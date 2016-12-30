EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины
  1010  51
Все про:беженцы (945) Геращенко Ирина (774) МИД РФ (878) Донбасс (11664)

 Статус беженца в России с начала 2015 года получили 115 украинцев, - Ирина Геращенко

Министерство внутренних дел Российской Федерации предоставило статус беженца 115 гражданам Украины.

Об этом представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко рассказала в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"С 2015 года по 1 октября 2016 года территориальными органами МВД Российской Федерации принято решение о признании беженцами в отношении... 115 граждан Украины, из них 84 - в 2015 году и за 9 месяцев 2016 года - 31", - сообщила Геращенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минсоцполитики зарегистрировало 1,66 млн переселенцев с Донбасса и Крыма

По ее словам, МИД получил ответ, что, по информации главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации, на 1 октября 2016 года на территории РФ проживают лишь 99 323 гражданина Украины, которым оформлен вид на жительство.

"В основном это трудовые мигранты. На временное проживание разрешение дано 238 000 человек. За 9 месяцев 2016 года территориальными органами Российской Федерации принято решение о выдаче вида на жительство 45 тысячам граждан Украины и 132 тысячи патентов на осуществление трудовой деятельности. То есть, все те, кому дали справку на временное проживание - это, как правило, работающие украинцы", - подчеркнула Геращенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинцы вторые по числу ходатайств о предоставлении убежища в Польше

Она подчеркнула, что стране-агрессору не нужны беженцы с оккупированных ею территорий, "там ждут трудовых мигрантов, но не беженцев".

"В этих красноречивых цифрах, которые мы выбили от РФ, указано, что в 2015 году на территории РФ находилось более 1 миллиона вынужденных переселенцев, в том числе 395 тысяч тех, кто официально обратился в соответствующие органы, чтобы им предоставили временное убежище, 6 822 просили статус беженца, более 270 тысяч - оформление разрешения на временное проживание, 60 тысяч - разрешения на проживание, 130 тысяч просили обретения гражданства, 150 тысяч просили об участии в государственной программе содействия добровольному переселению. Ну, а сколько же людей эти статусы и гражданство получили? Вопрос риторический. И жаль, что эти цифры не знают на оккупированном Донбассе, им бы было интересно услышать", - подчеркнула первый заместитель Председателя Верховной Рады.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 46-летний российский блогер попросил политического убежища в Украине, - Госпогранслужба
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
115 ))))))))))))) хм, а киселев-соловьев гутарили о миллионах!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тож в телевизоре где распятые мальчики в трусиках
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это и есть те самые мальчики с ихними мамами...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
янукоВощь, бимба, Царёв-шариков и прочая рыговская мразота.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Паходу, лучшие представители "украинского" генофонда, не ???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
От и добре все кто любит кацей так и должны поступать молодцы
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Статус беженца в России с начала 2015 года получили 115 украинцев"

На "Боярышник" потянуло.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Почему пишут "Украинцев"? Надо писать 115 ватников из Украины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
из Украины уехало по другим странам тысячи людей у кого была такая возможность, они тоже ватники Не от хорошей жизни, В Украине остаются только те у кого нет средств свалить в лучшие места а не из чувства патриотизма, и это понимаю не только я
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ватники едут на паРашку к плешивому педерасту-педофилу путену.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
туда только алкашня едет нормальные люди в русю не поедут
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ты конкретный чурсин и панимаеш соответственно. Под понятием свалить ты кнэшнаже подразумеваеш и тех кто работает в Европе. Ты кнешнажэ не ф курсах, но у тех кто работет в Европе, семьи и имущество находятся в Украине, просто они не хотят работать на зажравшегося поца, который не знает какие рога себе на башку напялить, а платит за работу минимум в восемь раз меньше, чем платят в Европе за аналогичную работу. Под тваим "лучшим местом" является лиш место где есть возможность работать и получать за работу плату которая устраивает и не более.
 показать весь комментарий
Ответить
 
видимо уборка туалетов в Польше намертво закрепилась в твоей башке хлопчик
 показать весь комментарий
Ответить
 
