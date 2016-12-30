EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины
  1784  50
Все про:агрессия (1018) Парубий (1244) Путин (20554)

 Агрессия Путина многоплановая, его нельзя недооценивать, - Парубий

Расслабляться и считать, что все уже нормально нельзя.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий в интервью УНИАН, передает Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что нельзя недооценивать Путина. Его действия имеют глобальный масштаб, его агрессия очень многоплановая. И, конечно, Кремль будет (как и сейчас) выделять средства как на российскую армию, так и на дестабилизацию Украины изнутри. Поэтому здесь нельзя никогда, ни на каком этапе, расслабляться и считать, что все уже нормально. Нам приходится ежедневно, еженедельно держать фронт, как на Востоке, так и здесь, в Киеве. Конечно, самое сложное мы прошли. Сложные экономические этапы, когда страна была на грани дефолта. И уже в этом году мы приняли бюджет, в котором мы повышаем минимальные заработные платы, минимальный прожиточный минимум... Это уже бюджет развития, когда люди чувствуют поддержку, испытывают развитие экономики. Но это ни в коей мере не должно нас вводить в иллюзию, что опасность осталась позади", - рассказал Парубий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин решил не поздравлять Порошенко и Обаму с Новым годом
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
он ждёт вступление в должность Трампа, которого поздравил чуть ли не первым после выборов, а Обаму типа игнорит ... посмотрим что дальше будет
 показать весь комментарий
Ответить
 
І хто йому таку розумну думку, стосовно недооцінки - підказав?........
 показать весь комментарий
Ответить
 
Короче, мы конечно такие молодцы(сам себя не похвалишь, никто не похвалит), но все равно сидите тихо, а то путен нападет - все конфеты украдет!
 показать весь комментарий
Ответить
 
найбільш МНОГОПЛАНОВАЯ диверсія , це диверсія ШОКОЛЯТОРІВ ... котрі замість путьки планомірно ЗНИЩУЮТЬ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВНІСТЬ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
И на каком плане там вы, а то мы вас тоже недооценили.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ты шо,с Луны свалился?По-моему уже весь мир знает,шо у этого "кандидата исторических наук" с детства справка об умственной отсталости.
 показать весь комментарий
Ответить
 
та не )), а ссылка имеитца) на справку?!
а то понимать не= иметь!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не,ну я ща всё брошу и попрусь искать в архивах его медкарту.Та у него эта справка на харе крупными буквами отпечатана.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Цього хУЙЛА і Захід багато років недооцінював-тільки після подій в України щось розуміти почали. Запізно і не всі.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Как это увязывается с тем, что Украина воткнула нож в спину одному из своих самых крепких друзей и союзников - Израилю, проголосовав в унисон с россией за абсолютно антисемитскую резолюцию ООН? И это после всего, что Израиль сделал для Украины?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нет. Это называется последовательность.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Странная последовательность - терять друзей. Их нужно приобретать. Потерять - легко, найти - сложно.

Иметь в друзьях Израиль, который делился бесценным опытом, лечил раненых бойцов, поставлял технику куда важнее, чем дружить с 80% стран ЕС, которые кроме озабоченности, ничего не делали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Раненные бойцы лечатся и в странах, которые проявляли озабоченность, а так же выделяли финансовую помощь.

А с голосованием все просто: одобрить незаконную оккупацию одновременно имея проблему с такой же незаконной оккупацией и требовать вернуть по закону - дебилизм и двойные стандарты.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как можно сравнивать ситуацию с Крымом и с Палестиной? Крым - это Украина и Восточный Иерусалим - это Израиль. У России нет никаких прав на Крым, как и у Палестины на иудейские земли. Вообще нет никакой Палестины. Еще с Библии говорилось, что это иудейские земли. Будьте последовательны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Библия - набор сказок. Юридической силы она никакой не имеет.

ООН признал действия Израиля незаконными. То есть, либо Украина должна быть последовательна и поддерживать законность и мировой порядок, либо ссылаться на всякие там "исторические справедливости", на которые ссылаются гопники.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Израиль куда старше всяких там ООН и будет существовать еще, как минимум, столько же. Тех государств, которые голосовали ЗА резолюцию уже и не будет на карте мира, а Израиль как стоял, так и будет стоять. И тогда многие будут умолять о дружбе с Израилем и каяться что их предки проголосовали за эту резолюцию.

