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Все про:бизнес (979) боевик (17655) терроризм (19600) Донбасс (11664) АТБ (18)

 "Те помещения, где находились магазины сети "АТБ" на оккупированном Донбассе, были немедленно "отжаты" боевиками", - экс-мер Славянска Зонтов

Магазины, принадлежавшие сети АТБ на оккупированном Донбассе, были сразу же "отжаты" боевиками, как и другие "лакомые кусочки" местного бизнеса.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил экс-мер освобожденного Славянска Олег Зонтов.

"Боевики как действуют, - когда они оккупируют города, и мы с этим столкнулись в Славянске, - они сразу забирают самые лакомые кусочки. Естественно, сеть АТБ в Донецке и Горловке первой попала под такой удар. Те помещения, где находились эти супермаркеты, они сразу были как, говорят террористы, "национализированы " или просто "отжаты". Там теперь "Первый республиканский супермаркет". Они любят такие названия. И герб России на логотипе. Захарченко, кстати, подарил этот "Первый республиканский супермаркет" своему подручному абхазскому боевику. И вот они работают", - рассказал Зонтов.

По мнению Зонтова, который ныне является заместителем председателя Общественного совета Донецкой военно-гражданской обладминистрации, обвинения торговой сети "АТБ" в сотрудничестве с террористами не имеют никаких оснований и документальных подтверждений:

"Если есть какая-то личная финансовая заинтересованность, то цепляется сразу ярлык "агент" Кремля или "колаборционист", и все - "Ату!". А если же наоборот, - надо кого-то отбелить, тогда это - "экономическая необходимость". Тогда это "вынуждено", тогда мы в течение года получаем уголь с оккупированной территории. Там работают другие предприятия, на которые, условно говоря, "заказа" нет, - как то "Метинвест" и "ДТЕК", ХТЗ, Макеевский завод. Там люди работают, они платят налоги именно в Украину, это перерегистрированные, у нас вообще с момента оккупации более 10 тысяч предприятий перерегистрировалось. Они платят налоги в бюджет Украины, но я уверен, что там есть так сказать и "прямое" налогообложение террористов для того, чтобы их не разграбили или не "национализировали".

Зонтов в эфире телеканала 112 также прокомментировал инициативу некоторых народных депутатов о национализации сети АТБ (соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Секретариате Верховной Рады):

"Мягко говоря, это непрофессионально. Лучше нашим законодателям заниматься несколько другими вещами. Потому что так мы скатимся к тому, что, - вот у нас есть популярные системы общественного питания, - давайте их национализируем, сначала - торговые сети, потом - общественное питание. Будем раздавать как при "совке" - продовольственные наборы и бесплатные талоны на питание. Это какая-то совковая ментальность. Наверное, депутаты забывают, что Украина - это европейское государство. Одна их первейших европейских ценностей - это защита права собственности. Поэтому "национализация" работающего предприятия - это методы "отжима", - заявил экс-мер освобожденного Славянска.

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...я б за слово: "отжаты" -- банил бы мгновенно, как за самый грубый мат в особо ценичной форме...
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...между циником и его ценой... ...есть посредники...*)
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а Вам, простите, это ничего не напоминает??? "Национализирован" сначала Приватбанк, теперб 1+1..., а Днепрогэс Ахметова как стоял, так и стоит и света как не давал, так и не дает.... А эшелоны с ахметовским антрацитом как шли, так и идут!!!!! Петя, случайно не "ох*ел"???
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Можно было бы говорить об "отжатых" магазинах сети АТБ, если бы сама сеть АТБ на фирменных грузовиках в эти "отжатые" магазины (независимо от наличия или отсутствия вывески "АТБ" на фасаде) не завозила свежую продукцию (в т.ч. под АТБшными брендами) как в свои собственные.
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...ты эта -- маслами сильно не махай... -- клаву поранишь...*)
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"Абхаз" реализует в отжатых АТБ даже гнилую мороженную рыбу с России 1956 - 60 года закладки. Так же реализуется до 90% алкогольного фальсификата. Большинство продуктов из "Республиканского" просто опасны для жизни. Есть масса случаев отравлений бутулизмом и метанолом. Впрочем какие претензии могут быть к террористам террористической организации ДНР? террористы они и в Африке террористы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Те помещения, где находились магазины сети "АТБ" на оккупированном Донбассе, были немедленно "отжаты" боевиками", - экс-мер Славянска Зонтов
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