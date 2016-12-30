 Статус беженца в России с начала 2015 года получили 115 украинцев, - Ирина Геращенко

Об этом представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко рассказала в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
"С 2015 года по 1 октября 2016 года территориальными органами МВД Российской Федерации принято решение о признании беженцами в отношении... 115 граждан Украины, из них 84 - в 2015 году и за 9 месяцев 2016 года - 31", - сообщила Геращенко.
По ее словам, МИД получил ответ, что, по информации главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации, на 1 октября 2016 года на территории РФ проживают лишь 99 323 гражданина Украины, которым оформлен вид на жительство.
"В основном это трудовые мигранты. На временное проживание разрешение дано 238 000 человек. За 9 месяцев 2016 года территориальными органами Российской Федерации принято решение о выдаче вида на жительство 45 тысячам граждан Украины и 132 тысячи патентов на осуществление трудовой деятельности. То есть, все те, кому дали справку на временное проживание - это, как правило, работающие украинцы", - подчеркнула Геращенко.
Она подчеркнула, что стране-агрессору не нужны беженцы с оккупированных ею территорий, "там ждут трудовых мигрантов, но не беженцев".
"В этих красноречивых цифрах, которые мы выбили от РФ, указано, что в 2015 году на территории РФ находилось более 1 миллиона вынужденных переселенцев, в том числе 395 тысяч тех, кто официально обратился в соответствующие органы, чтобы им предоставили временное убежище, 6 822 просили статус беженца, более 270 тысяч - оформление разрешения на временное проживание, 60 тысяч - разрешения на проживание, 130 тысяч просили обретения гражданства, 150 тысяч просили об участии в государственной программе содействия добровольному переселению. Ну, а сколько же людей эти статусы и гражданство получили? Вопрос риторический. И жаль, что эти цифры не знают на оккупированном Донбассе, им бы было интересно услышать", - подчеркнула первый заместитель Председателя Верховной Рады.
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На "Боярышник" потянуло.
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арифметика о том, где ЖОПА на лицо.
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Кто-то понял почему риторический? Рашка не дала цифры или никто ничего не получил?
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а правда классно получилось у тебя...?
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