И да, историческая справедливость во отношению к Иудее, которая настрадалась за всё человечество куда важнее каких-то там резолюций какой-то ООН. Помяните мое слово.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну понятно. Мы Израиль - мы круче всех, а на всякие ООН плевать хотели. Делаем что считаем нужным.
Это кого-то очень напоминает. Потому Украина против такого подхода. А гопников необходимо хоть немного ставить на место.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вообще-то создание гос-ва Израиль решалось как раз "в какой-то ООН" И изначально речь шла о разделе Палестины на арабское и еврейского гос-ва.
 показать весь комментарий
Ответить
 
еще и санкции ввели
пока Израиль то с хуйлом в десна целовался то отказался Украине поставлять оружие то масса еще всего
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это те санкции, которые нужно каждые полгода продлевать единогласным большинством? И если хоть одна страна скажет НЕТ, то санкций не будет? И те санкции, которые оба кандидата в президенты Франции хотят снять? О да - сильная помощь.

Это стоит того, что бы отвернуться от Израиля, спору нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
это те санкции из-за которых в совокупностью с ценами на нефть на роисси "денег нет но вы держитесь"
и которые работают уже несколько лет

не подскажите какие санкции ввел против РФ Израиль? Никакие?

что касается "отвернуться от Израиля и антисемитизм", то я эту фишечку уже давно знаю - чуть что не так, так крики про антисемитизм. У нас тут одного политика лет 10 назад взяли с поличным с кокаином и нелегальными проститутками, из-за чего ему вменили наказание, так он орал, что это антисемитизм. Не прокатило.
Так и тут. Никакого антисемитизма или отвернулись. Просто у Украины вот такая позиция. И ее надо уважать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну еще можно фишечку соеботов добавить, кроме антисемит - будешь кацап, ольгинец, фашист...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тьху на тебя."И это после того,что Израиль сделал для Украины?"Что конкретно?Без ля-ля.В документах и фактах.(Художественный свист про "лечение наших бойцов" оставь для лохов.Так навскидку могу вспомнить нашу волонтёра,так и за неё этим "друзьям" бабки платили)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну сколько можно ссылаться на xyйла и его действия? Почему не лишали гражданства и не лишают тех, кто выражает его интересы у нас - вопрос риторический.
 показать весь комментарий
Ответить
 
О,даже до Логопеда через три года дошло,всё таки постоянная задержка в умственном развитии даёт о себе постоянно знать,на что и справочка соответствующая имеется
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а удобно шо, не все ж на попередников кивать. Вон е-декларации взять, так сразу понятно, шо хуйло все подкинул
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Даунито ридикус,у него ещё и выводок есть в виде такой же дочурки,будем надеяться что она от соседа
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
зачем ему тратить бабки на подкуп внутренних врагов когда своих воров-коррупционеров разваливающих Украину достаточно! он достигнет этого бесплатно при таких керманычах!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Многоплановый очковый кацапский пидарас...
 показать весь комментарий
Ответить
 
А что кто то в Раде уже расслабился? Выгнали Х...ло Владимировича с Крыма? Взяли под контроль захваченные российскими военными и боевиками Донецк и Луганск? Получили безвиз? Нефть по 20$ ? а хуло лежит и подыхает ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
парубий с ним все ясно , он х...ло !! а вот с нашими , что делать один верещит, что РАКЕТЫ круче , другой предлагает болеть ЛУГАНДОНОМ , третья переговоры вести в КИЕВЕ и ДОНЕЦКЕ .....сколько еще ???? надо было СРАЗУ все называть СВОИМИ СЛОВАМИ !!!! прочитайте КОНСТИТУЦИЮ УКРАИНЫ там все написано (((( а сейчас конечно ВЫРУЛИТЬ сил нет, не то что ПОБЕДИТЬ !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
турция вон НАТЫКАЛА путину в спину , а он терпит и дружит !!!! УВАЖАЮТ сильных и смелых ....а в УКРАИНЕ только СОЛДАТЫ и КИБОРГИ -НЕПОБЕДИМЫ , а командиры никудышние....
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну да ......многоплановая агресия .... ещё столько необходимо открыть рошенов по всей сравсии .
 показать весь комментарий
Ответить
 
полудурок со справкой способен делать выводы?! справка ему не поможет....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
парубий ,один из немногих тупых хоев думает что при коротком Майдане ему ничего не будет....
и отпустят его под залог под домашний арест.......нее-ет ........
 показать весь комментарий
Ответить
 
" мы повышаем минимальные заработные платы, минимальный прожиточный минимум... Это уже бюджет развития, когда люди чувствуют поддержку, испытывают развитие экономики" Прожиточный минимум (Украина)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Многоплановая - это в смысле что там очень много "плана", который они курят. Именно по этой причине все их и воспринимают, как обкуренных идиотов.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАгрессия Путина многоплановая, его нельзя недооценивать, - Парубий
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия боевик военнослужащие Гройсман ГФС Донбасс Евросоюз Кабмин кибербезопасность Киев МИД РФ Минобороны НАТО Нацполиция Новый год обмен обстрел Одесса патрульная полиция Пинчук Порошенко Путин розыск Россия Савченко санкции СНБО США убийство
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти