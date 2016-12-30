 Агрессия Путина многоплановая, его нельзя недооценивать, - Парубий

Об этом заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий в интервью УНИАН, передает Цензор.НЕТ.
"Я считаю, что нельзя недооценивать Путина. Его действия имеют глобальный масштаб, его агрессия очень многоплановая. И, конечно, Кремль будет (как и сейчас) выделять средства как на российскую армию, так и на дестабилизацию Украины изнутри. Поэтому здесь нельзя никогда, ни на каком этапе, расслабляться и считать, что все уже нормально. Нам приходится ежедневно, еженедельно держать фронт, как на Востоке, так и здесь, в Киеве. Конечно, самое сложное мы прошли. Сложные экономические этапы, когда страна была на грани дефолта. И уже в этом году мы приняли бюджет, в котором мы повышаем минимальные заработные платы, минимальный прожиточный минимум... Это уже бюджет развития, когда люди чувствуют поддержку, испытывают развитие экономики. Но это ни в коей мере не должно нас вводить в иллюзию, что опасность осталась позади", - рассказал Парубий.
1784 50
Россия не будет высылать дипломатов США: дальнейшие шаги будем выстраивать исходя из политики администрация Трампа, - Путин(165)
Лавров предложил Путину выслать из РФ 35 дипломатов США: "Взаимность - это закон дипломатии и международных отношений". ВИДЕО(144)
Путин подписал закон о применении физической силы к заключенным в российских тюрьмах(124)
Рада в 2016 году приняла 224 закона, - Парубий(42)
Как президент Трамп дорогим россиянам в глаз попал(0)
Россия в течение многих лет использует обломки самолета президента Польши в политических играх, - Ващиковский(21)
"Будут приняты санкции, которые больно ударят как по России, так и лично по Путину", - сенатор США Грэхем(164)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
а то понимать не= иметь!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Иметь в друзьях Израиль, который делился бесценным опытом, лечил раненых бойцов, поставлял технику куда важнее, чем дружить с 80% стран ЕС, которые кроме озабоченности, ничего не делали.
Ответить
А с голосованием все просто: одобрить незаконную оккупацию одновременно имея проблему с такой же незаконной оккупацией и требовать вернуть по закону - дебилизм и двойные стандарты.
Ответить
Ответить
ООН признал действия Израиля незаконными. То есть, либо Украина должна быть последовательна и поддерживать законность и мировой порядок, либо ссылаться на всякие там "исторические справедливости", на которые ссылаются гопники.
Ответить
И да, историческая справедливость во отношению к Иудее, которая настрадалась за всё человечество куда важнее каких-то там резолюций какой-то ООН. Помяните мое слово.
Ответить
Это кого-то очень напоминает. Потому Украина против такого подхода. А гопников необходимо хоть немного ставить на место.
Ответить
Ответить
пока Израиль то с хуйлом в десна целовался то отказался Украине поставлять оружие то масса еще всего
Ответить
Это стоит того, что бы отвернуться от Израиля, спору нет.
Ответить
и которые работают уже несколько лет
не подскажите какие санкции ввел против РФ Израиль? Никакие?
что касается "отвернуться от Израиля и антисемитизм", то я эту фишечку уже давно знаю - чуть что не так, так крики про антисемитизм. У нас тут одного политика лет 10 назад взяли с поличным с кокаином и нелегальными проститутками, из-за чего ему вменили наказание, так он орал, что это антисемитизм. Не прокатило.
Так и тут. Никакого антисемитизма или отвернулись. Просто у Украины вот такая позиция. И ее надо уважать.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
и отпустят его под залог под домашний арест.......нее-ет ........
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить