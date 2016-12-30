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Все про:ОПЗ (239) Батькивщина (1826)

 "Коболевы" по команде сверху пытаются довести предприятие до банкротства, чтобы продать его за "пять копеек", - "Батькивщина" об остановке работы ОПЗ

Партия "Батькивщина" заявляет, что остановка Одесского припортового завода (ОПЗ) и передача его в аренду "третьему лицу" является следствием интриг руководителя НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева и его команды, которые выполняют указание на уничтожение ведущего химического предприятия и продажи его за бесценок.

Об этом говорится в соответствующем заявлении "Батькивщины", размещенном на официальном сайте политической силы, передает Цензор.НЕТ.

Это, со своей стороны, приведет к уничтожению внутреннего рынка минеральных удобрений и росту нагрузки на малые аграрные предприятия, считают в партии.

"Одесский припортовый завод является чрезвычайно важным предприятием для отечественного химпрома и агропрома. Он является производителем удобрений для сельского хозяйства. Его аммиакопровод вообще является уникальным экспортно-ориентированным объектом, на который давно охотятся олигархические группы и кланы. И относительно такого важного предприятия руководство "Нафтогаза" во главе с Андреем Коболевым осуществляет откровенно преступные действия, останавливая его и передавая в аренду непонятному "третьему лицу". Такие действия являются откровенным вредительством и должны быть наказаны!" - отметили в "Батькивщине".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одесский припортовый завод заявил о временной остановке работы

В партии убеждены, что "действия Коболева и его начальников из Кабинета Министров" являются ничем иным, как доведением до банкротства одного из самых успешных предприятий с целью его продажи за бесценок.

"Одесский припортовый завод - одно из самых прибыльных предприятий Украины, которое, и это важно, преимущественно работает на экспорт и приносит государству валюту. Сейчас на заводе уволены директора, все производство остановлено. Мы уверены, что таким образом "коболєви", по команде сверху, пытаются довести предприятие до банкротства, чтобы нынешние чиновники забрали завод по "пять копеек". Хотя реальная стоимость этого важнейшего объекта достигает миллиардов долларов", - говорится в заявлении "Батькивщины".

Кроме того, ОПЗ является флагманом отечественного химпрома, который производит минудобрения для сельского хозяйства, подчеркивают в политсиле.

"Из-за преступной остановки Одесского припортового завода в Украине вырастут цены на минудобрения - и это ляжет дополнительным бременем на плечи сельскохозяйственных производителей, на малых аграриев и семейные фермы. После отмены налоговых льгот для малых аграрных предприятий это повышение цен на минудобрения добьет селян", - подчеркнули в партии.

"Откровенное пренебрежение интересами государства, интересами отечественной промышленности в пользу высокопоставленных преступников - вот чем являются действия так называемой "молодой команды реформаторов". Пока страной управляют такие "коболєви" и их хозяева, мы должны бороться за любой клочок украинской земли и отечественные предприятия", - отметили в "Батькивщине".

Также читайте: Глава Фонда госимущества заявил об убыточности Одесского припортового завода

Партия обращается к Президенту Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману с призывом прекратить уничтожение "флагмана отечественного химического производства" и немедленно возобновить его работу.

"Андрей Коболев и все, причастные к преступной схеме остановки ОПЗ, должны ответить за эту махинацию, ценой которой является разрушение целых отраслей отечественной экономики", - резюмируется в заявлении партии.

Напомним, сегодня, 30 декабря Акционерное общество "Одесский припортовый завод" заявило о временной остановке работы.
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Та вже всю Україну довели до банкрутства і за копійки розпродують!
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та мы еще в твоей кацапердии чо нито прикупим...за жратву
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Йуля наконец зраду нашла..а..ха..ха йулехуйлоботы хфасссс!!!!
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А че так жулька, путина сосулька возбудилась, наверное и тут какие-то бабки теряет.
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Все верно. Осталось только делать ставки кому из "любых друзей" ОПЗ будет продан по дешевке.
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шо та у йуляхи не складывается?не дали купить за 5 копеек?
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А шо, про белую, пушистую и кристально честную юльку и написать уже нельзя ???
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Не бывает говно белым и пушистым, хотя у бютоаналов и не такое бывает.
Я придумал кричалку-гаворилку про ВОНАпрацюе : жулька путина сосулька. Дарю всем.
Применяется в любое время суток и под любую погоду.
Всегда нормальным людям подымает настроение.
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Обьясняю.
5 копеек это дорого.

ОПЗ зависит от поставок аммиака из Раши (Тольятти), газ шел по трубе. Украина резко взвинтила цену на тразит, русские остановили поставки. Завод встал.
Зато достигнута очередная незалежность от москвы.

Теперь его цена с учетом остановки и долгов - ноль рублей ноль-ноль копеек, это совсем недорого. Поглядим, кто купит.
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и шо тольяти?тазики тоже не делают,бо никто не покупает.теперь и аммиак ваш нафиг никому не нужен...как дальше жить думаете?
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Русские летом начали строить новую трубу под этот аммиак, в обход Украины.
А вдруг кому-то в мире понадобится той аммиак?
Но она, конешно, никогда не будет построена...
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может и понадобится...стройте.а то придется,как газ,в факелах сжигать .а до тех пор как понадобится-как жить в тольяти думаете?
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Аммиак не горит, а природный газ Европа на 20 мллрд. кубов стала больше брать.. интересно, куда девают?
К тому же русские свои мощности по переработке вводят...

А когда достроят альтернативный маршрут, цена на аммиак будет уже другой, как вы понимаете.
К счастью, никогда не достроят, как и всё остаьное...
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то европейские проблемы,куда они его девают .а во шо вы его перерабатывать собрались?в газовые факелы шоле?так давно уже горят...и при совке горели.
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В Украине меняются только рожи на банковой.Все остальное,что создал рыжий таракан осталось неизменным и методы те же.Ярчайший пример барыга сменивший индюковича.Кстати вся прихватизация в Украине была проведена по схеме разорения и покупки за копейки.
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Нещодавно Парламент прийняв закон №5130. В заявах йшлося, що нібито цей закон піднімає мінімальну заробітну плату.

Юрій Левченко: "Насправді закон №5130 не піднімає мінімалку, її піднімає бюджет. Натомість там говориться про продовження оподаткування працюючих пенсіонерів, про скасування стипендій для 99 % студентів, про запровадження перевірок малого і середнього бізнесу, про початок тотального стеження за громадянами України зі сторони Міністерства фінансів (відтепер Мінфін має доступ до банківської таємниці). От за що проголосував Парламент разом з колишніми регіоналами".

Верховна Рада України розглянула проекти постанов про скасування ряду бюджетоутворюючих законів і відмовилася їх підтримати., зокрема і прийнятий закон законопроекту №5130.
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Не знаю я... некомпетентен. Но!!! Кое с чем- ознакомлен, по долгу службы. Не раз и не два там грузился. Буду краток: завод надо продать американцам. И фсё. Это- их деньги там были задействованы, при постройке.
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Був такий звали його Мача верещав про перший Мільярд Яценюка, а потім ...
Ню ню ню ню
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Дык не хотят американцы об нас "руки марать"...
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Ну не верю я тюльке. Кому другому поверил бы, а вот ее не верю. Слишком уж она замаралась.
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Ну дык это ясно и без Юли,СОБАКИ когда они НАЖРУТСЯ!?????
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Ну.юли лучше всех известно,как продавать О П З.Она уже отменяли продажу его ,когда была премьером.Видите,мало дали.А теперь ничего не доют ,,одни убытки
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Сейчас воины АТО не пишут на танке "За Батькивщину" именно по причине упоротости приватизаторов такого бренда.
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А шо они "пишут на танке"? "Слава однотуровой барыге"???
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Шо задело, Йулькофан, Мне похуй все барыги и твая Фанни тоже.
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Мариш, ты шутишь? На танках пишут имена просто хороших людей. Но танках только кацапы пишуть на лондон.
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а почему бы не написать имя велыкого соевого переможця - творца всех украинских офшорных побед? красиво и патриотично. я даже не сомневаюсь, что там пишут "Вперед, за барыгу!", "Слава додикам!", "да здравствуют офшоры!"
Ты сомневаешься, Шатун? Значит, агент крембля.
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На танках, умнейшайа, пишут имена жен, детей, и слово "Украина". Если ты думаешь, что там должно писаться "барыга" , то ты дура.
И на всякий случай иди нахуй.
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Баба Юля -- это русский газ, и этим всё сказано, -- или кто-то забыл, как эта особа, сильно ругая Фирташа, тянула в Украину Сечиновскую "Итеру". А Сеня и Коболев -- это прозападные мужички. Общее между Тимошенко и ребятами -- система, т.е. инкубатор в котором они выросли, воспитывались, постигали. Мне нравиться запад, так как там есть судебная система и транспарентные правила игры для бизнеса, -- в такой системе, в первую очередь, побеждает сильнейший. Конкуренция всё. А Тимошенко -- вчерашний день, и не самый лучший. Это недоразумение на пару с Ющенко просрали всё, что можно было в часы помаранча, но Ющ хоть осознал свои грехи, превратившись в отшельника; тогда как Тимошенко: сделала причёску в стиле "помоги мне, сердце гибнет", натянула на себя маску -- спасительница отечества, играя на тарифах и народном недовольстве. И дальше продолжает играть свою популисткую партию, откровенно защищая олигархическую систему, которую она строила вместе с Кучмой, Ющом и Проффесором. Я думаю, что этих ребят нет смысла обсуждать, ибо стяжатель, барыга и популист не способны построить что-либо стоящее, да и не умеют это. А если бы умели, то после 2004 года могли это доказать, а не делить русскую нефть и газ
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А ну, расскажи нам минстецевский пейсатель о западной судебной системе, а затем сравни ее с нынешней в Украине.

Или о том какой уровень коррупции - на Западе и какой у нас.

Прошло уже почти 3 года, а судебная система, как была совковой, так и остается - никто ее реформировать не собирается, потому шо она гарантирует коррупционерам этой власти безнаказанность.

Поэтому ни один коррупционер, за это время - не посажен!!!

В экономике - то же полная жопа, дна еще даже не видно.

И где это ты - слышал или видел, шобы Юлька защищала олигархов?

Наоборот, она забрала у олигарха Фирташа газ, который затем ему вернул Порошенко, пришедший к власти.

Тебе не кажется, шо накануне Президентских выборов - Порошенко и Фирташ, на встрече в Австрии, оговаривали эту тему, т.е. возврат газа Фирташу в обмен на поддержку на выборах?

Кстати, упоминаемый тобой Кучма не Юлькин друг, а Порошенко, причем даже ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО на минских договоренностях.

Кроме того, вся эта хитрожопая воровская власть, прозападная и патриоты - на словах.

А на самом деле, это обыкновенные помойные ворюги готовые говорить шо угодно лишь бы находиться у власти..

Но, при этих провластных продажных судах, это невозможно доказать!!!

Тем не менее, время летит быстро, и надеюсь скоро мы узнаем: чем занималась эта воровская шобла находясь у корыта.
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Партия обращается к Президенту Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману с призывом прекратить уничтожение "флагмана отечественного химического производства" и немедленно возобновить его работу.
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После отжима Приватбанка теперь Порошенко и Гройцман возьмутся за ОПЗ.

И если жи*ов не остановить, так будет продолжаться, до тех пор, пока не приватизируют всю Украину.



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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Коболевы" по команде сверху пытаются довести предприятие до банкротства, чтобы продать его за "пять копеек", - "Батькивщина" об остановке работы ОПЗ
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