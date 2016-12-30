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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:КГГА (1821) Киев (15729) Кличко (2499) отпуск (202)

 Кличко ушел в отпуск до 7 января

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко ушел в отпуск с 30 декабря по 6 января.

Об этом говорится в распоряжениях мэра от 30 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

В частности, в документе сказано, что Кличко по согласованию с президентом Украины отбыл в ежегодный отпуск продолжительностью 5 календарных дней - с 30 декабря 2016 по 4 января 2017 года.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Налейте что-нибудь покрепче!", - Гройсман и Кличко выпили глинтвейна на рождественской ярмарке. ВИДЕО

Кроме этого, Кличко также согласовал с президентом еще один отпуск без сохранения заработной платы - с 5 до 6 января 2017 года.

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Хоть пару недель Киевляне отдохнут от Цицерона
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да можно еще в замок его кабинета супер клея залить еще пару недель будет разбираться
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для педалика разбираться - это сложно...
неделю головой в дверь стучать будет
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Но если потому и в общем
Вы ставите вопрос ребром
Не только всё лишь, это точно.
Что как бы, якобы, о том.
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Виталий Владимирович вы новое стихотворение написали, как глубоко и тонко))
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Работаешь на Кличко денщиком? Ну так отдыхай ,пока хозяин в отпуске
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чего??? ты что об стену ушибся или суть написаного не понял
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Ты же само написало ,шо Киев отдохнет. Или это не ты было?
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животное я сказал что Киев отдохнет от барашка в чем ты не согласен
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Денщик ,отдыхай и набирайся сил к приезду хозяина
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альёша, это ты поломойкой у всех холуйских холуйков "работаешь". Языком все щели вымываешь.
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в яку відпустку ?
В декретну ? після контактов с фігташем ?
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Кличко ушел в отпуск до 7 января

"Алло, Марк Абрамович! Зайдёт Гриша --дайте ему в морду! Заранее благодарен." (М.Жванецкий)
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Троллям даже отпуск чей-то 5 дневный зрада
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Как это они не написали про липецк и шоколад.
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Ну ты же написало. Отметилось. И секеленко тебя приголубил.
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Ла-ла) не сомневайся у него 55% голосов нарисованіх) біло) на віборах последних!
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Александр я и не сомневаюсь и шо мэр хреновый тоже но я оч. редко вижу в каментах что люди им недовольство высказывают
то есть он когда тихо сидит и не лезет в телевизор, то он и не мешает получается? но не для этого ж мэра люди содержат.
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так а шо высказывать, это шо-то поменяет?! ждем перевыборов и голосуем за педальку апять,
спасибо есть ахрендовский!
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Регулярно новости о беспределах на территории боксера.
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Он и еще, мер Львова, - это маленький шанс Украины на спасение. Был приятно удивлен, когда на форуме для предпренимателей м Инвестиционном форуме, Кличко , с цифрами , на трех языках расказавл о проблемах города , и как он будет их решать. Провда чиновники Оболонского района имели ввиду его распоряжения , и активно придумываят наглые схемы по деребану "Бюджета участия"
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вы из Киева? расскажите не про форумы и цифры с планами а про конкретные достижения
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Один из лучших. Яне говою, что хороший, но на роль лучшего мог бы претендовать только Омельченко.
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Дороги массово и качественно ремонтируют, бухло не продают ночью. Уже неплохо. В любом случае в Киеве стало лучше.
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можно конкретно? какую дорогу когда

вы из Киева спрашиваю
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Да, я из Киева. Полно дорог по всему городу. И не заметить это может только слепой.
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а есть название у этих дорог? это первый вопрос. Если да то какие конкретно дороги.

