 USAID прекращает финансирование таможенной реформы в Одессе, - Reuters

Об этом новостному агентству Reuters на условиях анонимности сообщил представитель USAID, передает Цензор.НЕТ.
По словам представителя, поначалу в одесском проекте намечались успехи, в частности, внедрение системы "единого окна" для прохождения товаров. В тот период, говорит представитель USAID, отзывы предпринимателей и властей области были положительными.
"Но ситуация в Одессе изменилась, стало очевидно, что направление сотрудничества с одесской таможней становится неясным, и программу закрыли", - цитирует Reuters представителя USAID.
Бывшая директор одесской таможни Юлия Марушевская сообщила Reuters, что заинтересованные лица мешали ей проводить реформы, в том числе бороться с коррупцией и строить новый терминал, где должны были работать компьютеры от USAID.
" USAID сейчас находится в процессе возврата неиспользованных компьютеров, чтобы передать их другим проектам и партнерам агентства и поддержать процесс реформ в Украине", - прокомментировал представитель организации.
Напомним, вчера Reuters сообщила о том, что Государственная фискальная служба (ГФС) и ее глава Роман Насиров инициируют расследование против бывшего директора одесской таможни Юлии Марушевской за якобы коррупционные действия. Марушевская в свою очередь опровергла все обвинения против нее и обвинила Насирова в том, что он мешал ей очистить одесский и соседние с ним порты от коррупции.
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