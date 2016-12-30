 Украина ищет партнеров не только на Западе. Мы "пробиваем окно" в Китай и готовим визит Порошенко в эту страну, - замглавы МИД Пристайко

Об этом в интервью Укринформу заявил заместитель министра иностранных дел - руководитель аппарата Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ.
"Мы ищем партнеров не только на Западе - это уже Китай, Япония, Аргентина, Бразилия, Канада, Австралия, которые находятся в разных частях мира, но мы ощущаем с ними определенную общность, которая позволяет более прагматично взаимодействовать", - сказал он.
Дипломат отметил, что имеющиеся у нас ресурсы нуждаются в более четкой концентрации на определенных направлениях. В частности, на первом месте остаются европейская и евроатлантическая интеграция. Но, по его словам, есть еще "нулевое" место выживания Украины как государства в противостоянии с российской агрессией.
"Поэтому любой наш план подчинен одной грандиозной задаче - обеспечению международного содействия Украине в этом. Поэтому мы "пробиваем окно" в Китай и готовим в следующем году визит Главы государства в эту страну, проводим политические консультации с Аргентиной, Перу, Бразилией и другим государствами, налаживаем взаимодействие с США в космической сфере", - отметил Пристайко.
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А коли згадую як ваш вожак стерхів рибу на нерест водив- взагалі хохма!
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Хто б вас пробил...
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С наступающим!)))))))
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Дякую, навзаєм!
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Питання риторичне.
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Там коррупционеров расстреливают на площади .
Ещё забудут , что эти хари - гости ...
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Сегодня выбирал подарки на новый год - рошеновские коробки конфет красивее , но взял львовские .
Хер этому жиду .
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Китаеинтеграция на очереди.
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Денег не дадут.
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Вся разница.
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А теперь если откажется в китайских поселениях могут и повстанцы попросить Китай ввести воиска. Привет Киссенжеру
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