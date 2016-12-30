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Все про:дипломатия (924) Китай (915) МИД (3740) Порошенко (10290) Пристайко (22)

 Украина ищет партнеров не только на Западе. Мы "пробиваем окно" в Китай и готовим визит Порошенко в эту страну, - замглавы МИД Пристайко

Приоритетами Украины на следующий год наряду с европейской и евроатлантической интеграцией является выживание государства в противостоянии с российской агрессией, поэтому Министерство иностранных дел ищет партнеров не только на Западе, а и по всему миру.

Об этом в интервью Укринформу заявил заместитель министра иностранных дел - руководитель аппарата Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ.

"Мы ищем партнеров не только на Западе - это уже Китай, Япония, Аргентина, Бразилия, Канада, Австралия, которые находятся в разных частях мира, но мы ощущаем с ними определенную общность, которая позволяет более прагматично взаимодействовать", - сказал он.

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Дипломат отметил, что имеющиеся у нас ресурсы нуждаются в более четкой концентрации на определенных направлениях. В частности, на первом месте остаются европейская и евроатлантическая интеграция. Но, по его словам, есть еще "нулевое" место выживания Украины как государства в противостоянии с российской агрессией.

"Поэтому любой наш план подчинен одной грандиозной задаче - обеспечению международного содействия Украине в этом. Поэтому мы "пробиваем окно" в Китай и готовим в следующем году визит Главы государства в эту страну, проводим политические консультации с Аргентиной, Перу, Бразилией и другим государствами, налаживаем взаимодействие с США в космической сфере", - отметил Пристайко.

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Не раб на галері- і то добре.
А коли згадую як ваш вожак стерхів рибу на нерест водив- взагалі хохма!
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Пробивай окно и сразу установите в нём систему "ниппель". И-и-и... первый, пошел!..
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Боже... мы пробиваем окно в Китай...
Хто б вас пробил...
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Я в "шЮтках юмора" вроде замечен не был. Или как?
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А я как раз наоборот)))))))))))))))))))))))
С наступающим!)))))))
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І чому раніше цим не займалися...
Питання риторичне.
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Туда нельзя .
Там коррупционеров расстреливают на площади .
Ещё забудут , что эти хари - гости ...
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Візит до Китаю?..... Цікава ідея........... Можливо загубиться десь там, як той потяг.........
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Это план б от соевых))).Так китайцам фиг навешаешь.Там коррупционеров растреливают без всякого сожаления.На пару месяцев китайское правосудие сюда и все нету элыты в Украине)))
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не окно пробиваем а тоннель копаем, это песец жить на такой богатейшей земле, а ведем себя как попрошайки, это же как постараться нужно было что бы до такого докатиться. Гордый народ с опущеной головой и протянутой рукой, уж извините грубо, но я не могу по другому, каждый день вижу лица людей, просто ребята РАЗОЧАРОВАНИЕ, без надежды, мне трудно это видеть, я никогда не думал что такое может быть в Украине
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На Западе просто отвесили смачного пендаля.
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Уже второй Новый год не покупаю ничего Рошеновского .
Сегодня выбирал подарки на новый год - рошеновские коробки конфет красивее , но взял львовские .
Хер этому жиду .
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аналогічно...як тільки виникає бажання купити щось солодке ...а перед очима "світлий" образ РОШЕНКА...все ...як у "закодованого" ...стійкий блювотний рефлекс
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Европа поняла с кем имеет дело, теперь надеются выклянчить что-то у Китая.
Китаеинтеграция на очереди.
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Януковощ, помнится также, перед своим легендарным побегом ездило в Китай
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Дохлый номер, китайцев уже наипали с поставками зерна.
Денег не дадут.
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вообще-то это они наипали и поставки до сих пор идут. Хоть и не выгодны Украине.
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Ага, в Китай теперь значит, ЕС нас спасибо Пете послало, теперь будем китайцам рисовые козинаки от Потрошен торговать.
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А что, ЕС - это весь мир? Нужно биться за рынки сбыта, где-бы они нибыли, даже на Северном Полюсе. Есть у тебя есть товар, который будут брать, нужно толкать локтями конкурентов и предлагать то, что у тебя есть.
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Янукевич наприкінці своєї каденції теж Китаєм цікавився.)))
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Одно печально. Если Украина станет успешной, России не останется ничего кроме как Украину бомбить.
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Вначале необходимо забить окно в РФ, чтобы не воняло
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Один уже пробил в Европу,Бедная задыхается от зловоний,
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А торговать с марсианами вы не пробовали?
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А шо ты не в родимой стране-помойке,кацапчик?
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А поезд вернулся,который отправили год назад по великому шёлковому пути между Украиной и Китаем?
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В Китае корупционеров расстреливают,так шо езжай Петенька
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В Китае корупционеров расстреливают ещё большие коррупционеры... В рашке их мочат тихо...
Вся разница.
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А китайские поселения в Сибири можно расширять ?
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Пусть ещё китайцам пообешает лес кругляк...хотя и сейчас прут на Chinу.
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Путин уже пообещал лес кругляк и Сибирь в аренду.
А теперь если откажется в китайских поселениях могут и повстанцы попросить Китай ввести воиска. Привет Киссенжеру
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина ищет партнеров не только на Западе. Мы "пробиваем окно" в Китай и готовим визит Порошенко в эту страну, - замглавы МИД Пристайко
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