обороноспособности, а украинские чиновники деньги тупо киздят.
Театр абсурда.
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на двух скачущих лошадях однои задницеи усидеть хочет.
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В МИД Турции назвали неправильным подходом высылку российских дипломатов из США: https://life.ru/954539
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Гешефтам Слава !!
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Американцы отобрали у Чуркина дачу в США
Второй объект, который отобрали у российских дипломатов в США оказался дачей представителя РФ в ООН Чуркина в штате Нью-Йорк
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думаю, шо кацапам рановато их в губы целовать. бо могут , тем временем, и жопу трахнуть кацапьё. незаметно. но потом больно.
самолёт сбили, посла убили, Украине 3 ляма баков отстегнули...
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