видимо ты конкретный чурсин таки конкретный, есля акрамя туалетов в тваей башке больше ничего не закрепляется. Ты видать потомственный уборщик туалетов, так как кому, шо а вшивый о бане. Прикинь, в Польше, кроме туалетов есть еще много разнообразных мест где работают, да и туалетов на всех не хватит. Вот вЯликая паРаша, откуда ты смердиш сваим русским духом о наболевшей теме - туалетах, как и свойственно кацапам, совсем другое дело, где срёте жывотные там и жывёте.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну во первых живу я в Харькове конечно же в ватном городе . а как иначе, куда в последнее время паломничество со многих областей в поисках работы и учебы, а по поводу работы то в ЕС украинцев почему то не особо берут на нормальную работу, почему так
 показать весь комментарий
Ответить
 
и 6 тысяч расиан попросили гражданство Украины.
арифметика о том, где ЖОПА на лицо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну да, арифметика на лицо - 130 тысяч просили обретения гражданства, 150 тысяч просили об участии в государственной программе содействия добровольному переселению. Итого 280 тысяч граждан Украины, желающих получить расианское гражданство против 6000 расиан просивших гражданство Украины. Арифметика наука точная.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мадам, вы читать умеете? Читали статью внимательно?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Повчальна статистика. Для тих, хто вміє мислити.
 показать весь комментарий
Ответить
 
О, пля! А по кисельтв говорили (да и сейчас продолжают) о миллионах беженцев, бегущих от хунты в поисках спасения. И еще о том, что душа российского народа всегда отзывалась на страдания своих соседей и оказывала братскую помосчь в лице бурятских спасателей. И о том, что не все добежали, некоторых распяли... И о ядерном пеп... Не, это другое... Неужели врут?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Более 280 тысяч украинцев получили статус беженца или временное убежище в России
Читать далее: http://ukraina.ru/news/20161004/1017599340.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
У нас внутрішніх переселенців мабуть тільки в Києві стільки... Тільки офіційно зарегено 1,5 млн. біженців, а ще купа неофіційних...
 показать весь комментарий
Ответить
 
До обидного мало.. Это ж сколько здесь ещё гадья осталось.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Господи, к чему это?Ну для сравнения бы написали сколько людей получили беженца в ЕС и США,трудовые мать их мигранты.Да большая часть живет и работает нелегально,еще и переводы шлет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну, а сколько же людей эти статусы и гражданство получили? Вопрос риторический. Источник: http://censor.net.ua/n421745

Кто-то понял почему риторический? Рашка не дала цифры или никто ничего не получил?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ты уже отошёл от отпивания ваших ихтиандров...?
а правда классно получилось у тебя...?
 показать весь комментарий
Ответить
 
подождите а как же 5 млн беженцев с Данбасса и все накормленные обогретые и бесплатно расселенные? врут значит русские пропагандоны?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Врёт Геращенко. Интересно, а было,когда она не врала?
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Статус беженца в России с начала 2015 года получили 115 украинцев, - Ирина Геращенко" - сожалеть тут не о чём, в паРашу выезжает совок и всякий мусор, это надо приветствовать, у нас такого отребья ещё хватает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а как же программа поддержки сАотечественников?чота совсем мало...
 показать весь комментарий
Ответить
 
кацапи кричать про те як їм куйово жити в Україні ...але чомусь туди на гггодіну не поспішають...запитав якось у знайомого кацапчика ...чому ж не їде на гггодіну ...там ХУЙЛО цілу програму розробив для репатріантів ...у відповідь почув : у меня здесь семья , дети , внуки ...куда я на старость поеду...кажу так там у тебе рідня брати сестри дядьки всі свої...русская речь кругом...краса...не хоче чомусь у свій Мухосранськ повертатися...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Виїхали б сепари в дурашу і на Україні стало б тихо і спокійно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это не украинцы а хохла как половина московской эстрады.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Щось малувато в брацкую страну хохлів поїхало. Інші хохли тікають в українські міста до українців. Хоча все одно навіть тут у нас сидять і чекають Путіна та ненавидять українську мову.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Что то маловато ватанов побежало в рашку маловато
 показать весь комментарий
Ответить
 
115 миллионов ? Рашкованы что то говорили о миллионах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А куда делось 2,5 миллиона выехавших на зароботки в Рашу по данным нашего Минсоцполитики? Или стали тихими соседями?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСтатус беженца в России с начала 2015 года получили 115 украинцев, - Ирина Геращенко
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия боевик военнослужащие Гройсман ГФС Донбасс Евросоюз Кабмин кибербезопасность Киев МИД РФ Минобороны НАТО Нацполиция Новый год обмен обстрел Одесса патрульная полиция Пинчук Порошенко Путин розыск Россия Савченко санкции СНБО США убийство
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти