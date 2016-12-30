 Глава районной администрации на Львовщине Щур увольняется, после того, как была уличена патрульными в пьяном вождении

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Учитывая общественный резонанс, председатель Жовковской РГА написала заявление об увольнении", - написал на своей странице в Facebook председатель Львовской облгосадминистрации Олег Синютка. При этом чиновник не уточнил, какой именно общественный резонанс стал основанием для написания чиновницей заявления об увольнении.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Львова, сегодня, 30 декабря, в 00:25 на автодороге Львов-Рава-Русская патрульные остановили автомобиль Chevrolet Aveo, который двигался в сторону Львова, хаотично перемещаясь с одной полосы дороги на другую с включенными противотуманными фарами, в которых, учитывая погодные условия, не было необходимости. Во время проверки документов у 46-летней женщины-водителя патрульные почувствовали от нее запах алкоголя, она не могла четко изъясняться.
От прохождения проверки на "Драгере" женщина отказалась, и вместе с патрульными поехала для прохождения осмотра во Львовский наркологический диспансер, что на ул. Научной. После забора анализа женщина покинула диспансер, однако врачи отказались передать образцы биоматериала работнице патрульной полиции. О данном инциденте стало известно общественными активистам, которые ночью прибыли в диспансер, чтобы, по их словам, не допустить фальсификации анализов, в чем они заподозрили медиков.
Как отметила пресс-секретарь патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий, в данное время группа общественных активистов все еще находится в диспансере, а результаты анализов им не сообщают. Ночью в диспансер также приехал народный депутат Владимир Парасюк, который заявил, что главный врач диспансера Мирослава Кабанчик дала указание подчиненным сфальсифицировать результаты анализов. Он написал на своей странице в Facebook: "Надежда Щур - председатель Жовковской РГА, после новогоднего корпоратива села нетрезвой за руль. Его задержала патрульная полиция. Она отказалась проходить тест на состояние алкогольного опьянения. Отправились во Львовский областной наркологический диспансер. А здесь все как всегда. Указание сверху от Кабанчик Мирославы Орестовны - и все фальсифицируется! Сейчас мы здесь. С нами патрульные, которые хотят доказать, что правда всегда побеждает. Олег Синютка, ждем от вас реакции".
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17 минут своей жизни я да ещё около 10 тысяч граждан потратили не зря, просматривая стрим Парасюка группового видеосекса его с двумя "честными" из кабинета психиатра-нарколога, где он оказался по просьбе полицейских и в который ждёт гостей из руководства Облздрава и Минздрава. Ждём-с продолжения.
Источник: http://zaxid.net/news/showNews.do?parasyuk_zachinivsya_u_kabineti_z_golovnim_likarem_narkodispansera_i_ne_vpuskaye_politsiyu&objectId=1414122
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P.S. Це стосується не України, а ситуації в цілому.
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а медаль или орден на выход ?
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