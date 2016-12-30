 Путин решил не поздравлять Порошенко и Обаму с Новым годом

Об этом свидетельствует сообщение пресс-службы российского президента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым, 2017 годом глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций", - сказано в нем. Поздравления адресованы 32 главам зарубежных государств и правительств, среди которых канцлер Германии Ангела Меркель, Президент Франции Франсуа Олланд, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Также Путин поздравил с наступающими праздниками новоизбранного Президента США Дональда Трампа (при этом поздравлений действующему Президенту Бараку Обаме в сообщении нет).
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Дальше некуда. И как он сумел 8 лет быть президентом? Опозорить США настолько надо еще уметь.
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Як казав Жванецький.
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http://tsn.ua/svit/putin-virishiv-ne-visilati-amerikanskih-diplomativ-z-rf-i-zaprosiv-yihnih-ditey-do-kremlya-856545.html
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