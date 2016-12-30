 Кличко ушел в отпуск до 7 января

Об этом говорится в распоряжениях мэра от 30 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
В частности, в документе сказано, что Кличко по согласованию с президентом Украины отбыл в ежегодный отпуск продолжительностью 5 календарных дней - с 30 декабря 2016 по 4 января 2017 года.
Кроме этого, Кличко также согласовал с президентом еще один отпуск без сохранения заработной платы - с 5 до 6 января 2017 года.
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неделю головой в дверь стучать будет
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Вы ставите вопрос ребром
Не только всё лишь, это точно.
Что как бы, якобы, о том.
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В декретну ? після контактов с фігташем ?
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"Алло, Марк Абрамович! Зайдёт Гриша --дайте ему в морду! Заранее благодарен." (М.Жванецкий)
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то есть он когда тихо сидит и не лезет в телевизор, то он и не мешает получается? но не для этого ж мэра люди содержат.
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спасибо есть ахрендовский!
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https://www.youtube.com/watch?v=1S8OFopgHRM
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вы из Киева спрашиваю
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И второе. Ремонтом дорог занимается не министерство а мэры?
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я в Киеве не была с августа 2015 но никаких покращень тогда не заметила
движение оч. нескоординировано, не то шо за руль сесть страшно, страшно ехать в такси, правила вообще никто особо не соблюдает, потому что и не получится их соблюдать
но все это только потому что эти моменты вообще не отрегулированы
Кличко в Германии жил дофига лет и знает как тут это работает. Только почему-то нифига не делает.
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Улица Архитектора Вербицкого находится в Киеве в Дарницком районе. Общая протяженность этой улицы, которая идет полукольцом, 2,3 километра. 2,3 КИЛОМЕТРА!!!!
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пиз-дешьпиар! , прости шо так написал!
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колеса вопросыотпадет))))))))))))))))
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https://kiev.pravda.com.ua/news/584181b76d3b8/
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http://kyiv.depo.ua/ukr/kyiv/dochka-mera-klichka-vvazhae-svoyim-domom-los-andzheles-i-hizuetsya-30062016120000
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- И кто, по-вашему, мэр Киева?
- Ну, не тренер - точно.
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Щас бы пацаны с передка ушли до 7-го...
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(В.КЛЫЧИКО)
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типа, против рых и ваты, но не вата?
гы
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смог связать двух слов?
так скажи двух слов
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Кто сомневается-пусть вызовет на бой какого нибудь Льюиса .Гонорара на мерс хватит а мабуть и на костыли
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