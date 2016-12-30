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 Путин решил не поздравлять Порошенко и Обаму с Новым годом

Президент России Владимир Путин не поздравил Президента Украины Петра Порошенко с Новым годом и Рождеством.

Об этом свидетельствует сообщение пресс-службы российского президента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым, 2017 годом глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций", - сказано в нем. Поздравления адресованы 32 главам зарубежных государств и правительств, среди которых канцлер Германии Ангела Меркель, Президент Франции Франсуа Олланд, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский актер Цапник, сыгравший "ополченца ДНР" в антиукраинском фильме, стал главным героем новогоднего огонька на "Интере"

Также Путин поздравил с наступающими праздниками новоизбранного Президента США Дональда Трампа (при этом поздравлений действующему Президенту Бараку Обаме в сообщении нет).


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))))))))))))луйло с днем рождения почти никто не поздравил,потом так же почти никто не поскорбил - это ассиметричный хуйловский ответ такой,кто не понял
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Путин не поздравил Президента Украины Петра Порошенко с Новым годом и Рождеством.это же надо???? а мы тут сидели и ждали поздравит или нет.так вот если вдруг поздравит то ответ будет такой---ииииии на ...уй дрыщ кремлевский Источник: http://censor.net.ua/n421741
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эка невидаль . Гитлер тоже не поздравлял Черчилля и Сталина с Рождеством
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Так вроде Обамку поздравил. И Меркель, и Оланда. Порошенко один героем остался не поздравленным. Герой, хуле.
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мне нравится когда кацапы из пуйла еще большего идиота делают))))))))))))))))))))
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Обама отличился.
Дальше некуда. И как он сумел 8 лет быть президентом? Опозорить США настолько надо еще уметь.
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ах как мы опечалены..хуйло гидранта нашего не поздравило..аххха.пойду боярышника накачу и укропчиком закушу
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Да пусть засунет свои поздравления в ...ОПУ!!! Главное что ему и его друзякам подарки вовремя приходят из америки!!!
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Горе то яке) Как тепєрь жить. Я своїх ватних родічиів також не вітаю вже 4 роки і нічого. Як казав Микола Янавічь" якось піхуй")))
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Сидит Меркель и думает, что с этим путинским поздравлением делать: либо в жопу засунуть, либо ф топку выбросить.
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"На фронті нині втрати - 8 військових", - заявив Матіос
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Глава Минобороны Украины Степан Полторак констатирует отсутствие потерь среди украинских военнослужащих в пятницу по состоянию на 17:00.Источник: http://censor.net.ua/n421750
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Матіос написав про втрати у своєму Facebook , хтось з них бреше , пізніше Матіост виправдовувався що мав на увазі вчорашній день
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Видать этот главарь кремлевской банды так и не понял что от его поздравлений и не холодно и не жарко и и засунуть он може их себе в задницу--это было бы унижением получить от такого изверга на руках у которого много крови -это было бы предательством по отношению к своему народу если бы какое то Х-ЙЛО поздравило с Новым годом.
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они умерли от этого от инфаркта,какое то хуйло из малоизвестной страны отказалось их поздравлять!это же кошмаааарр!!!!!
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Представляю сколько говна вылили бы на Пороха , если бы недомерок его поздравил .
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если твой враг поздравляет тебя,подумай,где ты допустил ошибку!
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Путін вирішив не вітати Порошенка й Обаму з Новим роком - капець! Як вони це переживуть?
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Учитесь! Вот как надо манипулировать! Теперь я и миллионы украинцев, которые выключат телевизор завтра перед новым годом с рожей порошенки, автоматически могут быть зачислены в "агенты кремля".
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а шо неужто до этого за 2 года войны пляшивый и пэся поздравляли один одного шоб типа липяцкая працветала?...
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Порошенко и Обаме нужно срочно встретиться и поплакать друг другу в жилетку
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"Ой, а шош такое, а как-же ш так."
Як казав Жванецький.
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Обтерши з обличчя черговий плювок, путін вирішив: "Ми не будемо створювати проблем для американських дипломатів. Ми нікого не будемо висилати. Ми не будемо забороняти їхнім сім'ям і дітям користуватися звичними для них місцями відпочинку в новорічні свята. Більш того, всіх дітей американських дипломатів, акредитованих в Росії, запрошую на Новорічну та Різдвяну ялинку до Кремля", - йдеться в його заяві, опублікованій на сайті Кремля.
http://tsn.ua/svit/putin-virishiv-ne-visilati-amerikanskih-diplomativ-z-rf-i-zaprosiv-yihnih-ditey-do-kremlya-856545.html
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Боится сука плешивая, что Обама в ответ скажет "валодья иди в 3/14зду, плешивый леприкон!"...
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