И второе. Ремонтом дорог занимается не министерство а мэры?
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В качестве примера улица Вербицкого, а на самом деле их сотни. В Киеве этим занимается мэр.
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а вон человек пишет внизу что парочка дорог всего
я в Киеве не была с августа 2015 но никаких покращень тогда не заметила
движение оч. нескоординировано, не то шо за руль сесть страшно, страшно ехать в такси, правила вообще никто особо не соблюдает, потому что и не получится их соблюдать
но все это только потому что эти моменты вообще не отрегулированы

Кличко в Германии жил дофига лет и знает как тут это работает. Только почему-то нифига не делает.
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Не парочка дорог, а парочка процентов мз многих тысяч.
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улица Вербицкого, полно дорог, их сотни. Их тысячи. Их миллионы. Каждому киевлянину по своей улице!
Улица Архитектора Вербицкого находится в Киеве в Дарницком районе. Общая протяженность этой улицы, которая идет полукольцом, 2,3 километра. 2,3 КИЛОМЕТРА!!!!
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Ла-ла, шо ты спрашиваешь?! да есть пару дорог в Киеве поремонтированых), где-то 2-3% от всего шо есть, так шо чел пашет)) на телевизор...
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слушай ну я ж его за язык не тянула, он сам пришел и хочет рассказать о покращеннях. Так пусть конкретно с цифрами, названиями, датами. А то я тупая, я не понимаю без фактов
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Какие даты-цифры? Ты немка и нифина не знаешь.
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ты там Германии)) забыла, шо такое пиз-дешь пиар! , прости шо так написал!
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Не знаю, сколько процентов, но такого массового ремонта в Киеве я не видел ранее.
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возьми проедь на машине, сразу все колеса вопросы отпадет))))))))))))))))
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А вот и не стану ездить! У меня прав нету.
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У него прав нетУ, у него обязанность: хвалить кормчих.
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Да ну ладно,Омельченко алкоголик. Что хорошего то сделал ?
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вот крохобор)), астальное оплатят кияне)) - рабта-давці підалькі))
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...блин! -- а ведь чуть Виталя презиком не стал... -- гансюки старались, аж бушлат заворачивался... ...чур-чур меня... ... Брэк! -- хай отдохнёт трошки ... ...в Осокорках... ...я надеюсь ...*)
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Дочка мера Кличка вважає своїм домом Лос-Анджелес і хизується американським паспортом
http://kyiv.depo.ua/ukr/kyiv/dochka-mera-klichka-vvazhae-svoyim-domom-los-andzheles-i-hizuetsya-30062016120000
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пусть и не возвращается, киевлянам только польза будет..
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- Куме, вы знаете, что боксёр по окончании карьеры может стать либо тренером, либо вышибалой, либо гопником.
- И кто, по-вашему, мэр Киева?
- Ну, не тренер - точно.
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Во, дела! Даже я, оторванный в этом году на 4 месяца от ИНЕТа... и то помню о его 5-ти отпусках. Это- точно! Ну, ладно... он же с велика падал... травма, то да сё...
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Переведи. Тут было иное. Я ж попал в порт Кавказ. А там- не забалуешь.
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4 месяца в Кавказе? И симок нет? Они везде есть....даже в Гондурасе
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Молодесь,Педалик.Работа - не буй.Стояла и стоять будет.
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Кошка родила котят, пусть еб... как хотят!
Щас бы пацаны с передка ушли до 7-го...
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ХОТИТЕ ТЕПЛА ? ВСТАНЬТЕ В УГОЛ, ТАМ 90 градусов!
(В.КЛЫЧИКО)
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Готовится к изданию Книга памяти «Разрушители Киева: от Батыя до Кличко».
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ГПУ допросила Кличко по делу Майдана. Но Виталик даже под пытками не смог связать двух слов.
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да и хрен с ним..дебило..весь свой респект потерял из за долбаных мафов
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По его"Мыслям" в слух он от туда и не выходил!
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Кличко-пожалуй единственный из всех политиков,кто без зазрения совести может иметь счета в зарубежных банках,разьезжать на мерседесе или хоть на Ролс Ройсе.Потому что капитал свой заработал на рингах по-честному.
Кто сомневается-пусть вызовет на бой какого нибудь Льюиса .Гонорара на мерс хватит а мабуть и на костыли
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