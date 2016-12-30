 "Те помещения, где находились магазины сети "АТБ" на оккупированном Донбассе, были немедленно "отжаты" боевиками", - экс-мер Славянска Зонтов

Об этом в эфире телеканала 112 заявил экс-мер освобожденного Славянска Олег Зонтов.
"Боевики как действуют, - когда они оккупируют города, и мы с этим столкнулись в Славянске, - они сразу забирают самые лакомые кусочки. Естественно, сеть АТБ в Донецке и Горловке первой попала под такой удар. Те помещения, где находились эти супермаркеты, они сразу были как, говорят террористы, "национализированы " или просто "отжаты". Там теперь "Первый республиканский супермаркет". Они любят такие названия. И герб России на логотипе. Захарченко, кстати, подарил этот "Первый республиканский супермаркет" своему подручному абхазскому боевику. И вот они работают", - рассказал Зонтов.
По мнению Зонтова, который ныне является заместителем председателя Общественного совета Донецкой военно-гражданской обладминистрации, обвинения торговой сети "АТБ" в сотрудничестве с террористами не имеют никаких оснований и документальных подтверждений:
"Если есть какая-то личная финансовая заинтересованность, то цепляется сразу ярлык "агент" Кремля или "колаборционист", и все - "Ату!". А если же наоборот, - надо кого-то отбелить, тогда это - "экономическая необходимость". Тогда это "вынуждено", тогда мы в течение года получаем уголь с оккупированной территории. Там работают другие предприятия, на которые, условно говоря, "заказа" нет, - как то "Метинвест" и "ДТЕК", ХТЗ, Макеевский завод. Там люди работают, они платят налоги именно в Украину, это перерегистрированные, у нас вообще с момента оккупации более 10 тысяч предприятий перерегистрировалось. Они платят налоги в бюджет Украины, но я уверен, что там есть так сказать и "прямое" налогообложение террористов для того, чтобы их не разграбили или не "национализировали".
Зонтов в эфире телеканала 112 также прокомментировал инициативу некоторых народных депутатов о национализации сети АТБ (соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Секретариате Верховной Рады):
"Мягко говоря, это непрофессионально. Лучше нашим законодателям заниматься несколько другими вещами. Потому что так мы скатимся к тому, что, - вот у нас есть популярные системы общественного питания, - давайте их национализируем, сначала - торговые сети, потом - общественное питание. Будем раздавать как при "совке" - продовольственные наборы и бесплатные талоны на питание. Это какая-то совковая ментальность. Наверное, депутаты забывают, что Украина - это европейское государство. Одна их первейших европейских ценностей - это защита права собственности. Поэтому "национализация" работающего предприятия - это методы "отжима", - заявил экс-мер освобожденного Славянска.
1541 9
Порошенко подписал Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно улучшения инвестиционного климата в Украине(91)
10 дней в Троицком нет света и воды из-за обстрела со стороны боевиков, - ОБСЕ(13)
Наблюдатели зафиксировали передвижение автомобилей с надписями "Похороны" и "Груз 200" с оккупированного Донбасса в Россию, - ОБСЕ(68)
"Я понял, что денег мне не дадут. Тем более, не будет квартиры в Донецке", - боевик "ДНР" сдался СБУ. ВИДЕО(35)
Государство против среднего класса: Уж мы их душили-душили, душили-душили…(0)
Военная прокуратура уведомила о подозрении главаря бандформирования "Всевеликого войска Донского" Козицына, - Матиос(16)
Террористы "ДНР" заявляют о задержании украинского "шпиона"(12)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить