 "Коболевы" по команде сверху пытаются довести предприятие до банкротства, чтобы продать его за "пять копеек", - "Батькивщина" об остановке работы ОПЗ

Об этом говорится в соответствующем заявлении "Батькивщины", размещенном на официальном сайте политической силы, передает Цензор.НЕТ.
Это, со своей стороны, приведет к уничтожению внутреннего рынка минеральных удобрений и росту нагрузки на малые аграрные предприятия, считают в партии.
"Одесский припортовый завод является чрезвычайно важным предприятием для отечественного химпрома и агропрома. Он является производителем удобрений для сельского хозяйства. Его аммиакопровод вообще является уникальным экспортно-ориентированным объектом, на который давно охотятся олигархические группы и кланы. И относительно такого важного предприятия руководство "Нафтогаза" во главе с Андреем Коболевым осуществляет откровенно преступные действия, останавливая его и передавая в аренду непонятному "третьему лицу". Такие действия являются откровенным вредительством и должны быть наказаны!" - отметили в "Батькивщине".
В партии убеждены, что "действия Коболева и его начальников из Кабинета Министров" являются ничем иным, как доведением до банкротства одного из самых успешных предприятий с целью его продажи за бесценок.
"Одесский припортовый завод - одно из самых прибыльных предприятий Украины, которое, и это важно, преимущественно работает на экспорт и приносит государству валюту. Сейчас на заводе уволены директора, все производство остановлено. Мы уверены, что таким образом "коболєви", по команде сверху, пытаются довести предприятие до банкротства, чтобы нынешние чиновники забрали завод по "пять копеек". Хотя реальная стоимость этого важнейшего объекта достигает миллиардов долларов", - говорится в заявлении "Батькивщины".
Кроме того, ОПЗ является флагманом отечественного химпрома, который производит минудобрения для сельского хозяйства, подчеркивают в политсиле.
"Из-за преступной остановки Одесского припортового завода в Украине вырастут цены на минудобрения - и это ляжет дополнительным бременем на плечи сельскохозяйственных производителей, на малых аграриев и семейные фермы. После отмены налоговых льгот для малых аграрных предприятий это повышение цен на минудобрения добьет селян", - подчеркнули в партии.
"Откровенное пренебрежение интересами государства, интересами отечественной промышленности в пользу высокопоставленных преступников - вот чем являются действия так называемой "молодой команды реформаторов". Пока страной управляют такие "коболєви" и их хозяева, мы должны бороться за любой клочок украинской земли и отечественные предприятия", - отметили в "Батькивщине".
Партия обращается к Президенту Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману с призывом прекратить уничтожение "флагмана отечественного химического производства" и немедленно возобновить его работу.
"Андрей Коболев и все, причастные к преступной схеме остановки ОПЗ, должны ответить за эту махинацию, ценой которой является разрушение целых отраслей отечественной экономики", - резюмируется в заявлении партии.
Напомним, сегодня, 30 декабря Акционерное общество "Одесский припортовый завод" заявило о временной остановке работы.
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Я придумал кричалку-гаворилку про ВОНАпрацюе : жулька путина сосулька. Дарю всем.
Применяется в любое время суток и под любую погоду.
Всегда нормальным людям подымает настроение.
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5 копеек это дорого.
ОПЗ зависит от поставок аммиака из Раши (Тольятти), газ шел по трубе. Украина резко взвинтила цену на тразит, русские остановили поставки. Завод встал.
Зато достигнута очередная незалежность от москвы.
Теперь его цена с учетом остановки и долгов - ноль рублей ноль-ноль копеек, это совсем недорого. Поглядим, кто купит.
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А вдруг кому-то в мире понадобится той аммиак?
Но она, конешно, никогда не будет построена...
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К тому же русские свои мощности по переработке вводят...
А когда достроят альтернативный маршрут, цена на аммиак будет уже другой, как вы понимаете.
К счастью, никогда не достроят, как и всё остаьное...
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Юрій Левченко: "Насправді закон №5130 не піднімає мінімалку, її піднімає бюджет. Натомість там говориться про продовження оподаткування працюючих пенсіонерів, про скасування стипендій для 99 % студентів, про запровадження перевірок малого і середнього бізнесу, про початок тотального стеження за громадянами України зі сторони Міністерства фінансів (відтепер Мінфін має доступ до банківської таємниці). От за що проголосував Парламент разом з колишніми регіоналами".
Верховна Рада України розглянула проекти постанов про скасування ряду бюджетоутворюючих законів і відмовилася їх підтримати., зокрема і прийнятий закон законопроекту №5130.
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Ню ню ню ню
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Ты сомневаешься, Шатун? Значит, агент крембля.
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И на всякий случай иди нахуй.
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Или о том какой уровень коррупции - на Западе и какой у нас.
Прошло уже почти 3 года, а судебная система, как была совковой, так и остается - никто ее реформировать не собирается, потому шо она гарантирует коррупционерам этой власти безнаказанность.
Поэтому ни один коррупционер, за это время - не посажен!!!
В экономике - то же полная жопа, дна еще даже не видно.
И где это ты - слышал или видел, шобы Юлька защищала олигархов?
Наоборот, она забрала у олигарха Фирташа газ, который затем ему вернул Порошенко, пришедший к власти.
Тебе не кажется, шо накануне Президентских выборов - Порошенко и Фирташ, на встрече в Австрии, оговаривали эту тему, т.е. возврат газа Фирташу в обмен на поддержку на выборах?
Кстати, упоминаемый тобой Кучма не Юлькин друг, а Порошенко, причем даже ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО на минских договоренностях.
Кроме того, вся эта хитрожопая воровская власть, прозападная и патриоты - на словах.
А на самом деле, это обыкновенные помойные ворюги готовые говорить шо угодно лишь бы находиться у власти..
Но, при этих провластных продажных судах, это невозможно доказать!!!
Тем не менее, время летит быстро, и надеюсь скоро мы узнаем: чем занималась эта воровская шобла находясь у корыта.
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После отжима Приватбанка теперь Порошенко и Гройцман возьмутся за ОПЗ.
И если жи*ов не остановить, так будет продолжаться, до тех пор, пока не приватизируют всю Украину.
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