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Все про:Львовщина (1232) ОГА (1208) пьянство (628) чиновник (1211) РГА (103) патрульная полиция (1102) Парасюк (109) Синютка (14)

 Глава районной администрации на Львовщине Щур увольняется, после того, как была уличена патрульными в пьяном вождении

Во Львовской области председатель Жовковской районной государственной администрации Надежда Щур написала заявление об увольнении после инцидента с пьяным вождением.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Учитывая общественный резонанс, председатель Жовковской РГА написала заявление об увольнении", - написал на своей странице в Facebook председатель Львовской облгосадминистрации Олег Синютка. При этом чиновник не уточнил, какой именно общественный резонанс стал основанием для написания чиновницей заявления об увольнении.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Львова, сегодня, 30 декабря, в 00:25 на автодороге Львов-Рава-Русская патрульные остановили автомобиль Chevrolet Aveo, который двигался в сторону Львова, хаотично перемещаясь с одной полосы дороги на другую с включенными противотуманными фарами, в которых, учитывая погодные условия, не было необходимости. Во время проверки документов у 46-летней женщины-водителя патрульные почувствовали от нее запах алкоголя, она не могла четко изъясняться.

От прохождения проверки на "Драгере" женщина отказалась, и вместе с патрульными поехала для прохождения осмотра во Львовский наркологический диспансер, что на ул. Научной. После забора анализа женщина покинула диспансер, однако врачи отказались передать образцы биоматериала работнице патрульной полиции. О данном инциденте стало известно общественными активистам, которые ночью прибыли в диспансер, чтобы, по их словам, не допустить фальсификации анализов, в чем они заподозрили медиков.

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Как отметила пресс-секретарь патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий, в данное время группа общественных активистов все еще находится в диспансере, а результаты анализов им не сообщают. Ночью в диспансер также приехал народный депутат Владимир Парасюк, который заявил, что главный врач диспансера Мирослава Кабанчик дала указание подчиненным сфальсифицировать результаты анализов. Он написал на своей странице в Facebook: "Надежда Щур - председатель Жовковской РГА, после новогоднего корпоратива села нетрезвой за руль. Его задержала патрульная полиция. Она отказалась проходить тест на состояние алкогольного опьянения. Отправились во Львовский областной наркологический диспансер. А здесь все как всегда. Указание сверху от Кабанчик Мирославы Орестовны - и все фальсифицируется! Сейчас мы здесь. С нами патрульные, которые хотят доказать, что правда всегда побеждает. Олег Синютка, ждем от вас реакции".

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Чтобы не кукарекали йулепутеноподстилки, но Украина меняется в лучшую сторону. Джамал любитель янукоВоща, когда такое раньше было возможно, чтобы за вождение в пьяном виде глава района увольнялась?
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Не факт, що вона зробила це добровільно. Джамал в бані, тому і відповів за нього.
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Э-эх! Зря Парасюк заявил об истечении квоты на мордобой!

17 минут своей жизни я да ещё около 10 тысяч граждан потратили не зря, просматривая стрим Парасюка группового видеосекса его с двумя "честными" из кабинета психиатра-нарколога, где он оказался по просьбе полицейских и в который ждёт гостей из руководства Облздрава и Минздрава. Ждём-с продолжения.

Источник: http://zaxid.net/news/showNews.do?parasyuk_zachinivsya_u_kabineti_z_golovnim_likarem_narkodispansera_i_ne_vpuskaye_politsiyu&objectId=1414122
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Ты своему путену с утра молишся, или после того как три раза прокукарекаешь "Юлькаваровка"?
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Всегда писал - сажать за сам факт управления под градусом!
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Как за попытку убийства. Вот только вопрос с промиле остаётся.
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Як показує історія, само по собі посилення покарання не знижує злочинність в перспективі. Треба технічно унеможливлювати п'яну їзду.
P.S. Це стосується не України, а ситуації в цілому.
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А.они говорят,что все плохо.Есть и положительные процессы.
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Поражает, как порохоботы каждые день находят позитив в том кошмаре, который происходит в стране и потом тычут всем в глаза, мол смотрите, вы все дебилы, не видите как становится хорошо... Напоминают свинью, которая в дерьме ищет кусочек картошки.
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Как такой слабохарактерный человек может работать в госорганах - тут сабжей на взятках ловят,а им хоть бы хны...
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крыса тварь хитрая !! их ловить и убивать лопатой нада с первого раза потому что потом хрен поймаеш !!!
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уволена по собственному - и все?...
а медаль или орден на выход ?
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Ну и что,через суд восстановится, вот увидите....
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Коли дороги контролювали ДАІ то цей диспансер у змові з мусорами фальсифікував аналізи і з людей збирали гроші,тому треба зробити розслідування про діяльність цих лікарів,про ці випадки навіть газета Експрес писала
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Кабанчик, Щур...............Их по фамилиям в начальники выбирали ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава районной администрации на Львовщине Щур увольняется, после того, как была уличена патрульными в пьяном вождении
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