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Все про:Одесса (5248) США (11530) таможня (1217) финансирование (1063)

 USAID прекращает финансирование таможенной реформы в Одессе, - Reuters

Агентство международного развития США ( USAID) прекратило финансирование проекта реформ таможни в Одесской области из-за того, что планы украинского правительства по борьбе с коррупцией в черноморских портах застопорились.

Об этом новостному агентству Reuters на условиях анонимности сообщил представитель USAID, передает Цензор.НЕТ.

По словам представителя, поначалу в одесском проекте намечались успехи, в частности, внедрение системы "единого окна" для прохождения товаров. В тот период, говорит представитель USAID, отзывы предпринимателей и властей области были положительными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После увольнения Марушевской ситуация на Одесской таможне значительно ухудшилась, - глава Профсоюза экспедиторов одесского региона Берестенко. ФОТОрепортаж

"Но ситуация в Одессе изменилась, стало очевидно, что направление сотрудничества с одесской таможней становится неясным, и программу закрыли", - цитирует Reuters представителя USAID.

Бывшая директор одесской таможни Юлия Марушевская сообщила Reuters, что заинтересованные лица мешали ей проводить реформы, в том числе бороться с коррупцией и строить новый терминал, где должны были работать компьютеры от USAID.

" USAID сейчас находится в процессе возврата неиспользованных компьютеров, чтобы передать их другим проектам и партнерам агентства и поддержать процесс реформ в Украине", - прокомментировал представитель организации.

Также читайте: Марушевская подозревается в коррупции: ГФС проводит расследование, - Насиров

Напомним, вчера Reuters сообщила о том, что Государственная фискальная служба (ГФС) и ее глава Роман Насиров инициируют расследование против бывшего директора одесской таможни Юлии Марушевской за якобы коррупционные действия. Марушевская в свою очередь опровергла все обвинения против нее и обвинила Насирова в том, что он мешал ей очистить одесский и соседние с ним порты от коррупции.
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Допрыгались!!! Пороху пора насрилова на помойку, и чем скорее тем лучше!!!
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